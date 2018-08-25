Tất nhiên không hay ho gì chuyện chồng có bồ nhí hay vợ hư ngoại tình. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân nói chung, nhà nào cũng vậy, đều có những vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Một trong số những vấn đề đó là chuyện tình cảm chung thuỷ giữa vợ và chồng. Và chuyện tìm đến những giải pháp để xử lí vấn đề này là điều dễ hiểu. Vậy đâu là câu trả lời cho câu hỏi cách trị vợ ngoại tình cao tay hay cách ngăn vợ ngoại tình dành cho các ông chồng là gì?

Cách trị vợ ngoại tình hay cách trị chồng trăng hoa là một trong những từ khoá được tìm kiếm khá nhiều trên các trang mạng xã hội.

Hai là vì lòng tự trọng của người đàn ông quá cao, không chấp nhận được sự lừa dối của vợ, bị vợ cắm sừng khiến tâm lí đàn ông không chịu đựng được. Lúc này, đánh đập chửi bới vợ ngoài mục đích giải toả bức xúc, còn là để giữ lại chút thể diện đàn ông.

Khi nói đến việc xử lí vợ ngoại tình bằng biện pháp mạnh, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chuyện sử dụng bạo lực. Trên thực tế, có rất nhiều ông chồng đã làm như thế. Một là do nóng tính, lúc giận dữ nên không tìm được cách giải quyết nào tốt hơn là đánh đập, chửi bới người vợ. Đây là cách duy nhất để họ giải toả những bức xúc, bực bội trong lòng về sự phản bội của người vợ.

Tuy nhiên, đây không phải là một phương pháp tốt. Nó không chỉ vi phạm pháp luật hôn nhân gia đình mà còn không giúp cho cuộc sống hôn nhân gia đình tốt đẹp hơn.

Thứ hai: Xử lí bằng cách mềm mỏng

Như thế nào là xử lí bằng cách mềm mỏng? Đó là việc sử dụng phương pháp lạt mềm buộc chặt. Người chồng nếu sử dụng phương pháp này một cách khôn khéo thì sẽ giữ được hạnh phúc hôn nhân, đưa người vợ lạc đường trong tình cảm trở về với gia đình.

Vợ ngoại tình xử lý thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Khi phát hiện vợ ngoại tình, người chồng có thể xử lí theo các bước như sau:

Đầu tiên, thu thập đầy đủ chứng cứ vợ không chung thuỷ. Đây không phải là bước chuẩn bị cho công cuộc kiện cáo, bắt quả tang vợ ngoại tình,...mà đây là một bước quan trọng để các bước tiếp theo thành công.

Tiếp theo, tiến hành một cuộc nói chuyện thẳng thắn với vợ. Trước tiên, người chồng cần cùng người vợ chia sẻ về những khó khăn cuộc sống mà người vợ gặp phải. Phải xem xét mọi khía cạnh xem nguyên nhân của việc vợ không chung thuỷ có bao nhiêu phần là lỗi của người chồng. Rất nhiều trường hợp người vợ phạm sai lầm vì những lí do mà hai người hoàn toàn có thể khắc phục được. Ví dụ như: cô đơn, chồng không tâm lí, cám dỗ bên ngoài, bị ép buộc,...

Sau đó, đề cập thẳng thắn đến việc chồng đã biết việc vợ ngoại tình. Nên đề cập đến chuyện này một cách nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn bởi theo các nghiên cứu khoa học về tâm lí con người khi mắc sai lầm, việc tiếp cận vấn đề bằng phương pháp này rất hiệu quả.

Thu thập bằng chứng vợ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Bước tiếp là quan sát và phản ứng lại thái độ của vợ. Nếu vợ nhận sai, người chồng nên bày tỏ thái độ của mình, về cơ bản cần phải thể hiện được rằng mình sẵn sàng tha thứ cho vợ ngoại tình khi vợ biết sai và muốn sửa sai. Nếu vợ nhất quyết không thừa nhận sai lầm của mình, lúc này mới đưa ra những bằng chứng cụ thể. Việc vợ không nhận sai ngay không đại biểu cho việc vợ không muốn được tha thứ, mà cô ấy chỉ đang cố gắng để che giấu đi sai lầm của mình, níu giữ hạnh phúc gia đình.

Trên thực tế, cách trị vợ ngoại tình không phải người nào cũng giống người nào. Tuy nhiên, việc xử lí cần phải mềm dẻo, linh hoạt để cho hạnh phúc gia đình được bền vững, tránh đổ vỡ.