Muốn biết đàn ông thương thật lòng hay chỉ ‘dẻo mồm’, cứ nhìn vào 5 điều này là rõ!

Phụ nữ yêu 17/04/2019 05:24

Rốt cuộc thì chồng có yêu mình thật lòng hay không? Bằng vài lời nói thương mình, hứa hẹn này kia có phải là đủ? Muốn biết đàn ông thương thật lòng hay chỉ nói cho có, phụ nữ cứ nhìn vào 5 điểm này!

Phụ nữ vốn nhẹ dạ cả tin, đôi khi chỉ cần vài câu ngọt ngào từ đàn ông đã mềm lòng cảm động, tin rằng đàn ông yêu mình thật lòng. Nhưng thật ra, đàn ông có yêu thật lòng hay không chẳng nằm ở những điểm đó. Đàn ông yêu thật lòng sẽ làm nhiều việc lớn lao, hơn là chỉ dùng lời nói để đánh lừa bạn!

Anh ấy dành hết thời gian rảnh cho vợ

Đàn ông yêu vợ thật lòng thường để vợ biết hết về lịch trình, thời gian của họ. Vợ không cần hỏi, họ sẽ tự thông báo với vợ họ đi đâu, làm gì, với ai. Và dù họ có bận rộn thế nào, chỉ cần có thời gian, họ chắc chắn sẽ đều dành cho vợ.

Dành thời gian cho đối phương là minh chứng cho tình yêu của đàn ông rõ ràng nhất. Một người chồng thương yêu vợ sẽ không để vợ thấy cô đơn một mình. Họ sẽ cố gắng để dành mọi lúc rảnh rỗi nhất để bù đắp cho vợ.

Muốn biết đàn ông thương thật lòng hay chỉ ‘dẻo mồm’, cứ nhìn vào 5 điều này là rõ! - Ảnh 1
Dành thời gian cho đối phương là minh chứng cho tình yêu của đàn ông rõ ràng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Ưu tiên vợ hơn cả chính mình

Dù là làm gì, chồng bạn liệu có hỏi bạn trước khi nói ra ý kiến của mình? Anh ấy sẽ đi ăn chỗ bạn thích, hay là anh ấy thích? Anh ấy sẽ mua món đồ bạn thích, hay là chỉ vì anh ấy thích?

Nếu anh ấy luôn ưu tiên mong muốn của bạn thì có nghĩa là anh ấy luôn ưu tiên bạn hơn chính mình. Điều này minh chứng cho tình yêu chân thành nhất của một người đàn ông. Không hẳn là anh ấy không có sự ích kỷ riêng, nhưng anh ấy muốn thấy bạn vui vẻ nên sẵn sàng hy sinh những điều đơn giản vì bạn.

Không bao giờ ép vợ phải thay đổi

Muốn biết đàn ông thương thật lòng hay chỉ ‘dẻo mồm’, cứ nhìn vào 5 điều này là rõ! - Ảnh 2
Đàn ông thương vợ luôn chấp nhận hoàn toàn mọi thứ thuộc về vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thương vợ luôn chấp nhận hoàn toàn mọi thứ thuộc về vợ. Anh ấy không bao giờ muốn ép bạn thay đổi bất cứ điều gì. Vì anh ấy yêu bạn, nên mọi thứ thuộc về bạn đều khiến anh ấy vừa lòng. Và anh ấy hiểu khi không thể là chính mình, bạn sẽ khó có thể hạnh phúc khi bên anh ấy.

Khi ở bên cạnh chồng, bạn luôn tự do là chính mình, làm điều bản thân thích. Anh ấy tôn trọng bạn, dù là công việc, các mối quan hệ xung quanh bạn, anh ấy đều ủng hộ và đồng tình. Đây là cách một người đàn ông thương vợ bảo vệ người bạn đời của mình.

Sẵn sàng nhận sai và không bao giờ muốn vợ phải buồn

Đàn ông yêu vợ không bao giờ để vợ thấy buồn tủi. Bởi thế, khi cả hai có cãi vã mâu thuẫn, anh ấy sẵn sàng nhận sai dù đó không phải là lỗi của anh ấy. Vì anh ấy không cần tranh thắng thua với vợ, chỉ muốn vợ chồng vui vẻ hòa thuận. Thế thì một chút nhường nhịn vì vợ người đàn ông này cũng có thể làm được. Đàn ông càng thương vợ sẽ càng bao dung, dịu dàng với vợ ngay cả khi cô ấy khó ưa nhất.

Muốn biết đàn ông thương thật lòng hay chỉ ‘dẻo mồm’, cứ nhìn vào 5 điều này là rõ! - Ảnh 3
Đàn ông yêu vợ không bao giờ để vợ thấy buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy luôn nhớ những thứ quan trọng với vợ

Bạn thích ăn gì, ghét thứ gì, bị dị ứng gì, chồng bạn đều nhớ hết. Đến cả những cột mốc kỷ niệm tình yêu, ngày cưới, anh ấy cũng chưa từng quên. Vì anh ấy yêu thương bạn nên sẽ nhớ hết những gì quan trọng thuộc về bạn, hay những điều bạn để tâm.

Nếu người đàn ông bên cạnh bạn có những điều này hãy trân trọng anh ấy. Vì may mắn tìm được người quý trọng mình thật sự không hề dễ!

Khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này

Khi cãi nhau, chỉ có người đàn ông thương vợ mới làm được điều này

Đã là vợ chồng thì không tránh được lúc cãi vã mâu thuẫn. Nhưng không phải cứ cãi nhau là trở nên hằn học, xa cách nhau hơn. Ngược lại, một người chồng thấu hiểu và bản lĩnh sẽ luôn làm được việc này khi vợ chồng cãi vã, để càng hiểu và yêu nhau hơn…

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