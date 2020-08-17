Nếm đủ 4 mùi vị này trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan nên biết tìm đường lui cho mình

Dưới đây là những mùi vị báo hiệu cuộc hôn nhân rạn nứt, chị em nên biết để tìm cho mình con đường hạnh phúc hơn.

Nếu sự hy sinh và nỗ lực của bạn suốt bao nhiêu năm nay chỉ đổi lại sự vô tâm, thờ ơ của chồng, vậy thì vấn vương làm gì? Hãy tìm cách giải thoát cho mình, vì tương lai của chính bạn.

Người đàn bà khôn ngoan đừng ở lại trong cuộc hôn nhân mục nát. Bạn nên kiếm đường lui khi đã cảm nhận đủ cô đơn. Khi cảm thấy mệt mỏi, trống trải trong chính gia đình của mình, hãy xem lại cuộc hôn nhân của mình.

Mùi vị "không còn cảm giác"

Khi đã không còn ghen, không còn yêu, phụ nữ đừng cam chịu. Nếu ngoan cố giữ lại cuộc hôn nhân vì nghĩa, vì con, bạn sẽ làm khổ tất cả. Người kia không vui, bạn cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn này.

Nếu không còn cảm giác, hãy rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã không còn tình cảm, hãy thẳng thắn, dứt khoát với nhau để cả hai đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Hết yêu rồi nên buông tay để lòng thanh thản, nhẹ nhàng hơn.

Mùi vị tẻ nhạt

Nếu có cảm giác tẻ nhạt, mỗi ngày chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này, hoặc luôn ao ước có cuộc sống như người khác, đừng ngại buông bỏ. Vì người phụ nữ hạnh phúc thật sự sẽ không thèm khát những thứ người khác đang có.

Nếu cảm thấy tẻ nhạt, hãy buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có người bất hạnh mới thèm khát cuộc sống của thiên hạ. Thế nên nếu có cảm giác này trong một khoảng thời gian dài, hãy cân nhắc lại mối quan hệ của mình.

Mùi vị “muốn tự do”

Bạn có chồng nhưng luôn muốn tự do, muốn quay về cuộc sống như ngày xưa, đồng nghĩa bản thân không hạnh phúc.

Muốn tự do, hãy tự chủ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người dù đã lấy chồng nhưng vẫn có không gian riêng của mình. Có nhiều người có chồng nhưng vẫn giữ được mối quan hệ, công việc. Đó là vì họ được chồng tôn trọng, yêu thương. Còn nếu khi lấy chồng, bạn đánh mất hết mọi thứ, có lẽ đối phương không thật sự trân trọng giá trị của bạn. Nếu vậy, đừng cam chịu kẻo khổ cả đời.