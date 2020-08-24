Càng giấu kín những điều này trước khi lấy chồng, phụ nữ càng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Phụ nữ yêu 24/08/2020 06:00

Người đàn bà dại luôn muốn cho thiên hạ biết hết mọi thứ về mình, còn đàn bà khôn sẽ giấu kín như bưng không để ai biết được những điều bí mật của bản thân.

Muốn được tôn trọng, yêu thương, đàn bà khôn ngoan hãy giấu kín những điều này, dù có thân thiết đến mấy cũng đừng tiết lộ.

Quá khứ

Người phụ nữ khôn ngoan đừng tiết lộ quá nhiều về quá khứ của mình. Đừng vì thân thiết mà tâm sự hết lòng. Vì khi biết được mọi thứ, chắc chắn người đàn ông đó sẽ có những ý nghĩ không hay về bạn. Hoặc họ sẽ đánh mất niềm tin ở bạn về một vấn đề gì đó.

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Đàn bà khôn ngoan nên giấu những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy cứ giấu kín những điều bí mật của mình, tuyệt đối đừng tâm sự với ai. Bởi vì đôi khi sự niềm nở, thẳng thắn của bạn là con dao giết chết cuộc sống đang tốt đẹp của bản thân. Có người nghe sẽ hiểu và cảm thông, nhưng có người nghe xong lại suy nghĩ lệch lạc để rồi mang chuyện đó đay nghiến bạn cả đời.

Cách tiêu tiền

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Hãy học cách tiêu tiền khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà dại sẽ tiết lộ hết mỗi tháng mình tiêu bao nhiêu cho đàn ông biết. Vì họ nghĩ trước khi cưới nhau thì nên thẳng thắn. Hoặc để đối phương cân nhắc xem có nuôi nổi mình hay không. Nhưng đàn bà khôn sẽ không làm vậy. Họ tự biết kiếm tiền và tiêu tiền của mình. Họ không lấy chồng để chồng nuôi hoặc tự biến bản thân mình trở thành đồ vô dụng khiến người khác xem thường.

Những chuyện không vui về cuộc tình dang dở

Đừng dại kể với chồng sắp cưới của mình về những cuộc tình dang dở của bản thân. Vì điều này sẽ làm đánh mất giá trị của bạn trong mắt anh ấy. Anh ấy sẽ nghĩ bạn lẳng lơ, dễ dãi nên mới trải qua nhiều mối tình như vậy.

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Đừng tâm sự về những chuyện trong quá khứ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy giữ bí mật này sống để dạ chết mang theo. Đừng mong kể ra để được an ủi, đừng mong đàn ông sẽ thông cảm cho mình. 

Tiêu chuẩn về đàn ông

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Đừng nói về tiêu chuẩn của bản thân cho đối phương biết - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng đặt ra tiêu chuẩn quá cao. Đừng để đàn ông chạy dài với những tiêu chuẩn tuyển chồng như diễn viên, ca sĩ của bạn. Hoặc nếu có ý nghĩ này hãy giấu trong lòng, đừng vui miệng nói với người đàn ông bên cạnh. Vì có thể những điều này sẽ khiến anh ấy cảm thấy khó chịu. Thậm chí là còn xem thường bạn khi cả hai bước vào cuộc sống hôn nhân.

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