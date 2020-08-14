3 câu nói ‘ngọt sâu răng’ của chồng, vợ khôn ngoan chỉ nên nghe chứ đừng tin

Dưới đây là những lời nói dối ngọt ngào của chồng, vợ khôn ngoan chỉ nên nghe đừng tin tưởng quá nhiều mà thiệt thân.

Khi chồng nói chỉ thích tâm hồn, vẻ ngoài không quan trọng, bạn hãy nghe thôi chứ đừng tin. Hãy luôn nhớ một điều phải chăm sóc bản thân, ăn mặc đẹp một chút, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải thật phải gọn gàng và xinh đẹp.

Người đàn ông ngọt ngào thường không thật lòng. Chẳng người nào thích đi bên cạnh người vợ xấu xí , ăn mặc lôi thôi và tóc tai rối bời. Ai cũng muốn khoe người vợ xinh đẹp của mình. Thế nên phụ nữ đừng dại khờ tin chồng mà để mặt mộc khi ra đường.

Nhất là thời điểm sau khi sinh xong, dù có bận rộn với việc chăm con hay cơ thể đau nhức, bạn vẫn phải gọn gàng và thơm tho. Có vậy mới khiến anh ấy phải nghiện cả đời.

“Yên tâm đi, em có già nua anh cũng không chê”

Đàn ông ngoài miệng nói lời "có cánh" nhưng vài phút sau đã không còn nhớ. Họ nói cả đời này chỉ yêu mình bạn dù bạn có già nua, xấu xí nhưng quay đi đã ngắm những cô nàng trẻ trung khác.

Phụ nữ đừng để chồng chê xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng bị những lời ngọt ngào dụ dỗ. Bạn phải biết chăm sóc bản thân, dù bao nhiêu tuổi cũng phải có vẻ ngoài tươi tắn, ưa nhìn. Có vậy bạn mới giữ được trái tim của người đàn ông bên cạnh.

“Anh hứa sẽ thay đổi, em hãy tin tưởng anh”

"Giang sơ dễ đổi, bản tính khó dời", bạn đừng bao giờ có ý nghĩ sẽ thay đổi, cảm hóa được người khác. Cũng đừng bao giờ tin người đó sẽ đổi thay vì bạn. Thay vì dành thời gian làm những việc vô bổ, hãy chăm sóc, yêu thương bản thân nhiều hơn.

Đừng mong thay đổi được chồng trong một sớm một chiều - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn có ngoại hình xinh đẹp và khí chất hơn người, chồng sẽ sợ mất và tìm cách níu giữ. Khi đó bạn sẽ không cần tốn công tốn sức để giữ người đàn ông bên cạnh.