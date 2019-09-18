Tâm sự đàn ông yêu đàn bà một đời chồng: Không cần thiên hạ góp ý, chỉ cần tôi hiểu mình cần người phụ nữ này

Tôi trân trọng và biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi gặp cô ấy. Người đàn bà một đời chồng đã đối đãi với tôi bằng cả chân tình. Đi qua khổ đau người ta mới biết trân quý tình cảm mà mình đang có.

Khi tôi dắt người yêu về nhà ra mắt, ba mẹ tôi rất vui. Mẹ tôi hài lòng khi thấy cô ấy xuống bếp nấu ăn, bữa ăn đã nấu xong mà căn bếp cực kì gọn gàng. Mẹ nhìn tôi cười như nói rằng bà rất ưng ý cô gái này. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn vui vẻ, tôi nói với ba mẹ rằng cô ấy đã từng có một đời chồng và có 1 đứa con thì ba mẹ tôi sa sầm nét mặt. Họ không nói gì nữa, ăn xong bữa, nói mệt rồi lên phòng. Biết tôi yêu người phụ nữ từng ly hôn, rất nhiều người ngăn cản - Ảnh minh họa: Internet Sau khi bạn gái tôi về thì mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Con là trai tân, điều kiện lại rất tốt, đẹp trai phong độ thì sao lại định cưới một người đàn bà một đời chồng như thế chứ? Mẹ không đồng ý, con chia tay đi”. Tôi trả lời với mẹ: “Mẹ à, phụ nữ một đời chồng hay đã có con thì đã sao chứ? Quan trọng là con yêu cô ấy và đó là người phụ nữ con chọn lựa”.

Không chỉ gia đình mà bạn bè, đồng nghiệp đều khuyên tôi hãy suy nghĩ thật chín chắn về quyết định kết hôn của mình. Khi tôi quen cô ấy, bạn bè ai cũng nghĩ là tôi vui chơi thôi nên khi quyết định tiến đến hôn nhân thì ai cũng hết sức ngạc nhiên. Vẫn là những câu nói hết sức quen thuộc: “Cô ấy đã từng có chồng, đã từng ly hôn. Mà một người đàn bà từng đổ vỡ thì cuộc sống phức tạp vô cùng. Hơn nữa lại có con riêng, phải nuôi con của người ta. Tội gì không kiếm cô này trẻ đẹp, tươi mới mà kết hôn có phải tốt hơn không?”. Người khuyên thật lòng, quan tâm tôi thật sự nhưng có người còn mỉa mai, châm chọc nói sau lưng rằng tôi là người thích xài “đồ cũ”, đã từng qua tay của người khác. Phải rất khó khăn tôi mới khiến cô ấy mở lòng - Ảnh minh họa: Internet Tôi yêu người phụ nữ này. Cô ấy đã có một quá khứ đầy rẫy những tổn thương, khổ đau với người chồng trăng hoa lại vũ phu. Không ai biết được rằng, đằng sau sự mạnh mẽ, luôn cố gắng tỏ ra mình ổn là một trái tim yếu đuối, lúc nào cũng cần được an ủi. Cô ấy đã từ chối tình cảm của tôi nhiều lần. Khó khăn lắm tôi mới khiến cô ấy mở lòng. Nhưng đàn bà một đời chồng, thiên hạ quá nhiều định kiến. Chẳng lẽ đàn bà từng ly hôn không có quyền có được hạnh phúc hay sao?

Tôi trân trọng và biết ơn vì cuộc đời đã cho tôi gặp người phụ nữ này. Người đàn bà đối đãi với tôi bằng cả chân tình. Đi qua khổ đau người ta luôn trân quý tình cảm mà mình đang có. Mỗi khi ở bên nhau, tôi thấy bình yên, thấy được là chính mình mà chẳng phải gồng mình lên giả tạo. Cô ấy thích nấu ăn, tự tay vun vén cho gia đình. Tôi thương cô ấy và thương luôn đứa con máu mủ ruột rà của người tôi yêu. Chỉ cần chúng tôi biết mình hạnh phúc là đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet Bằng thái độ nghiêm túc và chân thành tôi đã thuyết phục được cha mẹ mình chấp nhận cô ấy. Tôi chỉ cần gia đình hiểu còn thiên hạ tôi chẳng cần quan tâm. Rồi chúng tôi sẽ có một đám cưới thật đẹp sẽ sống với nhau hạnh phúc. Đúng thế, chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là đủ rồi!

Đàn bà đến ngưỡng chịu đựng thì sẽ tự khắc buông tay thôi Chồng chị lại đi ngoại tình. Lần này không phải vui chơi rồi trả tiền như lần trước mà là nuôi nhân tình hẳn hoi. Anh ta còn thuê nhà, mua xe cho cô ta nữa.

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