Hơn cả tình dục, 5 đặc điểm ‘chí mạng’ giúp phụ nữ thu hút đàn ông cực mạnh

Phụ nữ yêu 21/08/2020 05:00

Hơn cả tình dục, đây là những đặc điểm của phụ nữ thu hút đàn ông cực mạnh, chỉ cần chạm đến một lần là nhớ nhung một đời một kiếp, không dứt ra được.

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông chết đứ đừ, khi đã yêu rồi thì khó lòng buông bỏ, thậm chí còn mê muội cả một đời dài.

Nụ cười tươi tắn

Đàn ông ai cũng thích phụ nữ có nụ cười tươi tắn, lạc quan. Vì trong cuộc sống đã có quá nhiều áp lực, chẳng ai muốn ở bên người lúc nào cũng mang gương mặt cứng nhắc, vô cảm. Thế nên phụ nữ hãy cười tươi mỗi ngày.

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Nụ cười của phụ nữ khiến đàn ông chết đứ đừ - Ảnh minh họa: Internet

Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy nở nụ cười tươi để đón nhận. Đừng vì gặp quá nhiều khó khăn mà tự biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Nên nhớ một nụ cười tươi sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội trong công việc lẫn tình yêu.

Sự tự tin

Người đàn ông thích phụ nữ tự tin. Đi bên cạnh người thật sự tự tin, có khí chất, họ sẽ cảm thấy tự hào hơn gấp trăm lần. Người phụ nữ khôn ngoan nên nhớ phải giữ thể diện cho chồng. Một là về ngoại hình, hai là về cách ăn nói, đối nhân xử thế.

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Đàn ông thích phụ nữ tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Hãy ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ khi đi bên cạnh chồng. Hãy ăn nói duyên dáng giữ thể diện cho chồng ở nơi đông người. Có chuyện gì về nhà rồi hãy giãi bày cùng nhau, đừng tức giận với đối phương ở nơi công cộng.

Sự bí ẩn

Có câu phụ nữ chỉ cần mất 10 phút đã trở nên cũ trong mắt đàn ông. Thế nên hãy biết cách làm cho mình mới mẻ mỗi ngày, từ ăn mặc đến cách hành xử. Dù có là vợ chồng, bạn cũng nên tạo sự bí ẩn cho bản thân để chồng luôn muốn khám phá.

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Phụ nữ nên bí ẩn để được chồng thương - Ảnh minh họa: Internet

Đừng thay đồ trước mặt chồng hoặc nói hết quá khứ cho chồng nghe. Vì như vậy, anh ấy sẽ rất dễ chán và cảm thấy vợ không còn hấp dẫn.

Giọng nói nữ tính, dịu dàng

Trời ban cho phụ nữ sự dịu dàng cùng giọng nói mềm mại, hãy biết sử dụng đúng cách. Dù có nóng giận đến mấy cũng hãy dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để nói với nhau. Nếu vợ chồng cãi nhau, đừng la hét quát mắng khiến chồng chạy dài.

Vị tha, bao dung

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Phụ nữ bao dung sẽ được chồng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân điều đàn ông cần nhất là sự vị tha của vợ. Vì vậy vợ khôn ngoan hãy biết bao dung cho những việc chồng làm. Tuy nhiên đừng sống cuộc đời cam chịu. Chuyện gì bao dung được cứ bao dung, chuyện gì vượt quá mức chịu đựng hãy buông bỏ cho nhẹ lòng.

Trước khi đi làm, vợ hãy ‘nhét’ vào tai chồng những thứ này để họ lúc nào cũng nhớ thương vợ con

Trước khi đi làm, vợ hãy ‘nhét’ vào tai chồng những thứ này để họ lúc nào cũng nhớ thương vợ con

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ hãy “nhét” vào tai chồng những thứ này để đàn ông dẹp bỏ hết cám dỗ, lúc nào cũng muốn về nhà với vợ con.

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