Có chồng vô tâm, đàn bà dại gì mà không sống cho mình

Có những người phụ nữ thật kì lạ. Họ cứ cần mẫn, nhẫn nhịn, chịu đựng năm này qua năm khác. Cơm nấu ra, có khi chẳng biết chồng có đụng đũa hay bận ăn uống no say ở đâu mới về nhà nhưng vẫn cứ kì công nấu nướng rồi ngồi đợi. Chồng đi ăn nhậu, tiệc tùng say sưa quá nửa đêm chưa về vẫn cứ thấp thỏm ngồi chờ cửa. Chồng vô tâm, đối xử lạnh nhạt năm này qua năm khác nhưng vẫn cứ hy sinh, vun vén.

Chồng đi ăn nhậu, nhiều người đàn bà vẫn thức đợi cửa hết lần này đến lần khác - Ảnh minh họa: Internet

Mà xung quanh chúng ta những người đàn bà sống như thế đâu phải hiếm. Chị gái tôi là một ví dụ. Chồng chị không đến nỗi quá tệ bạc nhưng là một người chồng sống thờ ơ, ích kỷ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều phó thác hết cho vợ. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ do tính cách quá cầu toàn, quá hy sinh của chị mà khiến chồng sinh tật ỷ lại. Chị rất đảm đang, giỏi nấu nướng. Niềm vui của chị chính là được vun vén nên chị chẳng bao giờ cho chồng hay con đụng tay vào việc gì. Chị sợ họ mệt, làm không tốt, cơm nấu không ngon, quần áo giặt không sạch nên mình chị làm hết.