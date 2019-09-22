Trong tình yêu, nếu đàn ông sống chết vì bạn thì chưa hẳn đó là điều tốt

Phụ nữ yêu 22/09/2019 09:44

Phụ nữ khôn ngoan, chọn chồng đừng nhìn anh ta đối xử tốt với mình như thế nào mà hãy nhìn cách anh ta đối đãi với cha mẹ, họ hàng, những người xung quanh. Tử tế hay không tử tế đều sẽ được biểu lộ ra hết.

Phụ nữ chúng ta thường nói rằng, trong tình yêu chẳng cần gì một người đàn ông giàu có chỉ cần người thật tâm thật dạ với mình là đủ. Mong muốn anh ta coi nhẹ mọi thứ, xếp bản thân mình lên trên hết mọi sự trên đời. Nhưng nếu đàn ông sống chết vì mình, trong mắt anh ta chỉ có mỗi người đàn bà mình yêu thì chưa chắc đã là điều tốt. Lựa chọn người yêu, người để gắn kết suốt đời, đàn bà khôn ngoan cần tỉnh táo.

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Lựa chọn người gắn bó suốt đời, phụ nữ cần tỉnh táo - Ảnh minh họa: Internet

Khi hẹn hò, người con gái sẽ thấy vui sướng biết bao nhiêu nếu người bạn trai sốt sắng, luôn gặp mình đúng hẹn, dù đang gặp chuyện bận như thế nào cũng gạt sang một bên để đến với mình. Nhưng thử ngẫm mà xem, khi gia đình có việc bận cần sự có mặt của người đàn ông hoặc giả mẹ anh ta đã nấu nướng cả buổi chiều và chỉ mong con trai ăn uống thật vui vẻ. Khi anh ta bất chấp hết, bỏ qua cả sự thất vọng trên mặt mẹ, chẳng nhìn thấy mẹ đã mướt mồ hôi nấu nướng cả buổi chiều mà đến với bạn thì chỉ cho thấy anh là người ích kỷ mà thôi.

Trong tình yêu, đàn ông biểu lộ tình cảm của mình khác nhau. Có người hời hợt, có người yêu đương nồng nhiệt nhưng có người sống chết vì tình yêu của mình. Thực tế cho thấy, có nhiều người đàn ông yêu nhưng rất ích kỷ, anh ta coi người phụ nữ là cả thế giới và cũng mong muốn được đáp lại như vậy. Anh ta ghen với mọi mối quan hệ khác giới, không cho phụ nữ được tự do với bạn bè, đồng nghiệp. Ban đầu phụ nữ nghĩ là anh ta yêu mình, coi trọng mình nhưng vì lâu dài, thứ tình yêu vị kỷ này sẽ khiến đàn bà khổ sở vô cùng.

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Đàn ông sống chết vì bạn, sẽ có những biểu lộ tình cảm rất tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Thứ tình yêu quá nồng nhiệt, đòi sống đòi chết vì nhau đôi khi rất đáng sợ. Tình cảm tốt đẹp, người phụ nữ sẽ được chiều chuộng, được người đàn ông cung phụng và cho mọi thứ mà anh ta có. Nhưng nếu chẳng may tình cảm trục trặc, người phụ nữ muốn chia tay thì người đàn ông sẽ có những phản ứng thái quá. Không muốn chia tay, dọa sống chết, thậm chí giết luôn cả người yêu chỉ vì không được đáp lại tình cảm.

Người đàn ông tốt chính là người cân bằng được các mối quan hệ; biết điều tiết giữa công việc, gia đình, tình cảm nam nữ. Tình yêu quan trọng, nhưng người đàn ông hiểu rằng những thứ khác với mình cũng quan trọng không kém. Phụ nữ khôn ngoan, chọn chồng đừng nhìn anh ta đối xử tốt với mình như thế nào mà hãy nhìn cách anh ta đối đãi với cha mẹ, họ hàng, những người xung quanh mình. Tử tế hay không tử tế, đều sẽ biểu lộ ra hết. Cũng đừng quên nhìn cách anh ta làm việc, gây dựng sự nghiệp như thế nào. Đàn ông làm việc chểnh mảng, không nghiêm túc thì chắc chắn cũng không phải là người đáng tin cậy để phụ nữ trao gửi cuộc đời.

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Đừng nhìn anh ta đối xử tốt với mình như thế nào mà hãy nhìn cách anh ta đối xử với những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tốt chính là hiếu thuận cha mẹ, yêu thương những người thân ruột thịt của mình. Với công việc cũng dốc tâm dốc sức, nỗ lực hết mình. Phụ nữ đôi khi thật kì lạ, muốn có một người đàn ông thành đạt nhưng lại luôn muốn anh ta dành tất cả thời gian cho mình. Chị em phụ nữ chọn chồng phải nhìn xa trông rộng. Người đàn ông yêu mình sâu nặng, đòi sống đòi chết vì mình đôi khi không phải là một điều tốt.

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