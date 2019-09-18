Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng người đàn bà thứ 2 sẽ khiến cuộc đời mình thành bi kịch

Tâm sự gia đình 18/09/2019 13:58

Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng muốn thành công trước hết phải chung thủy. Họ sẽ thất bại nếu để người đàn bà thứ 2 xuất hiện trong cuộc đời mình.

Chỉ có đàn ông nông cạn mới đi ngoại tình. Vì sao vậy? Bởi đàn ông khôn ngoan luôn biết rằng cuộc đời mình chỉ cần một người đàn bà là đủ. Đằng sau sự thành công, vinh hiển của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người vợ tần tảo, hy sinh. Và sự xuất hiện của người đàn bà thứ 2 sẽ khiến cuộc đời đàn ông thành bi kịch.

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Chỉ có đàn ông nông cạn mới đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông dù giỏi giang, tài ba đến mấy thì cũng không thể vừa cân đối giữa sự nghiệp và lo toan cho gia đình. Sẽ không thể đạt được vinh hiển trong công việc nếu cứ bị phân tâm vì những chuyện gia đình, con cái, cha mẹ đau ốm... Vì thế, họ cần một hậu phương vững chắc cho mình. Cần người vun vén nhà cửa, lo toan con cái và phụng dưỡng cha mẹ để mình yên tâm mà vùng vẫy ra biển lớn. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, đó là chân lý muôn đời nay rồi.

Đàn ông khôn ngoan hiểu rằng đàn bà sẽ hết lòng hết dạ khi mình thương yêu cô ấy thật lòng. Cho phụ nữ điều gì thì mình sẽ nhận về được điều ấy. Người vợ chỉ thật sự toàn tâm khi nhận ra bản thân mình được trân trọng, thương yêu. Người đàn ông chung thủy, cũng là cách vững chắc để tạo dựng hậu phương cho mình. Mình càng yêu thương thì vợ lại càng dốc tâm dốc sức mà vun vén gia đình để mình yên tâm mà gây dựng sự nghiệp. Chung quy lại cuối cùng đàn ông cũng là người được lợi.

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Người đàn bà thứ 2 sẽ làm đàn ông tiêu tốn thời gian và tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhiều người nghĩ rằng khi mình có tiền thì vui chơi qua đường, nuôi 1 cô nhân tình cũng chẳng mất mát gì. Họ thấy được rằng bản thân được thỏa mãn những xúc cảm giường chiếu, được thả trôi bản năng. Nhưng ngoài điều đó ra thì người đàn bà thứ 2 này sẽ lấy đi của anh rất nhiều thứ. Sẽ chẳng có người đàn bà nào chấp nhận làm nhân tình nếu như bản thân mình không được lợi. Cô ta cần những món quà sang trọng, cần anh dắt đi ăn những nơi xa hoa. Thỉnh thoảng sẽ nũng nịu ngồi vào lòng anh mà thì thầm rằng mình cần xe, cần tiền mua sắm, cần trả tiền nhà…

Những người đàn ông ngoại tình sẽ tiêu hao thời gian và sức lực. Sẽ tìm cách giấu giếm mà qua mặt vợ. Đàn ông lại tốn tiền để nuôi dưỡng mối quan hệ ngoài luồng này. Vì thế đàn ông chẳng thể nào toàn tâm toàn ý cho công việc của mình cả. Đàn ông rất thích thú khi đi ăn vụng nhưng hiếm có ai tự hỏi, cô nhân tình này cho mình điều gì? Cô ta chẳng nhỏ một giọt mồ hôi, chẳng góp một chút sức lực nào nhưng lại rất giỏi móc ví anh. Anh dùng số tiền đó để đưa vợ nuôi con, dành cho người phụ nữ hết lòng hy sinh vì mình có phải khôn ngoan không?

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Đàn ông muốn thành công trước hết phải chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông sa cơ sẽ hiểu được giá trị của người vợ. Nhân tình có ở bên anh, chấp nhận nghèo hèn khi anh tay trắng? Không đâu, cô ta sẽ cao chạy xa bay còn người ở bên cạnh rốt cuộc chỉ có vợ. Đàn ông muốn thành công trước hết phải chung thủy và sẽ thất bại nếu để người đàn bà thứ 2 xuất hiện trong cuộc đời mình.

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Chồng chị lại đi ngoại tình. Lần này không phải vui chơi rồi trả tiền như lần trước mà là nuôi nhân tình hẳn hoi. Anh ta còn thuê nhà, mua xe cho cô ta nữa.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông nông cạn đàn ông chung thủy

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