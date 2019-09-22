Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa tìm được người phụ nữ tốt hơn để thay thế

Phụ nữ yêu 22/09/2019 09:36

Phụ nữ đừng dại dột tin rằng tình cảm là bất biến trường tồn, là sống chết vì nhau. Đàn ông chung thủy khi chưa có cơ hội ngoại tình và khi chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn để thay thế.

Khi chưa tìm được mối nào tốt hơn để thay thế, người ta gọi đó là lòng chung thủy của đàn ông. Nghe ra thật chua chát bẽ bàng, nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Bao nhiêu người đàn bà đã tin tưởng vào những lời thề hẹn, vào sự sắt son của đàn ông để rồi tổn thương sâu cay. Ai tin nhiều thì thất vọng nhiều, ai yêu nhiều thì đau nhiều.

dan ong chung thuy 1
Khi đàn ông chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn, người ta gọi đó là chung thủy - Ảnh minh họa: Internet

đàn ông chung thủy không? Có chứ nhưng chỉ mang tính thời điểm. Khi yêu, đàn ông thường thề thốt, hứa hẹn rằng suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một người, rằng chẳng có gì thay đổi được tình cảm ấy. Những lời anh ta nói khi ấy là thật lòng, xuất phát từ những rung động thật sự của con tim. Nhưng rồi, trên đời này chẳng có gì trường tồn bất biến huống chi là những cảm xúc của con người.

Tình yêu của đàn ông người ta ví von như que diêm, càng rực cháy càng dễ lụi tàn. Thời gian đầu, anh ta tốn bao nhiêu thời gian và công sức theo đuổi, vắt trán suy nghĩ để có được một cái gật đầu hò hẹn. Nhưng khi đã có được rồi, đàn ông lại rất dễ rơi vào cảm xúc nhàm chán. Như con cá đã cắn câu, như con chim đã nằm trong lồng, người phụ nữ với anh ta chẳng còn gì hứng thú. Bản tính của đàn ông là thích chinh phục, khao khát tìm kiếm sự mới mẻ nên đàn ông rất dễ sa chân vào những mối tình khác. Có thể không yêu thương, không sâu nặng như đàn ông như con sói ma mãnh cứ thích đi săn để thỏa mãn sở thích chinh phục của mình.

dan ong chung thuy 2
Lòng chung thủy của đàn ông chỉ mang tính chất thời điểm - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu và hôn nhân, sẽ có những lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Có những lúc muốn buông tay người bạn đời của mình. Phụ nữ vì tình yêu, vì con mà nhẫn nhịn, cam chịu và níu kéo. Còn đàn ông, ngoài kia có rất nhiều cạm bẫy luôn chực chờ đàn ông sa ngã. Chỉ cần vài trận say bí tỉ, chỉ cần bước chân lạc vào chốn ăn chơi 1 lần thì đàn ông đã trở thành kẻ phản bội. Và được một lần sẽ có lần 2, đàn ông ngoại tình sẽ không biết hối hận.

Rất nhiều người phụ nữ khi nghe chuyện đàn ông phản bội đã vỗ ngực tự hào về tình yêu mà mình đang có. Ngày hôm nay, người ta coi nhau là tất cả nhưng đâu có gì đảm bảo ngày mai sẽ chẳng có chuyện thay lòng đổi dạ. Có thể đàn ông tốt thật nhưng ngoài kia có rất nhiều người đàn bà lẳng lơ chỉ chực chờ đàn ông sơ hở là nũng nịu ngã vào lòng.

dan ong chung thuy 3
Phụ nữ yêu nhưng phải tỉnh táo và chừa cho mình một đường lùi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà tin tưởng người đàn ông đến mức mù quáng là đàn bà dại. Yêu nhưng phải tỉnh táo, phải chừa cho mình một đường lùi. Đừng dại dột tin rằng lòng chung thủy là bất biến trường tồn, là sống chết vì nhau. Đàn ông chỉ chung thủy khi chưa có cơ hội ngoại tình và khi chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn để thay thế.

Vì đàn ông vô dụng nên đàn bà mới sống thực dụng

Vì đàn ông vô dụng nên đàn bà mới sống thực dụng

Đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ nghĩ rằng người phụ nữ thực dụng. Nhưng họ không hiểu được rằng điều đàn bà cần chính là bản lĩnh dám gánh vác, dám tự tin của đàn ông rằng sẽ mang lại cho người phụ nữ của mình một cuộc sống tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình đàn ông tốt đàn bà dại

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 21 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này