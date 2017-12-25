Chỉ cần làm 7 điều này phụ nữ sẽ bình yên, hạnh phúc cả đời

Sau đây là cách để sở hữu một cuộc đời hạnh phúc, chị em hãy đọc và ngẫm thật kỹ.

Phụ nữ hãy mạnh mẽ đối mặt với đời, cứng rắn với chính mình mỗi khi gặp khó khăn,vấp ngã để có thể làm chủ cuộc sống. Cuộc sống hạnh phúc hay không là do chính bạn quyết định, đừng đổ lỗi cho số phận cũng đừng đổ lỗi cho đàn ông.

Khi lâm vào cảnh khốn khó chúng ta thường hoảng loạn, không giữ được bình tĩnh mà đưa ra những quyết định, hành động sai lầm. Dẫu biết kiểm soát cảm xúc không phải là chuyện dễ dàng, thế nhưng chỉ cần điềm tĩnh nhìn thẳng vào khó khăn đang gặp phải và tỉnh táo tìm cách giải quyết bạn sẽ nhận ra mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó.

2. Luôn là chính mình

Phụ nữ có thể không ngừng phấn đấu để bản thân trở nên hoàn thiện, xinh đẹp và giàu có hơn nhưng đừng bao giờ cố gắng giống một người khác. Hãy cứ là chính mình, ngờ nghệch hay khôn khéo, vụng về hay tỉ mẫn cũng là chính bạn, đừng cố gắng sống khác với mình để làm hài lòng người khác. Rồi bạn sẽ nhận ra, được là chính mình dù không hoàn hảo nhưng cũng dư sức khiến bạn hạnh phúc.

Cuộc đời đã đầy rẫy dối gian, phụ nữ cũng đừng tự dối lòng mình làm chi để thấy đời hỗn loạn - Ảnh minh họa: Internet

3. Chân thành với bản thân

Hơn ai hết bạn chính là người hiểu rõ mình nhất, biết rõ thế mạnh và hạn chế của mình ở đâu. Thay vì tô hồng chính mình, bạn hãy học cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân và nỗ lực hoàn thiện. Hãy học cách chân thành với chính mình nếu bạn muốn nhận được sự chân thành từ người khác.

4. Không phí hoài thời gian cho đàn ông đểu

Bạn có quyền yêu hết mình, cuồng dại và ngốc nghếch nhưng đừng bao giờ dại dột chấp nhận một người đàn ông bội bạc bên đời mình. Đàn bà nên nhớ, một khi đàn ông đã thay lòng thì bạn đừng dại phí hoài thêm thời gian cho họ. Hãy mạnh mẽ chấm dứt và ‘đá’ họ ra khỏi đời mình ngay lập tức.

Nhốt mình trong quá khứ sẽ đánh mất cơ hội có được hạnh phúc của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

5. Không nhốt mình trong quá khứ

Đừng để quá khứ bao trùm cuộc đời bạn, đừng mãi nhốt mình trong những ngày đã qua mà hãy cho mình cơ hội hướng đến những điều tốt đẹp. Hãy dẹp bỏ quá khứ sang một bên, sống tươi vui ở hiện tại rồi tương lai của bạn sẽ rạng rỡ hơn nhiều.

6. Hãy biết tha thứ cho chính mình

Sống trong đời này, ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, chẳng ai hoàn hảo hay không bao giờ phạm lỗi. Vậy nên, thay vì mãi trách cứ hay đay nghiến chính mình bạn nên học cách tha thứ cho chính mình. Bỏ qua cho chính mình sẽ giúp bạn đủ rộng lượng để tha thứ cho người khác, từ đó cuộc sống sẽ bình yên, nhẹ nhàng.

Sau mỗi vấp ngã là một bài học sống, đừng sợ thử thách chính mình - Ảnh minh họa: Internet

7. Đừng sợ vấp ngã

Rất nhiều người vì sợ phạm phải sai lầm mà không dám làm gì, họ sợ phải trả giá cho sai lầm của mình mà quên rằng cảm giác đau đáu khi tiếc nuối sẽ khiến bản thân khó chịu hơn nhiều.

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng để người khác quết định đời mình, cũng đừng sống vì người khác quá nhiều. Học cách trân trọng bản thân, làm điều mình muốn, yêu người mình yêu mà buông bỏ những tạp niệm.