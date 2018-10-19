Cách từ chối lời tỏ tình khéo léo để không làm tổn thương đối phương

Khi ngại gặp mặt và muốn dành thêm thời gian để có thể suy nghĩ kỹ lời lẽ từ chối lời tỏ tình ra sao cho nhẹ nhàng nhất thì cách nhắn tin là giải pháp hợp lý nhất. Trong tình huống người ấy tỏ tình qua tin nhắn, có thể dùng ngay tin nhắn để từ chối mà không phải đối mặt trực tiếp, tránh trường hợp ngại ngùng mà buông ra những lời không mấy lọt tai đối phương.

Cách từ chối lời tỏ tình khéo để không làm mất lòng ai là cả một nghệ thuật. Có nhiều cách từ chối lời tỏ tình rất tế nhị và duyên dáng, vừa để chàng từ bỏ ý định lại vừa tạo được ấn tượng tốt với chàng. Nếu đã trót “thả thính” nhưng lại không muốn tiến tới với chàng, con gái nên học cách từ chối khéo tình cảm của con trai ngay từ đầu để tránh việc họ vẫn còn hy vọng mà dành quá nhiều tình cảm cho mình.

Nếu chàng tỏ tình trực tiếp khiến bản thân cảm thấy bối rối, có thể sử dụng cách trì hoãn bằng việc xin thêm thời gian để về nhà suy nghĩ. Sau đó soạn tin nhắn từ chối chàng, nói rằng mình có thể không hợp hoặc có lẽ làm bạn sẽ tốt hơn.

Từ chối lời tỏ tình bằng một lời nói dối vô hại

Nói dối rằng mình đã có người yêu là một lời nói dối vô hại để dễ dàng từ chối lời tỏ tình của chàng mà không làm mất lòng. Nếu như chàng nghi ngờ và vẫn tiếp tục theo đuổi, có thể nhờ một cậu bạn thân đóng giả bạn trai. Qua thời gian dài, có thể anh ấy sẽ phải bỏ cuộc và tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Nói rằng họ xứng đáng tìm được một người tốt hơn

Không nên lấy điểm xấu của chính mình ra để “hù dọa” đối phương, khiến họ nản chí và vơi bớt đi tình cảm với mình. Trong trường hợp được tỏ tình bất ngờ, nên nói rằng hai người không phù hợp và họ xứng đáng tìm được một người khác xứng đáng với tình cảm của họ hơn, bởi vì bản thân không thực sự tìm được điểm chung trong tình cảm với chàng.

Giữa hai người khi không tìm thấy điểm chung thì khó có thể tiến tới hẹn hò

Tuyệt đối không để chàng còn hi vọng, hãy trả lời thẳng thắn và cũng không cần thiết phải đưa ra mẫu người lý tưởng của mình không phải là chàng, bởi lẽ nếu nói như vậy có thể khiến chàng tổn thương hoặc cố gắng thay đổi trở thành hình mẫu lý tưởng đó. Chỉ cần nêu rõ quan điểm rằng tình cảm đặt đúng người sẽ tốt hơn chỉ tới từ một phía, vậy nên chàng hãy dành cơ hội đó cho một cô gái khác biết trân trọng tình cảm đó của chàng.

Chân thành ghi nhận và thẳng thắn từ chối

Khi được người khác tỏ tình, hành động xấu xí nhất là cười nhạo hoặc đem kể cho nhiều người không liên quan biết để đến tai đối phương. Việc làm này không những gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho đối phương mà còn khiến hình ảnh của bản thân trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Từ tình yêu có thể biến thành sự căm hận.

Chuyện tình cảm nếu muốn tôn trọng lẫn nhau thì không nên chơi đùa với cảm xúc

Việc làm đơn giản nhất là hãy mỉm cười với chàng, nói rằng mình ghi nhận tình cảm đó và cũng quý mến chàng. Tuy nhiên, hãy thẳng thắn nói rằng tình cảm đó không phải tình yêu, chắc chắn là như vậy và sẽ không chấp nhận tình yêu đó. Nếu chàng cứ muốn theo đuổi, có thể “dọa” một chút rằng sẽ cắt đứt liên lạc với chàng.

Nói rằng bản thân chưa sẵn sàng

Không có lý do gì để có thể vội vàng thúc ép trái tim yêu một người khi bản thân chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng cả về tâm lý lẫn thể chất. Có thể nói với chàng rằng mình cần chuẩn bị nhiều hơn cho những kế hoạch của tương lai và dự định sẽ hẹn hò nghiêm túc với một người đàn ông ở độ tuổi muộn hơn bây giờ. Chắc chắn với những lý do chính đáng như vậy và với quyết tâm thực hiện, không một chàng trai nào có thể nghi ngờ hoặc cố gắng phá vỡ nguyên tắc đó.

Nếu bản thân chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ nghiêm túc, đừng vội nhận lời yêu

Từ chối lời tỏ tình của chàng không quá khó, chỉ cần phụ nữ luôn chuẩn bị sẵn trong đầu những lý do hợp lý, cụ thể để từ chối thì chàng sẽ vẫn vui vẻ và cảm thấy rằng mình hoàn toàn được tôn trọng trong mối quan hệ này.