Không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa tìm được người phụ nữ tốt hơn để thay thế

Phụ nữ đừng dại dột tin rằng tình cảm là bất biến trường tồn, là sống chết vì nhau. Đàn ông chung thủy khi chưa có cơ hội ngoại tình và khi chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn để thay thế.

Khi chưa tìm được mối nào tốt hơn để thay thế, người ta gọi đó là lòng chung thủy của đàn ông. Nghe ra thật chua chát bẽ bàng, nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy. Bao nhiêu người đàn bà đã tin tưởng vào những lời thề hẹn, vào sự sắt son của đàn ông để rồi tổn thương sâu cay. Ai tin nhiều thì thất vọng nhiều, ai yêu nhiều thì đau nhiều. Khi đàn ông chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn, người ta gọi đó là chung thủy - Ảnh minh họa: Internet Có đàn ông chung thủy không? Có chứ nhưng chỉ mang tính thời điểm. Khi yêu, đàn ông thường thề thốt, hứa hẹn rằng suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một người, rằng chẳng có gì thay đổi được tình cảm ấy. Những lời anh ta nói khi ấy là thật lòng, xuất phát từ những rung động thật sự của con tim. Nhưng rồi, trên đời này chẳng có gì trường tồn bất biến huống chi là những cảm xúc của con người.

Tình yêu của đàn ông người ta ví von như que diêm, càng rực cháy càng dễ lụi tàn. Thời gian đầu, anh ta tốn bao nhiêu thời gian và công sức theo đuổi, vắt trán suy nghĩ để có được một cái gật đầu hò hẹn. Nhưng khi đã có được rồi, đàn ông lại rất dễ rơi vào cảm xúc nhàm chán. Như con cá đã cắn câu, như con chim đã nằm trong lồng, người phụ nữ với anh ta chẳng còn gì hứng thú. Bản tính của đàn ông là thích chinh phục, khao khát tìm kiếm sự mới mẻ nên đàn ông rất dễ sa chân vào những mối tình khác. Có thể không yêu thương, không sâu nặng như đàn ông như con sói ma mãnh cứ thích đi săn để thỏa mãn sở thích chinh phục của mình. Lòng chung thủy của đàn ông chỉ mang tính chất thời điểm - Ảnh minh họa: Internet Trong tình yêu và hôn nhân, sẽ có những lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Có những lúc muốn buông tay người bạn đời của mình. Phụ nữ vì tình yêu, vì con mà nhẫn nhịn, cam chịu và níu kéo. Còn đàn ông, ngoài kia có rất nhiều cạm bẫy luôn chực chờ đàn ông sa ngã. Chỉ cần vài trận say bí tỉ, chỉ cần bước chân lạc vào chốn ăn chơi 1 lần thì đàn ông đã trở thành kẻ phản bội. Và được một lần sẽ có lần 2, đàn ông ngoại tình sẽ không biết hối hận.

Rất nhiều người phụ nữ khi nghe chuyện đàn ông phản bội đã vỗ ngực tự hào về tình yêu mà mình đang có. Ngày hôm nay, người ta coi nhau là tất cả nhưng đâu có gì đảm bảo ngày mai sẽ chẳng có chuyện thay lòng đổi dạ. Có thể đàn ông tốt thật nhưng ngoài kia có rất nhiều người đàn bà lẳng lơ chỉ chực chờ đàn ông sơ hở là nũng nịu ngã vào lòng. Phụ nữ yêu nhưng phải tỉnh táo và chừa cho mình một đường lùi - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà tin tưởng người đàn ông đến mức mù quáng là đàn bà dại. Yêu nhưng phải tỉnh táo, phải chừa cho mình một đường lùi. Đừng dại dột tin rằng lòng chung thủy là bất biến trường tồn, là sống chết vì nhau. Đàn ông chỉ chung thủy khi chưa có cơ hội ngoại tình và khi chưa tìm được người đàn bà nào tốt hơn để thay thế.

Vì đàn ông vô dụng nên đàn bà mới sống thực dụng Đàn ông thiếu bản lĩnh sẽ nghĩ rằng người phụ nữ thực dụng. Nhưng họ không hiểu được rằng điều đàn bà cần chính là bản lĩnh dám gánh vác, dám tự tin của đàn ông rằng sẽ mang lại cho người phụ nữ của mình một cuộc sống tốt.

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