Đừng nghĩ đàn bà im lặng là ngoan, thật ra họ đã bất lực với cuộc hôn nhân này rồi

Tâm sự gia đình 17/09/2019 14:17

Thâm tâm tôi đã quá chán ngán những lần khuyên nhủ, những lần than vãn mong anh thay đổi. Biết rằng không thay đổi được chồng thì đàn bà im lặng có phải tốt hơn không?

Tôi đã có những tháng ngày sống cô đơn trong chính căn nhà mình. Hạnh phúc chỉ là quá khứ, giờ đây chỉ là sự mệt mỏi chán chường. Đến tranh cãi với chồng tôi cũng không muốn mở miệng. Ai sai ai đúng, ai lầm lỗi nhiều hơn với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

dan ba im lang 1
Giờ đây vợ chồng tôi chỉ có sự mệt mỏi chán chường - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là người rất vô tâm và sống ích kỷ. Chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều năm mới cưới nhưng sống chung tôi nhận ra rằng chồng tôi không giống với những gì anh thể hiện thuở còn yêu nhau. Anh rất lười biếng, thường áp đặt người khác sống theo ý mình. Tôi đã từng nghĩ, đàn ông không tật này thì cũng tật nọ. Tôi cố gắng nín nhịn, để yên cửa yên nhà.

Một trong những thói xấu của chồng mà tôi không chịu nổi đó là tật nhậu nhẹt. Thời gian mới cưới, anh thường xuyên rủ bạn về nhà ăn nhậu và bảo tôi nấu nướng để tiếp bạn. Một hai lần thì chẳng sao nhưng thường xuyên như thế khiến tôi rất mệt mỏi. Nào là đi chợ, nấu nướng, rồi dọn dẹp bãi chiến trường do chồng và bạn nhậu để lại. Tôi than phiền thì chồng và bạn dắt ra quán nhậu. Họ chén tạc chén thù đến nửa đêm mới về.

dan ba im lang 2
Tôi không muốn tranh cãi, không muốn khuyên nhủ chồng nữa - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài chuyện nhậu nhẹt, chồng tôi cũng hay ý kiến về chuyện bếp núc, nhà cửa, chuyện chi tiêu của tôi. Dường như mọi thứ tôi làm đều khiến anh cảm thấy không hài lòng. Tôi đã từng ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với anh. Thậm chí tôi đã khóc mà mong chồng bớt ăn nhậu, cùng tôi xây dựng gia đình, nuôi nấng con cái. Mỗi lần nghe như vậy, anh đều quát lên: “Đến thú vui của tôi cô cũng muốn quản sao? Mà lâu nay có phải tôi sống vô trách nhiệm đâu mà không lo cho gia đình. Hàng tháng vẫn đưa tiền cho cô chi tiêu đấy thôi, thiếu đủ gì là do cô không biết cân đối…”. Bao nhiêu lần như vậy khiến tôi bất lực và muốn buông xuôi. Tôi để chồng muốn sống sao thì tùy ý.

Chồng đi ăn nhậu thâu đêm với bạn, tôi không một tiếng than phiền. Mặc chồng vô tâm với con, tôi cũng chẳng một lời trách móc. Những lần trước, anh đi khuya khoắt tôi đều gọi điện giục về nhưng bây giờ tuyệt nhiên tôi không gọi lấy một cuộc. Có lần chồng bảo tháng này không đưa lương vì có việc cần tôi cũng chẳng ý kiến. Chồng tôi rất ngạc nhiên và tỏ vẻ hớn hở: “Đó, ngoan như vậy có phải yên cửa yên nhà không?”.

dan ba im lang 3
Tôi bất lực và nghĩ đến lá đơn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi còn đi khoe khoang với bạn nhậu rằng đã dạy cho vợ biết ngoan ngoãn, chiều chồng. Khi ngồi nhậu, vợ của những người khác liên tục gọi thì chồng tôi ngồi cười. Nhưng cái sự ngoan ngoãn của tôi là do chồng tưởng tượng ra.

Thâm tâm tôi đã quá chán ngán những lần khuyên nhủ, những lần than vãn mong anh thay đổi. Biết rằng không thay đổi được chồng thì đàn bà im lặng có phải tốt hơn không? Tôi đã bất lực với cuộc hôn nhân này và đang nghĩ đến lá đơn ly hôn.

Tâm sự mẹ đơn thân: Có chồng chưa chắc bình yên nhưng có con chắc chắn hạnh phúc

Tâm sự mẹ đơn thân: Có chồng chưa chắc bình yên nhưng có con chắc chắn hạnh phúc

Làm mẹ đơn thân nhưng tôi đang có những ngày tháng bình yên nhất cuộc đời. Tôi nhận ra rằng, có chồng chưa chắc bình yên nhưng có con chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm đàn bà cô đơn đàn bà cam chịu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 48 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui