Tâm sự đàn ông ngoại tình: Vợ vẫn tin tưởng tôi tuyệt đối

Tâm sự gia đình 19/09/2019 10:55

Tôi là gã đàn ông ngoại tình nhưng không bao giờ bỏ bê gia đình, ngược lại càng quan tâm và bù đắp cho vợ nhiều hơn. Vì thế mà vợ ngày càng tin tưởng và chu toàn trong gia đình.

Đàn ông và phụ nữ nghĩ rất khác nhau về chuyện ngoại tình. Nếu như phụ nữ cho rằng đàn ông ngoại tình là chuyện rất to tát, kinh khủng, không thể tha thứ được thì đàn ông chúng tôi lại nghĩ ngược lại. Đơn giản đó chỉ là một cuộc vui chơi qua đường. Như với tôi chẳng hạn, ăn chơi nhưng không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ.

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Vui chơi bên ngoài nhưng tôi không bao giờ có tư tưởng bỏ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc vui chỉ dừng lại bên ngoài cánh cửa, bước về nhà tôi vẫn hoàn thành tốt bổn phận của một người chồng. Vợ con tôi vẫn có một cuộc sống sung túc, ấm no do chính bàn tay tôi mang lại. Vậy thì chuyện giải quyết sinh lý bên ngoài rất đỗi bình thường, có gì mà phụ nữ phải nghiêm trọng hóa vấn đề?

Vợ tôi là một người phụ nữ rất hiền lành và nhu mì. Tôi từng có một quá khứ ăn chơi, trải qua rất nhiều mối tình nhưng cuối cùng tôi chọn cô ấy làm vợ của mình. So với những cô gái khác thì vợ tôi không đẹp, không gợi cảm nhưng cô ấy là kiểu phụ nữ truyền thống. Cô ấy rất giỏi nấu ăn, vun vén nhà cửa, coi trọng gia đình hơn mọi thứ trên đời. Tôi tin một người phụ nữ như thế sẽ làm cho cuộc sống của tôi rất yên ấm, sẽ là hậu phương vững chắc cho mình gây dựng sự nghiệp. Cưới nhau 5 năm, cô ấy đã chứng minh những suy nghĩ của tôi là đúng.

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Vợ tôi rất hiền lành và tin tưởng tôi tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet

Hàng ngày bước về nhà, tôi đã nghe mùi thức ăn thơm phức toát ra từ căn bếp. Nhà của sạch sẽ tinh tươm. Vợ và con luôn vui vẻ mỉm cười chào đón tôi. Vợ tôi là người luôn biết cách giữ hòa khí và gắn kết các thành viên trong gia đình. Cô ấy tin tưởng chồng hơn bất kì ai. Cô ấy tin mọi lời tôi nói và chẳng mảy may nghi ngờ, vặn vẹo chồng. Cô ấy là người tạo cho người bên cạnh cảm giác dễ chịu và an toàn. Thú thật là nhờ có cô ấy tôi mới có được ngày hôm nay. Cô ấy đứng sau lưng âm thầm cổ vũ, giúp đỡ tôi trong sự nghiệp.

Nhưng đàn ông có máu trăng hoa thì chẳng thể nào bỏ được. Nhất là công việc của tôi lại thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với những cô gái trẻ đẹp, chân dài. Ban đầu thì tôi cũng cảm thấy có lỗi, hối hận vì lừa dối vợ nhưng thấy cô ấy vẫn tin tưởng thì tôi lại cứ dấn sâu vào. Tôi “ăn bánh trả tiền” cũng có, đi công tác dắt theo 1 em vui chơi vài ngày cũng có, cũng đã từng nuôi 1 cô nhân tình bên ngoài. Là gã chồng ngoại tình nhưng tôi không bỏ bê gia đình, ngược lại càng quan tâm và bù đắp cho vợ nhiều hơn. Vì thế mà vợ ngày càng tin tưởng và chu toàn trong gia đình.

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Những việc tôi làm vợ không hề biết và vẫn tin rằng tôi là người chồng chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Với vợ, tôi là người đàn ông chung thủy hết mực. Khi ngồi với bạn bè, đồng nghiệp cô ấy thường tự hào mà kể về tôi như một người chồng tốt, mẫu mực. Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy áy náy vì nỡ phụ lòng tin của vợ và muốn chấm dứt những mối tình bên ngoài. Nhưng mỗi lần đứng trước những cô gái khác là hình ảnh vợ lại tan biến. Tôi tự nhủ, vợ không biết và tuyệt đối tin tưởng thì tôi lo gì. Chỉ cần tôi không nói thì chẳng ai biết được tôi là gã chồng phản bội vợ.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình chồng phản bội đàn ông chung thủy

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