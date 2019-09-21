Vì đàn ông vô dụng nên đàn bà mới sống thực dụng

Phụ nữ yêu 21/09/2019 08:42

Đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ nghĩ rằng người phụ nữ thực dụng. Nhưng họ không hiểu được rằng điều đàn bà cần chính là bản lĩnh dám gánh vác, dám tự tin của đàn ông rằng sẽ mang lại cho người phụ nữ của mình một cuộc sống tốt.

Nếu đàn ông bản lĩnh, thương yêu một người đàn bà thực sự thì họ sẽ không để cho cô ấy phải khổ. Đừng nói rằng chỉ cần có tình yêu, chỉ cần ngồi cạnh nhau thì nghèo khó cũng hóa tầm thường. Tình yêu của đàn ông không nằm ở những lời nói hoa mỹ, những cử chỉ ga lăng lãng mạn mà chính là cố gắng không ngừng, nỗ lực không ngừng để đem đến cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Khi phụ nữ rời xa một người đàn ông, không phải vì anh ta nghèo mà chính là vì thiếu bản lĩnh.

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Đàn ông bản lĩnh sẽ không để người phụ nữ của mình phải khổ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi chia tay mối tình 4 năm đại học rất đẹp của mình sau khi được người yêu dắt về ra mắt gia đình. Ai cũng bất ngờ khi chuyện tình của họ tan vỡ. Nhiều người bàn tán, nói bóng gió sau lưng rằng vì bạn tôi chê nhà người yêu nghèo quá. Anh người yêu bạn, sau khi chia tay đã vội lên xe về quê. Nghe bảo anh ta về luôn và không có ý định lên thành phố nữa.

Gặng hỏi mãi, bạn tôi mới tâm sự rằng mình cần một người đàn ông bản lĩnh chứ không phải một người chỉ biết an phận trong cái nghèo khó của mình. 4 năm yêu nhau, bạn vẫn biết nhà người yêu mình nghèo chứ. Vẫn bên nhau, vẫn san sẻ với nhau ổ bánh mì, gói xôi những ngày cuối tháng. Nhà bạn cũng có hơn gì nhà người yêu, bạn ráng học hành để có tấm bằng, kiếm được một công việc trên thành phố để có thể giúp đỡ gia đình. Nhưng đợt vừa rồi về nhà, ba mẹ người yêu muốn sau khi hai đứa cưới nhau phải về quê chồng sống. Mà quê anh ấy ở rất xa, ngoài ruộng đồng chẳng thể làm gì khác. Vậy bạn phải cất tấm bằng công nghệ thông tin của mình để về làm dâu, làm mẹ hay sao?

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Nếu đến với nhau chỉ có tình yêu thì sớm hay muộn cũng sẽ tan vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Hơn ai hết, bạn hiểu người yêu của mình là người đàn ông thiếu bản lĩnh như thế nào. Anh luôn mặc cảm với sự nghèo khó của mình. Thay vì cố gắng, nỗ lực thì anh luôn nói những câu như: “Yêu anh, em có thấy thiệt thòi không?”, “anh sợ sau này em sẽ khổ, anh sẽ không mang lại cho em một cuộc sống sung sướng”… Bạn đến với người đàn ông này không bao giờ là vì tiền bạc, là vật chất. Nhưng bạn không thể sống cả đời với một người đàn ông không hề có ý thức muốn vươn lên, muốn đem lại cho người phụ nữ của mình một cuộc sống khá hơn.

Bạn muốn ở lại thành phố này, muốn con cái sau này của mình phải khác cuộc đời của bố mẹ. Nhưng anh người yêu của bạn không chịu, cương quyết về quê, vậy là bạn mang tiếng chê nghèo mà chia tay. Bạn nhìn tôi mà nói chua chát: “Khi đàn ông vô dụng thì người phụ nữ lại càng sống thực dụng. Suy cho cùng, đến với nhau ngoài tình yêu ra mà chẳng có gì hết thì sớm muộn gì cũng tan vỡ”.

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Đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ nghĩ rằng người phụ nữ thực dụng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ nghĩ rằng đàn bà thực dụng. Nhưng đàn ông không hiểu được rằng điều đàn bà cần chính là bản lĩnh dám gánh vác, dám tự tin rằng mình sẽ mang lại cho người phụ nữ của mình một cuộc sống tốt. Đàn bà rời đi vì nhận ra rằng người mình yêu chỉ là một kẻ vô dụng.

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