Tại sao nhân tình lúc nào cũng ngọt ngào hơn vợ, đàn ông ngoại tình phải đọc bài này

Tâm sự gia đình 21/09/2019 08:36

Người vợ tốt chính là người hay than vãn, càu nhàu. Tâm ý cũng đều mong chồng mình tốt hơn. Còn nhân tình, miệng nói ngọt ngào nhưng lời nào là thật, đàn ông ngoại tình có biết?

Đàn ông gọi vợ là sư tử, gọi nhân tình là mèo. Đàn ông thấy vợ lúc nào cũng càu nhàu, khó chịu, còn nhân tình lúc nào cũng dịu dàng, 1 dạ 2 thưa. Vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, người ngợm luộm thuộm còn nhân tình thì thơm tho, lúc nào cũng phảng phất nước hoa. Đàn ông ngoại tình cho rằng nhân tình mới là người hiểu tâm ý của mình còn vợ thì chỉ biết đòi hỏi và tham lam.

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Đàn ông nghĩ vợ là sư tử, nghĩ nhân tình là mèo - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đặt lên bàn cân so sánh thì đúng là nhân tình ngọt ngào, giỏi chiều chuộng đàn ông hơn người vợ ở nhà. Vì sao lại có chuyện như vậy? Đàn ông trước những giọt nước mắt, những lời than vãn của vợ thường rất khó chịu, bực bội nhưng không hề biết rằng đàn bà có quan tâm, có yêu thương mới hay càu nhàu. Vì thương chồng nên không thể làm ngơ trước những thói hư tật xấu của chồng. Vì thương nên mới than vãn khi chồng nhậu nhẹt, làu bàu khi chồng hút thuốc, khó chịu khi anh thức khuya...

Những ông chồng ngoại tình có bao giờ tự đặt câu hỏi: Nhân tình đến với mình vì điều gì? Khi anh đã có vợ dĩ nhiên điều nhân tình mong chẳng phải là một đám cưới, một danh phận đàng hoàng. Chẳng có cuộc tình vụng trộm nào mà không có lợi ích. Nhân tình chỉ đến với anh khi anh cho cô ta tiền bạc, cung phụng và chiều chuộng vật chất.

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Đàn bà thương chồng không thể làm ngơ trước thói hư tật xấu của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình miệng lúc nào cũng cười, môi lúc nào cũng thốt ra những lời ngọt ngào bởi điều cô ta mong chính là rút ví anh càng nhiều càng tốt. Anh nhậu say cô ta cũng chỉ cười, say bí tỉ vẫn không hề nói nặng nhẹ. Anh có ngồi đốt thuốc, thức khuya thâu đêm, ăn uống chểnh mảng, cô ta cũng không bao giờ than vãn lấy 1 lời. Bởi cô ta có thực sự yêu thương anh đâu mà quan tâm nhắc nhở. Dù anh có vắt kiệt sức mình cho công việc, cô ấy cũng chẳng bận lòng mà chỉ quan tâm rằng tiền anh đưa nhiều hay ít, tháng này dắt cô ta đi ăn nhà hàng bao nhiêu lần, mua sắm cho bao nhiêu chiếc váy, bao nhiêu túi xách...

Nhân tình không đẹp đẽ thơm tho làm sao được khi chỉ ngồi đó và chờ đàn ông cung phụng. Cô ta chỉ thích ăn diện, mua sắm, thích làm đẹp thì thử hỏi làm sao không đẹp hơn vợ? Còn người vợ ở nhà thì sao? Đàn ông có bao giờ nhìn thấy những giọt mồ hôi và công sức của vợ đã bỏ ra cho gia đình. Hàng ngày ngoài việc công ty, cô ấy phải cong lưng lên làm bao nhiêu việc ở nhà, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Đàn bà sinh con, đánh đổi và hy sinh sắc vóc, thanh xuân để khi nhan sắc tàn phai thì đàn ông chê bai rồi đi ngoại tình. Sao đàn ông nông cạn đến thế?

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Tâm ý của vợ đều là mong chồng mình tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ tốt chính là người hay than vãn, càu nhàu. Tâm ý cũng đều mong chồng mình tốt hơn. Rồi khi anh đau ốm, bệnh tật, khó nghèo, vẫn chỉ có người phụ nữ này bên cạnh sẻ chia, gánh vác. Còn nhân tình của chồng, miệng nói ngọt ngào nhưng có lời nào là thật? Điều cô ta mong chỉ là tiền và tiền thôi và những lúc anh sa cơ, cô ta sẽ cao chạy xa bay.

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