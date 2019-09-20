Có chồng vô tâm, đàn bà dại gì mà không sống cho mình

Phụ nữ yêu 20/09/2019 11:21

Đàn bà cứ sống hy sinh trong khi chồng vô tâm là đàn bà dại. Mệt mỏi một mình, cực nhọc một mình, khóc một mình rồi cũng tự mình lau nước mắt. Hy sinh đến rộc người như thế, vun vén cầu toàn hết khả năng rồi đàn bà có nhận được sự trân trọng, biết ơn của chồng?

Có những người phụ nữ thật kì lạ. Họ cứ cần mẫn, nhẫn nhịn, chịu đựng năm này qua năm khác. Cơm nấu ra, có khi chẳng biết chồng có đụng đũa hay bận ăn uống no say ở đâu mới về nhà nhưng vẫn cứ kì công nấu nướng rồi ngồi đợi. Chồng đi ăn nhậu, tiệc tùng say sưa quá nửa đêm chưa về vẫn cứ thấp thỏm ngồi chờ cửa. Chồng vô tâm, đối xử lạnh nhạt năm này qua năm khác nhưng vẫn cứ hy sinh, vun vén.

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Chồng đi ăn nhậu, nhiều người đàn bà vẫn thức đợi cửa hết lần này đến lần khác - Ảnh minh họa: Internet

Mà xung quanh chúng ta những người đàn bà sống như thế đâu phải hiếm. Chị gái tôi là một ví dụ. Chồng chị không đến nỗi quá tệ bạc nhưng là một người chồng sống thờ ơ, ích kỷ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều phó thác hết cho vợ. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ do tính cách quá cầu toàn, quá hy sinh của chị mà khiến chồng sinh tật ỷ lại. Chị rất đảm đang, giỏi nấu nướng. Niềm vui của chị chính là được vun vén nên chị chẳng bao giờ cho chồng hay con đụng tay vào việc gì. Chị sợ họ mệt, làm không tốt, cơm nấu không ngon, quần áo giặt không sạch nên mình chị làm hết.

Chồng chị ỷ lại đã có chị làm tốt mọi chuyện nên sinh tật nhậu nhẹt, ăn chơi bên ngoài. Con cũng chẳng bao giờ thấy đón, chuyện học hành của con ra sao cũng chẳng quan tâm. Vợ đi làm cực khổ ra sao, hôm nay vợ con ăn uống, gặp chuyện gì cũng hiếm khi nào chồng chị biết. Anh đi làm rồi đi nhậu, có về nhà cũng chỉ biết cắm cúi ăn, rồi bỏ mớ hỗn độn cho chị dọn dẹp rồi lên phòng nằm ườn ra lướt điện thoại.

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Hy sinh, vun vén đến rộc người rồi đàn bà có nhận được sự trân trọng của chồng? - Ảnh minh họa: Internet

Hai vợ chồng chị sống như thế đã 5 năm. Một mình chị lo toan quán xuyến trong ngoài. Công ty chị nhiều việc, có về trễ cũng chẳng nhờ được chồng đón hộ con hay cắm hộ nồi cơm. Nhiều khi xe hư giữa đường, chị thấy mình cô đơn khủng khiếp vì cầm điện thoại lên chẳng biết gọi ai trợ giúp. Chị biết, chồng mình sẽ không quan tâm đâu. Khổ tâm như thế nhưng chị vẫn gồng mình lên để làm một người mẹ, người vợ thật tốt. Chiều chiều vẫn nấu cơm ngon, nhà cửa vẫn sạch như ly, rồi vẫn thấp thỏm ngồi đợi chồng đi ăn nhậu về rồi mới yên tâm đi ngủ.

Đàn bà cứ sống hy sinh trong khi đàn ông vô tâm như thế là đàn bà dại. Mệt mỏi một mình, cực nhọc một mình, khóc một mình rồi cũng tự mình lau nước mắt. Những người đàn bà hy sinh đến rộc người như thế, vun vén cầu toàn hết khả năng liệu có nhận được sự trân trọng, biết ơn của chồng? Hay đàn ông thấy đàn bà cam chịu, sống hết lòng hết dạ lại tự cho mình cái quyền vô tâm vì vợ chấp nhận một cuộc sống như thế.

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Thay vì miệt mài sống cho chồng con thì đàn bà hãy biết sống cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, thanh xuân ngắn lắm, cuộc đời người phụ nữ nhẩm tính lại được mấy ngày vui. Chồng vô tâm, đàn bà dại gì mà không sống cho mình. Hy sinh ít thôi, vun vén ít thôi mà hãy biết yêu thương chính bản thân mình. Chẳng cần gì to tát, chồng đi nhậu hãy đóng cửa ngủ sớm. Chồng chẳng biết có về nhà ăn cơm không thì đừng mất công nấu nướng rồi ngồi đợi. Thay vì miệt mài sống vì chồng con thì hãy làm đẹp và trân trọng chính mình.

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