3 câu nói ‘ngọt sâu răng’ của chồng, vợ khôn ngoan chỉ nên nghe chứ đừng tin

Phụ nữ yêu 14/08/2020 05:00

Người vợ khôn ngoan nên biết có những lời chồng nói chỉ nên nghe chứ đừng nên tin hết lòng, vì người nghe cứ chờ mãi, còn người nói lại không nhớ.

Dưới đây là những lời nói dối ngọt ngào của chồng, vợ khôn ngoan chỉ nên nghe đừng tin tưởng quá nhiều mà thiệt thân.

vo khon ngoan 1
Vợ khôn ngoan đừng tin chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

“Em để mặt mộc cũng xinh hết phần thiên hạ, đừng trang điểm làm gì”

Người đàn ông ngọt ngào thường không thật lòng. Chẳng người nào thích đi bên cạnh người vợ xấu xí, ăn mặc lôi thôi và tóc tai rối bời. Ai cũng muốn khoe người vợ xinh đẹp của mình. Thế nên phụ nữ đừng dại khờ tin chồng mà để mặt mộc khi ra đường.

vo khon ngoan 2
Phụ nữ đừng để mặt mộc ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng nói chỉ thích tâm hồn, vẻ ngoài không quan trọng, bạn hãy nghe thôi chứ đừng tin. Hãy luôn nhớ một điều phải chăm sóc bản thân, ăn mặc đẹp một chút, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thật phải gọn gàng và xinh đẹp.

Nhất là thời điểm sau khi sinh xong, dù có bận rộn với việc chăm con hay cơ thể đau nhức, bạn vẫn phải gọn gàng và thơm tho. Có vậy mới khiến anh ấy phải nghiện cả đời.

“Yên tâm đi, em có già nua anh cũng không chê”

Đàn ông ngoài miệng nói lời "có cánh" nhưng vài phút sau đã không còn nhớ. Họ nói cả đời này chỉ yêu mình bạn dù bạn có già nua, xấu xí nhưng quay đi đã ngắm những cô nàng trẻ trung khác. 

vo khon ngoan 3
Phụ nữ đừng để chồng chê xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng bị những lời ngọt ngào dụ dỗ. Bạn phải biết chăm sóc bản thân, dù bao nhiêu tuổi cũng phải có vẻ ngoài tươi tắn, ưa nhìn. Có vậy bạn mới giữ được trái tim của người đàn ông bên cạnh.

“Anh hứa sẽ thay đổi, em hãy tin tưởng anh”

"Giang sơ dễ đổi, bản tính khó dời", bạn đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ thay đổi, cảm hóa được người khác. Cũng đừng bao giờ tin người đó sẽ đổi thay vì bạn. Thay vì dành thời gian làm những việc vô bổ, hãy chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn.

vo khon ngoan 4
Đừng mong thay đổi được chồng trong một sớm một chiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn có ngoại hình xinh đẹp và khí chất hơn người, chồng sẽ sợ mất và tìm cách níu giữ. Khi đó bạn sẽ không cần tốn công tốn sức để giữ người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ không được chồng thương phải gánh chịu 5 điều tàn nhẫn này trong hôn nhân

Phụ nữ không được chồng thương phải gánh chịu 5 điều tàn nhẫn này trong hôn nhân

Người phụ nữ không được chồng yêu thương còn đau đớn hơn cả việc độc thân. Dù đã có gia đình nhưng lúc nào bạn cũng cảm thấy bị bỏ rơi.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ xấu xí đàn bà dại đàn ông ngọt ngào

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này