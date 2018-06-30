Top nàng giáp này có giác quan thứ 6 nhạy đến mức biết cả việc chồng ngoại tình mà không cần xem lén điện thoại hay bắt gian tận giường.

Đây chính là lý do vì sao Mùi thường được người khác tin tưởng mà trao gửi những bí mật, những niềm riêng không muốn nói cùng ai. Họ hiểu rằng, Mùi không chỉ cất giữ giúp họ những đớn đau, những điều khó nghĩ mà còn cho họ lời khuyên chân thành, sáng suốt nhất.

Phụ nữ tuổi Mùi ngay từ khi sinh ra đã được ông trời ưu ái ban cho giác quan thứ 6 cực chuẩn xác. Chẳng cần trò chuyện quá nhiều, cũng không cần đối phương phải để lộ điều gì mà tự Mùi đã tinh ý nhận ra tâm tư, tình cảm của đối phương.

Vậy nên, đàn ông đừng bao giờ nghĩ rằng có thể qua mặt Mùi mà nuôi bồ nhí bên ngoài. Nàng biết tất cả, nhưng chưa vội lật tẩy bạn và đang cho bạn cơ hội quay đầu đấy. Chờ đến khi Mùi nói thẳng tất cả thì đấy chính là lúc kết thúc cuộc hôn nhân dối lừa.

Trong chuyện tình cảm, chỉ cần nhận thấy có gì đấy không ổn họ sẽ ngay lập tức cảnh giác ngay - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Tỵ

Trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì Tỵ cũng ngồi lại bình tĩnh mà phân tích, phán đoán cụ thể từng đường đi nước bước, hơn thiệt rồi mới thực hiện. Và ngạc nhiên thay, những phán đoán ấy của Tỵ luôn chính xác đến mức người ngoài ai cũng phải ngạc nhiên.

Nhờ linh cảm tốt nên Tỵ rất dễ thành công trong sự nghiệp, họ đi đúng hướng, làm đúng việc nên chẳng mấy chốc mà trở nên giàu có. Trong chuyện tình cảm, chỉ cần nhận thấy có gì đấy không ổn họ sẽ ngay lập tức cảnh giác ngay. Thế nên đã có rất nhiều trường hợp những người đàn ông có vợ tuổi Tỵ không thể nào hiểu nổi vì sao vợ có thể phát hiện được mình đang cặp bồ. Bởi trước đấy, nàng bình thản, an yên và không chút dậy sóng.

Sự quyết đoán, mạnh mẽ ấy của Hợi khiến chồng không bao giờ dám ngoại tình thêm lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Hợi là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất trong 12 con giáp. Khi yêu nàng có thể đỏng đảnh, kiêu kì nhưng sau khi đã làm vợ nàng luôn dùng mọi tâm huyết để yêu thương chồng, chăm sóc con, đối nội đối ngoại chu đáo để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Có được phụ nữ tuổi Hợi làm vợ chồng luôn cảm thấy yên tâm, an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Thế nhưng, một khi người chồng thay lòng thì chỉ cần cuộc tình ấy mới chớm nở đã bị Hợi vùi dập ngay lập tức. Nàng không tìm đến kẻ thứ ba, không tung hê kể xấu chồng với thiên hạ mà sẽ ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng và cho anh ấy tự quyết định. Một là chấm dứt với nhân tình, thành tâm chuộc lỗi. Hai là, hôn nhân của cả hai kết thúc tại đây. Sự quyết đoán, mạnh mẽ ấy của Hợi khiến chồng không bao giờ dám ngoại tình thêm lần nào nữa mà luôn dốc lòng bù đắp cho sai lầm của mình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.