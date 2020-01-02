Khi đàn ông ngoại tình, họ sẽ không run sợ hay chột dạ khi thấy hậu quả mà người khác từng trải qua. Chỉ có 2 điều khiến đàn ông chung thủy cả đời hoặc từ bỏ nhân tình ngay lập tức...

Đàn ông là những kẻ khôn ngoan. Họ thông minh, lý trí hơn đàn bà, nhưng khi ngoại tình thì có kẻ nào chẳng giống nhau? Họ có thể từng thấy qua hậu quả của ngoại tình, nhưng từ những người khác. Họ có thể vẫn đọc những tin tức, bài viết về đàn ông ngoại tình nhan nhản khắp nơi. Nhưng rõ ràng, những điều đó không ngăn đàn ông phản bội, càng không đủ sức kéo họ rời xa nhân tình. Chỉ có duy nhất hai điều khiến đàn ông từ chối ngoại tình, hoặc dừng lại việc vụng trộm ngay lập tức.

Chỉ có duy nhất hai điều khiến đàn ông từ chối ngoại tình, hoặc dừng lại việc vụng trộm ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet Người ta từng nói, trên đời này chỉ có hai kiểu đàn ông, một là không bao giờ ngoại tình, và hai là ngoại tình và không thể dừng lại. Ngoại tình như thuốc phiện với đàn ông, sa vào rồi chỉ như một con nghiện nô dịch đi tìm thuốc. Cũng như cơn nghiện, đàn ông khi ngoại tình đầy ảo giác và vọng tưởng. Đó là thứ cảm giác mới mẻ và thử thách khơi gợi bản năng nguyên sơ của đàn ông. Cùng với nhân tình là những cô nàng tận dụng triệt để yếu điểm của vợ để biến hóa thành ưu điểm hút hồn của bản thân. Và lén lút vụng trộm cho đàn ông kích thích không dứt… Trong cơn mê đó, đàn ông luôn là vua, là người tận hưởng trụy lạc và đam mê. Cơn mộng mị ngoại tình tạo ra thế giới đàn ông từng mơ khi hôn nhân đã dần nguội lạnh. Bởi thế, người cai nghiện chẳng dễ dàng, người rời bỏ ngoại tình cũng nào dứt tình hết. Có người chỉ dừng lại khi bị phát hiện, chọn kết thúc như một cách để cứu vãn hôn nhân tạm thời. Nhưng nếu lại có cơ hội, họ vẫn ngoại tình, thậm chí là mưu mẹo, tinh vi hơn để không bị phát hiện lần hai.

Người ta từng nói, trên đời này chỉ có hai kiểu đàn ông, một là không bao giờ ngoại tình, và hai là ngoại tình và không thể dừng lại - Ảnh minh họa: Internet Không hẳn là đàn ông nào ngoại tình cũng không thể “cải tà quy chính”. Nhưng dẫu họ có trở về được thì dư vị ngoại tình vẫn ở đâu đó trong tâm trí của họ, chỉ có thể dùng tháng năm để cầu mong rằng họ sẽ quên sạch. Điều thứ hai có thể ngăn đàn ông ngoại tình ngay lập tức, đó là có thấy quan tài mới biết đổ lệ. Nếu không nếm trải qua cảm giác đánh mất gia đình, đàn ông làm gì thấm thía cái giá đắt đỏ của ngoại tình? Nếu không biết mùi bị vợ bỏ rơi, đàn ông sao phải dừng lại khi có cả bồ và vợ trong tay? Nếu không biết qua cảm giác bị xem thường, khinh bỉ vì phản bội, đàn ông sao hiểu ngoại tình chỉ là một vết nhơ trong đời mình? Đàn ông thường học bằng thực tế, dù là điều đúng hay điều sai. Bởi thế, bất kì là bài học đầy nước mắt của kẻ từng ngoại tình nào cũng không đủ cảnh tỉnh đàn ông đang mê say với cám dỗ. Sự dày vò, cắn rứt khi thấy vợ con mỗi ngày cũng không đủ để kéo lòng đàn ông về nhà. Chỉ khi là kẻ phải trả giá vì ngoại tình, đàn ông mới thật sự có một bài học về lòng thủy chung trong hôn nhân. Và đó là sự lựa chọn của đàn ông, dù là ngoại tình hay chung thủy, là quay về nhà hay không - Ảnh minh họa: Internet Và đó là sự lựa chọn của đàn ông, dù là ngoại tình hay chung thủy, là quay về nhà hay không. Phụ nữ ngàn vạn lần cũng không thể giữ một kẻ đã muốn đi, đã thật sự thay lòng. Nếu đàn ông muốn, họ sẽ chủ động tránh xa cám dỗ ngay từ đầu, sẽ hiểu ngoại tình là một cú trượt dài. Nếu đàn ông đã không muốn, thì chỉ có cái kết bi thương mới có thể thức tỉnh họ…

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