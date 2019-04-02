5 dấu hiệu cho thấy bạn đang dần mất sức hút với đàn ông

Trong một mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ luôn có một giai đoạn gọi nôm na là “chán nhau”. Và lúc đó sẽ có những dấu hiệu chứng tỏ rằng phụ nữ đang dần mất đi sức hút trước người đàn ông của mình.

Mối quan hệ giữa các cặp đôi đều sẽ thay đổi theo thời gian bởi các yếu tố thời gian, cuộc sống. Từ đó, những mâu thuẫn, cãi vã sẽ dần khiến cả hai trở nên căng thẳng và xa nhau hơn. Và nếu bạn thấy có những dấu hiệu này chính là bản thân đang dần kém hấp dẫn trong mắt đối phương, và anh ấy có thể đang chán bạn! Ít dành thời gian bên nhau Trong bất kì mối quan hệ yêu đương nào đều cần phải có thời gian để duy trì cảm xúc và thấu hiểu nhau. Đây không chỉ là cách để chia sẻ cuộc sống cùng nhau, mà còn khiến cả hai dễ cảm thông với nhau hơn khi gặp biến cố. Và nếu anh ấy ưu tiên các mối quan hệ khác, dành thời gian cho bạn ít hơn thì có nghĩa là sức hút của bạn với anh ấy đang giảm dần. Với đàn ông, khi họ xem trọng điều gì, họ sẽ dốc thời gian vào đó. Dù bận rộn thế nào, họ vẫn sẽ có thời gian cho bạn nhiều hơn bất cứ người nào khác.

Với đàn ông, khi họ xem trọng điều gì, họ sẽ dốc thời gian vào đó - Ảnh minh họa: Internet Chuyện chăn gối ít đi Tình dục không phải là yếu tố quan trọng nhất để giữ chân một người đàn ông. Nhưng đây lại là cách khiến bạn trở nên thu hút hơn trong mắt họ. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu, những cặp đôi có tần suất quan hệ ít nhất 2 lần 1 tuần thường sẽ hạnh phúc hơn. Vì khi nhu cầu tình dục được đáp ứng, cả hai sẽ có cảm giác cần và gần gũi nhau hơn. Không chỉ vậy, tình dục còn là cách giải tỏa căng thẳng và giúp các cặp đôi gắn bó với nhau hơn. Vì thế, nếu anh ấy không muốn gần gũi với bạn trong chuyện ấy thì cũng có nghĩa là bạn không còn mới lạ, thu hút với anh ấy nữa.

Không có sự gắn kết về cảm xúc Cả hai sẽ có khoảng cách, khó thấu hiểu được cảm xúc của nhau. Lúc đó, thay vì cảm thông cho nhau, cả hai chỉ nghĩ riêng cho mình - Ảnh minh họa: Internet Đây có thể là vì bạn và đối phương có quá nhiều mâu thuẫn trong tư tưởng, quan điểm, từ đó bạn dần kém quyến rũ trong mắt anh ấy. Cả hai sẽ có khoảng cách, khó thấu hiểu được cảm xúc của nhau. Lúc đó, thay vì cảm thông cho nhau, cả hai chỉ nghĩ riêng cho mình. Điều này là cấm kị trong tình yêu, vì đã yêu nhau thì phải có sự cảm thông và sẻ chia. Tệ hơn, đây sẽ là lúc người thứ ba có thể dễ dàng xen vào khi cả hai không còn sự kết nối cảm xúc riêng biệt. Cả hai không hề có kế hoạch gì cho tương lai Nếu bạn không nghe anh ấy nói gì về tương lai, mù mờ về vị trí của mình trong những kế hoạch tương lai của anh ấy, thì có lẽ bạn đang dần mất sức hút trong mối quan hệ này. Chỉ khi một người đàn ông còn yêu bạn nhiều, còn thấy bạn có sức quyến rũ, anh ấy mới muốn gắn kết tương lai cùng bạn. Vì vậy, thay vì đau buồn, hãy lên kế hoạch hâm nóng lại tình cảm hiện tại. Nếu chỉ là cảm giác “chán” khi còn tình cảm và chung thủy dành cho nhau, đừng ngại tìm cách củng cố tình cảm. Nhưng nếu đối phương có dấu hiệu phản bội khi cả hai đang bước vào giai đoạn chán, có lẽ bạn nên suy nghĩ về mối quan hệ này. Chỉ khi một người đàn ông còn yêu bạn nhiều, còn thấy bạn có sức quyến rũ, anh ấy mới muốn gắn kết tương lai cùng bạn - Ảnh minh họa: Internet Bạn hay bị chỉ trích, lên án Bạn luôn cảm thấy mình làm gì thì anh ấy đều có thể không hài lòng. Ngay cả về bề ngoài, tính cách, một lỗi nhỏ bạn mắc phải cũng có thể khiến đối phương khó chịu. Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở một người đàn ông đang chán bạn.

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