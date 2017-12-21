Nếu không làm được điều này phụ nữ đừng vội lấy chống, sẽ khổ cả đời đấy

Khi quyết định kết hôn bạn phải chuẩn bị từ việc lên danh sách khách mời, đặt tiệc, chụp ảnh cưới và ty tỷ việc không tên khác. Thế nhưng, phụ nữ nán lại đôi chút để điểm lại xem mình đã làm được những điều sau hay chưa trước khi lấy chồng . Đây chính là nền tảng giúp bạn có cuộc sống tự chủ, hạnh phúc trong hôn nhân.

Nếu tình yêu được mặc định là màu hồng thì cuộc sống hôn nhân màu gì là do chính thái độ sống của chính người trong cuộc quyết định. Phụ nữ hãy chuẩn bị sẵn tâm lý để vỡ mộng về đối phương, chấp nhận những sai lầm hay thay đổi của bạn đời để không quá hụt hẫng, chới với.

Khi độc thân nếu thiếu tiền phụ nữ có thể xin bố mẹ, gia đình nhưng khi về nhà chồng hai vợ chồng phải tự gầy dựng kinh tế gia đình. Vậy nên, phụ nữ đừng bao giờ biến mình thành gánh nặng của chồng vì đồng lương còm cõi hay công việc không ổn định. Hãy chắc rằng, bạn có một công việc yêu thích với thu nhập chấp nhận được, bạn đủ sức tự nuôi mình và có khoản tiền tiết kiệm chung để dành cho tương lai của cả hai.

Đừng bao giờ dễ dàng thốt lên hai từ ly hôn, nếu không người chịu thiệt thòi chính là phụ nữ- Ảnh minh họa: Internet

Sẽ không tùy tiện nhắc đến hai từ ‘ly hôn’

Cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những chung đụng, tranh cãi hay bất đồng. Tuy nhiên, thay vì bốc đồng lớn tiếng khiến tình hình thêm căng thẳng phụ nữ hãy chắc rằng mình đủ bình tĩnh và khôn khéo để giải quyết êm xuôi những tình huống khó khăn ấy. Đừng cố gắng tổn thương bạn đời, đừng dễ dàng buông tay, cũng đừng tùy tiện nói lời ly hôn nếu muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thẳng thắn đối mặt với sai lầm của chính mình

Nếu bạn lỡ làm điều gì khiến đối phương buồn lòng, thay vì lấp liếm cho qua hãy thẳng thắn nhận lỗi và có hành động khắc phục. Đừng bắt người đàn ông của bạn phải biến sai thành đúng, biến trái thành phải chỉ vì bạn muốn thế. Tôn trọng đối phương chính là cách khiến đối phương phải tôn trọng mình, phụ nữ hãy nhớ thật kỹ điều này.

Một căn bếp đỏ lửa sẽ giúp nhen lên lửa yêu nồng ấm giữa hai vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Biết nấu ăn

Chẳng ai đòi hỏi bạn phải nấu ăn ngon như đầu bếp hay khéo léo như mẹ chồng. Phụ nữ chỉ cần có kỹ năng nấu nướng cơ bản, nấu được vài món chồng thích là đã đủ kéo anh ấy về nhà ngay sau khi tan sở. Đừng để gian bếp nguội lạnh, đừng làm lơ trước những buổi cơm nhà. Cơm hàng cháo chợ rồi cũng sẽ ngán, chỉ cơm vợ nấu mới khiến đàn ông ăn cả đời không chán. Hơn nữa, gian bếp ấm sẽ sưởi ấm trái tim đàn ông, là những giây phút ấm ấp chan hoàn ý nghĩa mà chồng bạn không thể tìm kiếm bên ngoài.