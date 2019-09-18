Đàn ông không biết rằng vợ mình đã vắt kiệt sức lực cho gia đình nhiều như thế nào

Người chồng vô tâm không biết rằng phụ nữ làm việc nhà không phải 1 ngày, 1 tuần, cũng chẳng phải 1 năm hay vài năm mà là cả cuộc đời. Nhẩm tính thử xem, nếu trả với mức lương rẻ mạt cho những công việc nhà thì người đàn bà nào cũng trở nên giàu có.

Chẳng phải công việc ở công ty mà chính gia đình là nơi vắt kiệt sức lao động của người phụ nữ. Những người chồng vô tâm hãy tự hỏi xem, trong cuộc đời người đàn bà bao nhiêu lần phải rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo? Và mỗi ngày, đàn bà phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian cho những gánh nặng không tên đó? Mệt mỏi như thế nhưng rất hiếm những ông chồng biết san sẻ và quan tâm vợ. Phụ nữ làm việc nhà không phải 1 hay 2 ngày mà là cả cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Có những ông chồng hết sức vô tâm. Hai vợ chồng cùng làm ở công ty về, đàn ông coi như kết thúc một ngày lao động. Còn phụ nữ lại lao vào một mớ những bận rộn mang tên: Việc nhà. Trong khi chồng đủng đỉnh thay quần áo, thì vợ quáng quàng đi chợ và lao vào bếp. Khi chồng nằm ườn ra ghế, tay lướt điện thoại thì vợ vừa trông chừng con vừa nấu ăn. Khi mâm cơm dọn lên, đàn ông chỉ biết cắm cúi ăn mà không nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán vợ và thậm chí không nhìn thấy vợ còn chưa kịp thay bộ đồ công sở.

Những người phụ nữ bước ra ngoài đi làm còn đỡ, những người đàn bà ở nhà nội trợ hay chăm con mọn quần quật từ sáng đến tối vẫn bị gắn mác “ở nhà chồng nuôi và không làm gì cả”. Đàn bà có làm gì đâu, chỉ là sáng tinh mơ đã đi chợ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Rồi chăm con, đút ăn, tắm con, ru con ngủ... Có khi vừa ăn về bế con, đến đi vệ sinh còn bế con trên tay. Chồng bước về nhà, chẳng nhìn thấy một ngày người vợ đã kiệt sức, quần quật với con ra sao, họ còn nỡ thốt lên những câu đau lòng: “Có ở nhà chăm con mà cũng không xong”, “ở nhà không làm gì mà nấu một bữa cơm còn không tươm tất”. Đàn ông vô tâm sẽ không hiểu được vợ mình mệt mỏi ra sao - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ làm việc nhà không phải 1 ngày, 1 tuần, cũng chẳng phải 1 năm hay vài năm mà là cả cuộc đời. Nhẩm tính thử xem, nếu trả với mức lương rẻ mạt cho những công việc nhà thì người đàn bà nào cũng trở nên giàu có. Phụ nữ hay buồn, hay than phiền chẳng phải cô ấy muốn kể công, muốn ghi thành tích, muốn hơn thua với chồng xem ai làm nhiều hơn mà chính những người vợ ấy đã rất đau lòng vì sự vô tâm của chồng.

Đàn ông đi làm, có mấy người biết trân trọng và ghi nhận những cố gắng và sức lực của vợ đã bỏ ra cho gia đình? Có mấy người đàn ông sẵn sàng xắn tay áo mà phụ vợ nhặt rau rửa chén? Có mấy người nhìn thấy rằng vợ đổ mồ hôi, mệt mỏi vì công việc nhà? Đàn ông tốt thì ít mà những ông chồng vô tâm, ích kỷ thì nhiều. Họ cho rằng việc nhà là của đàn bà, những việc bé mọn đó đàn ông không phải nhúng tay vào. Và tệ hơn, nhiều người đàn ông gánh vác kinh tế cho rằng bản thân mình vĩ đại còn vợ là kẻ ăn bám, chỉ ở nhà ngồi chơi. Người chồng tốt chính là sẵn sàng giúp vợ những việc bình thường, nhỏ bé - Ảnh minh họa: Internet Để hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên sự san sẻ, thương yêu, cùng nhau gánh vác từ những việc lớn lao đến bé mọn tầm thường. Đàn ông tốt không so đo, tính toán với vợ mà phải biết trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ vợ. Một người chồng tốt chẳng phải làm được điều gì lớn lao ngoài xã hội mà chính là chẳng nề hà những việc bình thường trong nhà như nhặt rau, rửa chén…

Đàn bà đến ngưỡng chịu đựng thì sẽ tự khắc buông tay thôi Chồng chị lại đi ngoại tình. Lần này không phải vui chơi rồi trả tiền như lần trước mà là nuôi nhân tình hẳn hoi. Anh ta còn thuê nhà, mua xe cho cô ta nữa.

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