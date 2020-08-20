Lấy chồng trăng hoa khổ MỘT, vớ phải 4 kiểu đàn ông này bất hạnh đến MƯỜI

Phụ nữ yêu 20/08/2020 05:00

Có những kiểu đàn ông tệ bạc, chỉ giỏi làm khổ chứ không thể mang lại hạnh phúc cho phụ nữ, ai lấy phải xem như bất hạnh cả đời, không thể nào thoát ra được.

Dưới đây là những kiểu đàn ông tệ bạc, nếu lấy phải bạn sẽ khổ sở suốt đời, bất hạnh không ngóc đầu lên được.

Kiểu người luôn để bạn thua thiệt người khác

Đây là kiểu đàn ông làm khổ phụ nữ cả đời. Người yêu thật lòng sẽ không để bạn thua thiệt bất cứ điều gì về vật chất lẫn tinh thần. Còn người không yêu bạn sẽ khiến bạn mệt mỏi, lao đao vì không có thứ gì trong tay. Thậm chí còn để bạn phải đố kỵ với hạnh phúc của người khác.

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Đàn ông tệ bạc sẽ không mang lại hạnh phúc cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu lấy phải kiểu đàn ông ích kỷ này, phụ nữ nên chuẩn bị cho mình con đường lui thích hợp. Hãy bảo vệ, yêu thương bản thân nhiều hơn.

Chỉ quan tâm đến cảm xúc của thiên hạ

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Kiểu đàn ông vô tâm này sẽ làm khổ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông trăng hoa sẽ khiến bạn khổ một, nhưng người chồng vô tâm sẽ khiến bạn tổn thương cả đời. Họ chỉ quan tâm đến cảm xúc của người khác mà quên đi sự hiện diện của bạn. Họ lúc nào cũng đề cao những mối quan hệ của mình mà không quan tâm bạn như thế nào. Kiểu đàn ông này sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho vợ con.

Đùn đẩy trách nhiệm gia đình cho bạn

Người đàn ông bản lĩnh dám làm dám chịu. Còn người không bản lĩnh sẽ đùn đẩy hết trách nhiệm gia đình cho bạn. Họ luôn có ý nghĩ phụ nữ là phải lo cho gia đình, chồng con, còn bản thân mình chỉ cần kiếm tiền.

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Đàn ông nên sống có trách nhiệm với gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này có tư tưởng cổ hủ, gia trưởng nên sẽ khiến bạn phải chịu nhiều tổn thương. Họ lúc nào cũng cho bản thân “trên cơ” và có quyền bắt nạt vợ. Nếu ở bên cạnh người không tôn trọng giá trị của mình, phụ nữ nên biết tìm đường lui.

Bất tài nhưng sĩ diện cao

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Kiểu người sĩ diện cao sẽ khiến bạn khổ sở cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Người không có tài lại còn trọng sĩ diện sẽ khiến bạn gặp nhiều khổ sở. Họ lúc nào cũng đề cao bản thân và không bao giờ chấp nhận việc vợ “trên cơ” mình. Nếu vợ có lỡ miệng nói gì đó không hay, họ sẽ giận dỗi, thậm chí còn khiến bạn phải trả cái giá khá đắt.

Ở bên cạnh kiểu người này, phụ nữ sẽ không thể có được cuộc sống bình yên đúng nghĩa. Lắm lúc bạn sẽ trở thành nạn nhân trong vấn đề bạo lực gia đình.

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