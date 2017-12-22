Phụ nữ chỉ cần làm điều này cả đời an nhàn hưởng phúc, càng già càng giàu sang phú quý

Phụ nữ yêu 22/12/2017 15:28

Chẳng cần đi chùa tháp hương hay lễ Phật tứ phương, muốn có một cuộc đời hạnh phúc an yên phụ nữ chỉ cần tu tâm là đủ.

Không chỉ có cuộc sống sang giàu sung túc, những phụ nữ làm được điều này còn tích phúc đức cho con cháu mình sau này.

Phụ nữ chỉ cần làm điều này cả đời an nhàn hưởng phúc, càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 1
Đàn bà muốn hạnh phúc hãy là bông hoa tỏa hương - Ảnh minh họa: Internet

Không đố kị, ganh ghét người khác

Lòng đố kỵ sẽ khiến con người trở nên xấu xa, biến chất đến mức chính họ cũng không nhận ra  mình. Một cuộc sống hằn học, hơn thua không bao giờ giúp phụ nữ hạnh phúc hơn mà sẽ khiến họ tự rước thị phi vào mình. Hãy học cách làm ngơ với miệng lưỡi thế gian, sống thanh thản để không vướng phải khẩu nghiệp.

Tự lập, có quan điểm sống rõ ràng

Đời người phụ nữ đừng bao giờ ngừng cố gắng từng ngày để có được cuộc sống tự lập, đủ đầy. Đừng có tư tưởng sống bám hay dùng tiền của đàn ông để phụ vụ cho mình, cũng đừng vội mừng vì có thể ‘móc ví’ đàn ông. ‘Gieo nhân nào gặt quả ấy’, bạn có thể lợi dụng người khác hôm nay nhưng hôm sau bạn phải trả giá cho hành vi lừa lọc của mình.

Vậy nên, phụ nữ có thể không giàu có nhưng nhất định phải tự lập, có chính kiến và quan điểm sống rõ ràng để đàn ông kiêng nể, tôn trọng cả đời.

Phụ nữ chỉ cần làm điều này cả đời an nhàn hưởng phúc, càng già càng giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ngoài việc sống cho mình phụ nữ hãy học cách cư xử với người khác, đừng chỉ biết nghĩ cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Biết suy nghĩ cho người khác

Đàn ông ngại việc tỏ ra yếu đuối, thua kém trước người phụ nữ của mình nên thường kiệm lời và hay che giấu suy nghĩ, cảm xúc. Thế nên, là phụ nữ muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bạn phải đủ tỉnh táo và tinh tế để nhận ra những góc khuất trong tâm hồn bạn đời.

Hãy chia sẻ những vui buồn, đớn đau, thành công và cả thất bại để đối phương hiểu rằng, dù trời có sập xuống thì bạn vẫn ở ngay đây, bên cạnh họ. Sự động viên ấy chính là liều thuốc tinh thần vô giá giúp chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phấn chấn trở lại.

Chớ tạo khẩu nghiệp

Thay vì dùng lời cay nghiệt để xúc phạm, làm tổn thương người khác khi họ phạm sai lầm phụ nữ hãy học cách khoan dung. Bỏ qua nnhững điều nhỏ nhặt, từ tốn và điềm đạm giải thích cho đối phương hiểu rõ sai lầm của mình chính là điều mọi phụ nữ nên làm để buông bỏ bớt nghiệp.

Biết nói lời hay ý đẹp chính là cách giúp bạn tránh xa khẩu nghiệp, tạo được điều lành và có được cảm tình của những người xung quanh. Từ đó, lan rộng thái độ sống tích cực đến nhũng người khác.

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