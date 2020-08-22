Làm gì cũng được, phụ nữ chớ dại đụng đến những điều này trong tháng cô hồn, đặc biệt là điều thứ hai

Dưới đây là những việc phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không được làm trong tháng cô hồn để vận trình hanh thông, thuận lợi, gia đạo ít xảy ra chuyện buồn.

Trong tháng cô hồn, đàn bà khôn ngoan nên hạn chế ngồi lê đôi mách. Người khí chất nên nhớ ai cũng có cuộc sống và lựa chọn riêng. Bạn không có quyền phán xét việc làm của người khác. Vì vậy hãy tránh xa những cuộc tám chuyện vô bổ. Muốn gia đạo bình an nên tu khẩu, tịnh dưỡng tâm hồn trong thời điểm này.

Người đàn bà khí chất không cãi nhau ở nơi công cộng, không lớn tiếng quát mắng ai đó. Vì họ biết nóng giận sẽ mất kiểm soát và làm ra những chuyện không hay.

Không cãi vã nơi công cộng để giảm xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên bản thân họ luôn tâm niệm một điều “một điều nhịn, chín điều lành”. Chuyện gì nhịn được cứ nhịn, không hơn thua đôi co với người khác.

Không cho vay mượn

Phụ nữ khôn đừng cho vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, phụ nữ đừng cho bất cứ ai vay mượn, kể cả người thân thiết. Vì có thể tiền bạc của bạn không cánh mà bay, vận trình xui rủi đủ đường. Thậm chí còn mang họa về cho gia đình vì tài chính không ổn định gây ra nhiều xích mích không đáng có. Thế nên hãy biết từ chối những lời vay mượn trong thời điểm này để bản thân được bình yên.

Không cãi nhau với chồng

Dù nóng giận đến mấy cũng đừng cãi tay đôi với chồng. Trong hôn nhân vợ nên biết nhường nhịn để gia đình hạnh phúc. Vợ bớt một lời, chồng nhường một bước để êm nhà lợi cửa. Thậm chí tiền bạc cũng đổ về liên tục.

Không đánh ghen con giáp thứ 13

Phụ nữ đừng đánh ghen vì chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có phát hiện chồng ngoại tình trong thời điểm này, bạn cũng đừng đánh ghen. Vì đánh kẻ thứ ba chỉ làm bẩn tay mình, thậm chí còn mang tiếng cả đời. Cách hành xử khôn ngoan nhất chính là im lặng, làm đẹp và yêu thương bản thân nhiều hơn. Đừng mất kiểm soát để không gây họa.