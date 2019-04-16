Những điều ở phụ nữ khiến đàn ông ngán ngẩm chẳng muốn về nhà

Phụ nữ yêu 16/04/2019 05:28

Có những điều ở vợ khiến đàn ông mỗi chiều đi làm về đều ngán ngẩm không muốn về nhà. Cũng vì vậy, họ dễ sa ngã vào cám dỗ bên ngoài mà phụ nữ không hề hay biết!

Không tôn trọng bạn đời

Tự trọng của đàn ông rất cao, họ luôn muốn được bạn đời tôn trọng. Khi cảm thấy đối phương không coi trọng sự cố gắng của mình, đàn ông sẽ thấy bị tổn thương. Cảm giác này tồn tại càng lâu sẽ càng trở nên dồn nén, sẽ có lúc đẩy đàn ông đến cám dỗ.

Bởi thế, dù đã sống với nhau bao năm, phụ nữ vẫn nên giữ thái độ ngưỡng mộ và tôn trọng đúng mực với chồng. Đây là nhu cầu nam tính, thể diện mà đàn ông luôn cần.

Những điều ở phụ nữ khiến đàn ông ngán ngẩm chẳng muốn về nhà - Ảnh 1
Dù đã sống với nhau bao năm, phụ nữ vẫn nên giữ thái độ ngưỡng mộ và tôn trọng đúng mực với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bê bản thân

Ban đầu, người đàn ông yêu bạn vốn không có quan điểm chọn phụ nữ đẹp để làm vợ, họ chọn bạn vì tâm hồn và tình yêu dành cho bạn. Đàn ông ở cạnh phụ nữ theo tháng năm chỉ cần phụ nữ sạch sẽ thơm tho và biết chăm chút. Dù sao thì đàn ông vẫn là sinh vật yêu bằng mắt, nếu bạn không thể giữ được vẻ tinh tươm như ngày đầu, họ ắt sẽ không muốn nhìn bạn nữa. Đến lúc đó, đàn ông sẽ phải tìm một cái đẹp khác từ bên ngoài để thỏa mãn đôi mắt “đòi hỏi” của họ.

Bởi thế, dù đã lấy chồng bao lâu, bạn cũng phải chăm chút ăn mặc, nhan sắc của mình. Đừng cho đàn ông cảm giác càng sống cạnh nhau lâu, càng cảm thấy chán chê và mất cảm xúc lãng mạn.

Luôn kiểm soát đàn ông

Đừng trở thành bà vợ kiểm soát chồng vì nghĩ đó là cách giữ hạnh phúc gia đình. Cách làm đó chỉ khiến đàn ông thấy ngột ngạt và bức bối. Đàn ông trở về nhà vì cần một người vợ hỏi han, quan tâm đến họ, chứ không phải để bị tra hỏi và quản thúc. Phụ nữ giữ chồng phải mềm nắn rắn buông, vừa chặt, khéo giữ thì mới là khôn ngoan.

Những điều ở phụ nữ khiến đàn ông ngán ngẩm chẳng muốn về nhà - Ảnh 2
Đừng trở thành bà vợ kiểm soát chồng vì nghĩ đó là cách giữ hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì hỏi chồng đi đâu, làm gì, mấy giờ về, vợ nên thoải mái hơn, nhưng cũng để chồng biết trách nhiệm với gia đình, vợ con ở nhà. Cách giữ đàn ông tốt nhất không phải là giữ họ mà là để họ muốn quay về.

Tẻ nhạt và đơn điệu

Khi tình yêu đã vượt qua một giai đoạn dài, ổn định rồi sẽ dần đi vào nhàm chán. Trong mọi cuộc hành trình, cũng cần những điều mới mẻ để duy trì sự hứng thú, cố gắng. Đàn ông càng là những sinh vật thích mới mẻ và chinh phục. Và bạn nên gợi mở cho đàn ông cách đổi mới tình yêu. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tự làm mới bản thân, cách yêu thương chồng. Khi được khơi gợi đúng cách, đàn ông không chỉ bị thu hút bởi bạn, mà còn là người chủ động làm mới tình cảm hôn nhân hơn.

Đừng quá đa sầu đa cảm

Những điều ở phụ nữ khiến đàn ông ngán ngẩm chẳng muốn về nhà - Ảnh 3
Điều đàn ông sợ nhất khi lấy vợ lâu năm là những buồn phiền không đáng có ở phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Điều đàn ông sợ nhất khi lấy vợ lâu năm là những buồn phiền không đáng có ở phụ nữ. Đàn ông thành thật chia sẻ rằng nhiều lúc họ không biết phải làm gì để hiểu và xoa dịu những cảm xúc đa sầu đa cảm đó ở vợ mình. Đó là câu hỏi khó với đàn ông, và cũng có thể là điều khiến đàn ông thấy “ngán ngẩm” khi trở về nhà.

Phụ nữ nên nhớ, bạn là người nhóm lửa cho hạnh phúc gia đình. Bạn phải là người truyền năng lượng tích cực cho chồng con. Việc tìm đến những suy nghĩ, cảm xúc tích cực không chỉ tốt cho bạn mà còn là nguồn động viên cho chồng con. Hãy loại bỏ đi những gì tiêu cực, tìm kiếm đến những điều khiến bạn lạc quan, vui vẻ. Đó là cách duy trì hạnh phúc cho chính bạn, cũng là cách khiến chồng muốn về nhà dù đi đến bất cứ đâu!

Đàn bà càng giữ, đàn ông càng đi; đàn bà càng phũ, đàn ông càng sợ mất vợ

Đàn bà càng giữ, đàn ông càng đi; đàn bà càng phũ, đàn ông càng sợ mất vợ

Đàn bà đừng tỏ ra quá cần chồng, đôi khi hãy biết phũ với chồng bằng cách ra ngoài hẹn hò, cà phê, cà pháo như đàn ông, yêu thương lấy chính bản thân mình. Có như vậy, đàn ông mới biết giữ vợ.

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