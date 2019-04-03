Đàn ông nghĩ gì khi gặp lại người yêu cũ?

Cách đàn ông nhớ về người cũ có khi khác với phụ nữ. Phụ nữ khi khó quên tình cũ thì chẳng dễ để đến với một người đàn ông khác. Nhưng đàn ông khi còn nhớ người cũ thì vẫn có thể tìm đến một người khác. Chỉ là, chẳng ai biết họ còn nhớ một người nhưng vẫn chọn ở bên một người khác. Họ chỉ đặt vị trí người cũ ở một nơi nào đó để có thể nhớ lại như xem một bộ phim cũ, rồi lại tiếp tục sống như chưa có gì vương vấn.

Đàn ông, dù là mang dòng máu sắt đá nhưng vẫn có những ký ức, cảm xúc riêng về một đoạn tình cảm đã qua. Họ vẫn nhớ đến những ai từng đi cùng họ qua một chặng đường yêu đương trong đời. Họ vẫn có cách lưu giữ ký ức buồn vui khi một mối tình đã qua. Phụ nữ dễ nhớ về người cũ thì đàn ông cũng có lúc mềm lòng với quá khứ. Có khác chăng là phụ nữ dễ bộc lộ, đàn ông lại giỏi giấu cảm xúc.

Với những người đàn ông trọng tình nghĩa, họ lại càng không dễ dàng quên một người từng cùng họ yêu đương trong quá khứ. Ngay cả khi ở hiện tại đã không thể bên nhau, họ vẫn dành cho người cũ một vị trí đặc biệt. Đó không hẳn là còn yêu, mà là sự ghi nhớ, trân trọng với quá khứ, những tình cảm đẹp họ đã từng có. Đàn ông khi ấy khó quên người cũ như việc vẫn nhớ tới một phần ký ức cũ của mình.

Có lẽ là vì người cũ ấy đã từng cho đàn ông một bài học nào đó khiến anh ấy thay đổi hoàn toàn. Hoặc là với người cũ ấy, đàn ông đã từng có những cảm xúc đặc biệt mà họ mãi chẳng thể có với ai khác. Nói một cách khác, đàn ông không quên được người cũ là vì họ không thể quên được quá khứ và kỷ niệm cũ, hơn là còn thương hay còn muốn quay lại.

Không ngại giúp người cũ khi gặp khó khăn

Phụ nữ với tình cũ thường có thái độ quyết liệt lảng tránh. Nhưng đàn ông lại khác, họ không ngại giúp người cũ khi gặp khó khăn. Nếu cần thiết, họ sẵn sàng giúp hết khả năng. Với nhiều người khác nhau, sự giúp đỡ này có thể là vì tình cảm còn sót lại, hoặc chỉ đơn giản là chút nghĩa dành cho quá khứ xưa kia.

Đàn ông không ngại giúp người cũ khi gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Và hầu như đàn ông đều thích giúp đỡ người yêu cũ. Đây cũng có thể là nguồn cơn cho những mâu thuẫn trong gia đình của đàn ông. Họ có thể vì giúp người yêu cũ mà giấu giếm vợ. Hoặc từ sự giúp đỡ đó, đàn ông như tìm lại cảm xúc xưa, chỉ nghĩ tới việc làm điều mình muốn mà quên cả vợ con hiện tại. Bởi ranh giới tình cũ với ai cũng rất mong manh. Và một khi đã lỡ bước qua rồi, dù là đàn ông sắt đá thế nào cũng có lúc không kiểm soát được.

Không muốn vợ hay người yêu biết

Đàn ông đương nhiên luôn sợ người yêu hay vợ ghen tuông, nhất là liên quan đến người cũ. Bởi thế, khi gặp người cũ nhiều người không để vợ biết. Hay không ít người còn nặng lòng, hay xao xuyến với người cũ, họ cũng không bao giờ để lộ.

Đàn ông thường tò mò về cuộc sống của người cũ khi có cơ hội tiếp cận, nhưng họ lại không muốn vợ biết điều này. Đơn giản vì những gì không trọn vẹn, không có được thường để lại trong đàn ông sự không cam tâm. Nếu họ vì điều gì mà bỏ lỡ người cũ, họ sẽ càng muốn biết người ấy đang sống thế nào. Hay nếu họ bị người cũ tổn thương nặng nề, sự tò mò lại càng nhiều hơn. Những vết khắc đó có thể sẽ in hằn rất lâu, thậm chí khi đã tìm được người phụ nữ tốt hơn, đàn ông cũng có thể vẫn còn nhớ tới người cũ.

Đàn ông thường tò mò về cuộc sống của người cũ khi có cơ hội tiếp cận, nhưng họ lại không muốn vợ biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đàn ông của bạn có sự giấu giếm về suy nghĩ khi họ gặp lại người cũ, đừng vội trách anh ấy còn nhớ thương người cũ. Sự che đậy đó là đương nhiên, như một bản năng của đàn ông để bảo vệ hạnh phúc hiện tại. Điều bạn nên làm là thẳng thắn với chồng, mong rằng chồng có thể chia sẻ với bạn về người cũ, hơn là giấu giếm. Một người đàn ông chân thành yêu thương bạn sẽ có cách khiến bạn an tâm về người cũ của anh ấy một cách rõ ràng nhất.

Ngược lại, khi bạn nhận ra sự cảm thông thấu hiểu của bạn lại bị đáp lại bằng sự động lòng của chồng về người cũ, đừng nhân nhượng. Đàn ông thường tham lam, và bạn thì đừng cho họ cơ hội hay quyền được tham lam trong hôn nhân!