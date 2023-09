Đàn ông gọi vợ là sư tử, gọi nhân tình là mèo. Đàn ông thấy vợ lúc nào cũng càu nhàu, khó chịu, còn nhân tình lúc nào cũng dịu dàng, 1 dạ 2 thưa. Vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, người ngợm luộm thuộm còn nhân tình thì thơm tho, lúc nào cũng phảng phất nước hoa. Đàn ông ngoại tình cho rằng nhân tình mới là người hiểu tâm ý của mình còn vợ thì chỉ biết đòi hỏi và tham lam.

Đàn ông nghĩ vợ là sư tử, nghĩ nhân tình là mèo - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì đúng là nhân tình ngọt ngào, giỏi chiều chuộng đàn ông hơn người vợ ở nhà. Vì sao lại có chuyện như vậy? Đàn ông trước những giọt nước mắt, những lời than vãn của vợ thường rất khó chịu, bực bội nhưng không hề biết rằng đàn bà có quan tâm, có yêu thương mới hay càu nhàu. Vì thương chồng nên không thể làm ngơ trước những thói hư tật xấu của chồng. Vì thương nên mới than vãn khi chồng nhậu nhẹt, làu bàu khi chồng hút thuốc, khó chịu khi anh thức khuya...