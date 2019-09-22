Nếu biết đàn ông nghĩ gì về nhân tình thì đàn bà đã không lựa chọn làm người thứ ba

Tâm sự gia đình 22/09/2019 09:40

Làm người thứ ba bị người đời coi rẻ. Đàn bà tự rẻ rúng thanh xuân, rẻ rúng cuộc đời của chính mình. Và họ cũng không biết rằng, chính người đàn ông mình ăn nằm cũng coi rẻ mình không kém thiên hạ ngoài kia.

Làm nhân tình của đàn ông có vợ luôn luôn là nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời người đàn bà. Ấy vậy mà rất nhiều người đàn bà lại chẳng nghĩ như thế. Làm người thứ ba nhưng thâm tâm lại cho rằng mình mới chính là người đàn bà quan trọng nhất của người đàn ông kia. Chỉ cần người đàn ông trân trọng, thương yêu thì lời lẽ thiên hạ cũng hóa tầm thường. Nhưng nếu biết đàn ông nghĩ gì về mình thì những người đàn bà đã không chọn dấn thân vào con đường này.

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Làm nhân tình của đàn ông có vợ luôn là nỗi nhục nhã lớn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tôi có đi nhậu với vài người bạn thân. Quán đông đúc, bàn nọ sát bàn kia nên những gì những người đàn ông bàn bên cạnh nói tôi đều nghe rõ. Tôi không chủ tâm nghe lén nhưng vì họ nói quá to, lại ngồi sát bên cạnh nên tôi nghe trọn được câu chuyện của họ. Ba người đàn ông trung niên ngồi với nhau, họ khoe mẽ với nhau về những cô nhân tình của mình. Ba người đều đã có vợ con nhưng rất thích vụng trộm bên ngoài. Họ cho bạn mình xem ảnh nhân tình, thậm chí những bức ảnh tươi mát và so nhau xem cô nào “ngon” hơn.

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Đàn ông luôn rót vào tai nhân tình những lời mật ngọt, nhưng có bao nhiêu lời trong đó là thật? - Ảnh minh họa: Internet

Họ bảo rằng đàn bà chỉ cần cho họ chút tiền, rót vào tai vài lời ngọt ngào là đàn bà quy phục, chiều chuộng đàn ông hết lòng. Một người bảo: “Chắc chơi bời vài tháng nữa rồi chia tay, hình như sư tử ở nhà cũng nghi ngờ rồi!”. Một kẻ khác thì nói: “Chia tay cô này thì có cô khác lo gì. Mà quen một cô lâu cũng chán, phải đổi mới chứ”. Họ nói rất nhiều nhưng chung quy lại cũng đều là coi rẻ, khinh thường nhân tình của mình.

Những gã đàn ông ngoại tình, có ai không nói những lời mật ngọt, rót những lời ong bướm vào tai nhân tình? Anh ta luôn vẽ ra một cuộc sống hôn nhân bất hạnh và nhân tình là người anh thương yêu nhất. Anh ta không quên so sánh vợ và nhân tình, luôn luôn đặt nhân tình cao hơn vợ mình một bậc. Nhưng trong tất cả những lời đó, có bao nhiêu lời là thật? Nhân tình không hề biết rằng mọi thứ anh ta cho mình, mọi lời lẽ yêu thương cốt yếu cũng đều vì chuyện giường chiếu. Thâm tâm đàn ông ngoại tình, tình dục sẽ luôn đặt lên hàng đầu chứ chẳng phải tình nghĩa, chẳng phải sự thấu hiểu như môi anh ta luôn nói.

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Thâm tâm đàn ông không hề coi trọng người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Làm kẻ thứ ba bị người đời coi rẻ. Đàn bà tự rẻ rúng thanh xuân, rẻ rúng cuộc đời của chính mình. Và đàn bà cũng không biết rằng, chính người đàn ông mình ăn nằm cũng coi rẻ mình không kém thiên hạ ngoài kia. Nhân tình chính là nơi mua vui, là chốn qua đường của đàn ông phong lưu thèm của lạ. Chơi chán rồi đàn ông cũng quay về với gia đình, chỉ có những người đàn bà cướp chồng người khác lại đau khổ, dằn vặt cả một đời. Một lần ăn nằm với chồng người khác, cả cuộc đời đàn bà chẳng gột được bùn nhơ.

Vì đàn ông vô dụng nên đàn bà mới sống thực dụng

Vì đàn ông vô dụng nên đàn bà mới sống thực dụng

Đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ nghĩ rằng người phụ nữ thực dụng. Nhưng họ không hiểu được rằng điều đàn bà cần chính là bản lĩnh dám gánh vác, dám tự tin của đàn ông rằng sẽ mang lại cho người phụ nữ của mình một cuộc sống tốt.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình cướp chồng người khác kẻ thứ ba

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