Dưới đây là những đại kỵ phụ nữ xưa tránh xa, phụ nữ hiện đại chớ dại lao vào để bản thân có thể giảm họa, tăng phúc.

Ở đời người ta vì ngoại hình của bạn mà đến nhưng sẽ vì tính cách của bạn mà ở lại. Thế nên hãy nói chuyện duyên dáng để được người khác yêu mến. Đừng ăn nói thiếu tôn trọng hoặc chê bai người khác. Vì những hành động, lời nói tưởng chừng nhỏ nhưng sẽ mang lại hậu quả vô cùng ê chê. Đôi khi sự vạ miệng sẽ khiến bạn đánh mất nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống này.

Người phụ nữ khôn ngoan nên biết cách đối nhân xử thế khôn khéo. Chăm chút vẻ ngoài nổi bật là tốt nhưng đừng bỏ qua việc nuôi dưỡng nội tâm. Hãy nhớ một điều, dù có ngoại hình xinh đẹp đến mấy, nếu không biết cách nói chuyện, cư xử, người ta cũng rời bỏ bạn.

Đại kỵ trong công việc

Trong công việc, đàn bà bản lĩnh đừng cậy quyền ăn hiếp người yếu thế hơn mình. Đối với người làm kinh doanh, đừng dối gian, lừa đảo để kiếm lợi cho bản thân. Đối với người làm công ăn lương, đừng nịnh nọt cấp trên hay hạ thấp đồng nghiệp để tiến thân.

Phụ nữ nên nỗi lực mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đừng làm việc qua loa, đừng chỉ làm cho có mà không chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Muốn hạnh phúc, hãy làm tốt việc của mình, đừng soi mói chuyện của người khác. Bản thân nỗ lực, cố gắng trước đã, đừng lo chuyện bao đồng mà hại thân.

Đại kỵ trong hành vi của bản thân

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng ăn quá nhiều, đừng ngủ quá mức. Mỗi ngày nên dành thời gian tập thể dục, ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc để tinh thần thoải mái hơn. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc ăn thật nhiều vì cho rằng cuộc đời ngắn ngủi. Đừng cho phép bản thân lười biếng mà không chịu vận động.

Đừng ăn uống quá đà, đừng quá lười biếng - Ảnh minh họa: Internet

Vì ở thời điểm hiện tại, bạn có thể thấy hài lòng với những thói quen này. Nhưng đến khi già đi, bạn sẽ phải hối hận vì ngày xưa không bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt. Khi bệnh tật ập đến, bạn mới hiểu được giá trị của việc bảo vệ sức khỏe và ăn uống khoa học.