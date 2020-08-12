Khi gặp 4 điều này phụ nữ dại nói CÓ, phụ nữ khôn nói KHÔNG để tránh họa

Người phụ nữ dại sẽ nói có khi gặp những điều này, còn đàn bà khôn ngoan sẽ nói không để tránh họa thị phi, giảm bớt nghiệp cho mình và gia đình.
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Dưới đây là những điều phụ nữ nên biết để giảm họa, tăng phúc, tích đức cho con cháu sau này.
Khi nghe ai đó nói xấu người khác
Người đàn bà dại nghe thiên hạ đồn thổi về một chuyện gì đó sẽ sẵn sàng tham gia ngay. Còn đàn bà khôn ngoan sẽ tránh xa những thị phi không đáng có. Vì họ biết chuyện của người khác càng nghe càng khiến mình gánh nghiệp. Hoặc khi bàn tán, chắc chắn bạn sẽ đánh mất giá trị của mình trong mắt người khác.
Với họ, hạnh phúc, bình yên là chăm chỉ làm việc của mình chứ không phải quan tâm đến chuyện của thiên hạ. Phụ nữ nên nhớ cuộc đời của ai người nấy sống, không phải là người trong cuộc thì tốt nhất đừng xen vào.
Vướng vào những chuyện hồ đồ, vu khống người khác
Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ vu khống người khác. Họ chẳng nói có thành không, không thành có để hạ nhục ai đó. Người phụ nữ bản lĩnh chỉ nỗ lực làm việc, tiến tới thành công bằng chính thực lực của mình chứ không đạp người khác xuống để thăng tiến.
Người dại nghe chuyện của người khác sẽ "thêm mắm, dặm muối". Còn người khôn tuyệt đối không vướng vào thị phi.
Đàn ông nói “dùng tiền của anh nè”
Đàn bà dại gật đầu dùng tiền của đàn ông với thái độ vui vẻ. Người khôn sẽ không bao giờ đồng ý với điều này. Vì họ biết dùng tiền của đàn ông đồng nghĩa với việc bản thân đã đánh mất giá trị.
Khi tiêu tiền của đàn ông, bạn sẽ đánh đổi sự tự do và chấp nhận cuộc sống bị người khác xem thường. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy tự làm việc, kiếm tiền và tự chủ cuộc sống của mình.
Bỏ việc ở nhà nội trợ khi lấy chồng
Người phụ nữ hiện đại không có nghĩa vụ phải ở nhà nội trợ, chăm chồng chăm con. Bạn không có trách nhiệm cung phụng chồng con từng miếng ăn giấc ngủ. Vì ở xã hội ngày nay, đàn bà và đàn ông đều bình đẳng như nhau. Đàn ông biết kiếm tiền, đàn bà cũng có thể gây dựng sự nghiệp. Thế nên đừng ép mình vào khuôn khổ, làm cái bóng của chồng đến suốt đời.