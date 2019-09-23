Càng hiểu rõ về đàn ông, phụ nữ lại càng muốn sống độc thân

Phụ nữ yêu 23/09/2019 11:04

Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc viên mãn thì ít, còn khổ tâm, dằn vặt cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình thì rất nhiều. Phụ nữ độc thân phơi phới thanh xuân, khi cưới chồng rồi lại nhàu nhĩ, xác xơ.

Với phụ nữ độc thân, khi nhắc về đàn ông thường nói về sự đẹp trai, giàu có, ga lăng, bản lĩnh. Còn với đàn bà đã có chồng thì đàn ông chỉ có 2 dạng: Tốt hoặc không tốt. Phụ nữ chưa lấy chồng thường nghĩ mình hiểu đàn ông rất nhiều, khi kết hôn rồi mới biết mình chẳng hiểu gì về người đàn ông mình đã cưới.

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Với đàn bà đã có chồng, đàn ông chỉ có 2 dạng: Tốt hoặc không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông tốt chưa chắc đã là người chồng tốt. Bởi những gì anh biểu hiện ngoài xã hội chưa chắc là những gì anh ta thể hiện trong gia đình. Đàn ông tử tế với tất cả mọi người, ga lăng với tất cả phụ nữ bên ngoài nhưng với vợ của mình chưa chắc được như vậy. Đàn ông đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp, được xã hội ca ngợi, vinh danh nhưng chưa chắc người đàn bà bên cạnh mình đã được hạnh phúc.

Khi phụ nữ lấy chồng, họ thường nhìn những hào quang xung quanh, những phù phiếm bên ngoài để đánh giá đàn ông tốt hay xấu. Những tưởng cưới được người đàn ông giàu có, lịch thiệp, giỏi giang thì cả cuộc đời này mình sẽ được yên ấm, hạnh phúc. Nhưng rồi, biết bao nhiêu người phụ nữ đã bị vỡ mộng. Đàn ông giàu thì chẳng có thời gian chăm sóc gia đình, quan tâm con cái. Đàn ông lịch thiệp, ga lăng thì thường trăng hoa và vây quanh anh ta rất nhiều phụ nữ… Cái khổ tâm lớn nhất của người đàn bà chính là lấy nhầm chồng.

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Khố tâm lớn nhất của phụ nữ chính là lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù là ai, làm công việc gì, ở địa vị nào thì đều mang những tính xấu cố hữu: Lười biếng, vô tâm, ích kỷ. Khi yêu và khi đã là chồng, đàn ông dường như biến thành 2 con người khác nhau. Khi yêu nhiệt tình bao nhiêu, chiều chuộng và trân trọng bao nhiêu thì cưới về lại lạnh nhạt, thờ ơ bấy nhiêu. Đàn ông lười biếng việc nhà, giao phó mọi thứ cho vợ là chuyện nhỏ, còn có những ông chồng tệ bạc, vũ phu, ngoại tình. Kể làm sao hết những khổ tâm của phụ nữ lấy nhầm chồng.

Với phụ nữ bây giờ, hôn nhân đã không còn là sự đảm bảo vững chắc cho tương lai và cưới chồng không có nghĩa cuộc đời mình sẽ yên ấm, hạnh phúc. Đàn bà lấy chồng, người hạnh phúc viên mãn thì rất ít, còn khổ tâm, dằn vặt cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình thì rất nhiều. Phụ nữ khi chưa chồng phơi phới thanh xuân, khi cưới chồng rồi lại nhàu nhĩ, xác xơ. Phụ nữ có chồng ngồi với nhau, lúc nào cũng than chồng và buồn chán. Không gì vắt kiệt thanh xuân, bào mòn nhan sắc của đàn bà bằng việc sống với một người chồng tệ bạc.

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Hiểu rõ đàn ông rồi, phụ nữ chỉ muốn sống độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà vẫn thường nói với nhau rằng: “Đàn bà lấy chồng chẳng khác nào việc đánh bạc”. Mà đánh bạc lại phó vào may rủi chứ chẳng có gì đảm bảo rằng mình sẽ hạnh phúc. Phụ nữ muốn lấy chồng, muốn kết hôn vì chưa hiểu rõ đàn ông. Còn khi đã hiểu rõ đàn ông rồi, đàn bà chỉ muốn sống độc thân thôi.

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Phụ nữ đừng dại dột tin rằng tình cảm là bất biến trường tồn, là sống chết vì nhau. Đàn ông chung thủy khi chưa có cơ hội ngoại tình và khi chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn để thay thế.

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