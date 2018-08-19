Vợ ngoại tình, có nên tha thứ không?

Tâm sự gia đình 19/08/2018 07:14

Vợ ngoại tình có nên tha thứ không? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người đàn ông đang loay hoay tìm câu trả lời.

Tôi và em quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Qua tiếp xúc tôi thấy em là cô gái hiền lành, xinh đẹp, cao ráo lại ăn học đàng hoàng. Hiện em đã có một công việc ổn định với mức thu nhập tốt mà nhiều cô gái mơ ước. Qua một thời gian quen biết chúng tôi phải lòng nhau. Biết em cũng có tình cảm với mình, tôi nhanh chóng ngỏ lời yêu em và em gật đầu đồng ý. Thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra ngay sau đó trước sự chúc phúc của hai bên gia đình, bè bạn, đồng nghiệp.

Tôi và em quen nhau do sự giới thiệu của bạn bè
Tôi và em quen nhau do sự giới thiệu của bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Thực sự được yêu và lấy em khiến tôi hãnh diện vô cùng bởi em không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, biết cách đối nhân xử thế mà còn rất biết cách ăn mặc. Em luôn giản dị, biết lựa chọn gu thời trang không chỉ cho mình mà còn cho cả tôi nữa. Vì thế tôi nhận được không ít lời khen từ bạn bè, người thân, đồng nghiệp:

- Ông Tuấn (tên tôi) có phúc thật đấy, lấy được cô vợ vừa xinh đẹp, cao ráo lại ngoan đáo để.

- Vợ ông Tuấn nết na, thùy mị mà lại rất biết cách chăm lo cho chồng. Từ ngày lấy vợ ông Tuấn càng ngày càng bảnh bao, phong độ hẳn lên.

- Hai vợ chồng ông Tuấn đúng là trai tài gái sắc, hôn nhân thế là quá mỹ mãn.

Những lời khen ngợi như thế này của mọi người tôi nghe được rất nhiều. Quả thực tôi cảm thấy rất hãnh diện, tự hào vì có một người vợ như em.

Sau ngày cưới dù hai vợ chồng có bù đầu vào công việc nhưng chúng tôi cũng thống nhất là sẽ không mang công việc về nhà. Vì chúng tôi muốn buổi tối cả hai dành thời gian ở bên nhau, quan tâm, trò chuyện, chia sẻ với nhau để gắn kết tình cảm vợ chồng. Thế nên thi thoảng vào buổi tối em hay có điện thoại nhưng em không nghe. Tôi thấy lạ liền hỏi thì em bảo:

- Khách hàng gọi em đấy mà! Mà em với anh đã thống nhất là không mang công việc về nhà rồi mà. Có gì mai em sẽ gọi lại sau.

- Nhưng nếu khách hàng họ có việc gì gấp thì sao?

- Anh yên tâm đi em biết và hiểu rõ khách hàng của em như thế nào mà. Em không muốn công việc ảnh hưởng đến vợ chồng mình.

Điều này khiến tôi càng yêu và trân trọng em hơn. Tôi nghĩ em là người biết suy nghĩ cho người khác nên tôi tự hứa cả đời này sẽ chăm sóc cho em chu đáo, không để em bị thiệt thòi.

Cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn hạnh phúc và viên mãn
Cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn hạnh phúc và viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên thi thoảng tôi thấy lạ vì nhiều khi trong câu chuyện của hai vợ chồng em lại buột miệng hỏi, nếu không may vợ ngoại tình có nên tha thứ không?. Tôi thấy lạ thì em bảo không có gì chỉ là em quen mồm nên hỏi vu vơ. Thế là tôi cũng chẳng bận tâm nữa.

Có lẽ cuộc sống của hai vợ chồng tôi cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc nếu như không có một lần chuyến công tác của tôi hoàn thành sớm hơn so với dự định nên tôi lao nhanh về với người vợ của mình. Tôi định tạo bất ngờ cho vợ nhưng sự thật lại khiến tôi sốc đến ngỡ ngàng. Em đang ‘mây mưa’ với một người đàn ông khác ngay trên chính chiếc giường, căn phòng của hai vợ chồng.

Phát hiện vợ ngoại tình có nên tha thứ không
Phát hiện vợ ngoại tình có nên tha thứ không - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đứng chôn chân với cảnh tượng có 1-0-2 này. Cả hai không hề hay biết sự hiện diện của tôi mà vẫn tiếp tục chuyện yêu của mình. Tôi lao vào đánh đấm tên đàn ông kia cùng người vợ của mình. Cả hai hoảng sợ buông nhau ra, rồi tên đàn ông kia cũng thoát ra được sau khi bị tôi đánh cho nhừ tử.

Em run rẩy, nói lời xin lỗi, mong tôi tha thứ và không quên dùng những giọt nước mắt để níu kéo tôi. Nhưng tôi không thể tha thứ và chấp nhận một người vợ như em được. Sống với một người vợ giả tạo, lừa dối như em thử hỏi tôi sao có thể chấp nhận và hạnh phúc được. Có lẽ em đã có câu trả lời cho câu hỏi trước đây em đã hỏi tôi rằng liệu vợ ngoại tình có nên tha thứ không rồi đó!

Vợ tạo điều kiện cho người thứ ba thế này thì hỏi sao chồng không ngoại tình

Vợ tạo điều kiện cho người thứ ba thế này thì hỏi sao chồng không ngoại tình

Phụ nữ muốn giữ đàn ông bên mình thì đừng bao giờ tạo điều kiện cho người thứ ba. Thế nhưng tôi đã quá ngu ngốc khi tạo cho chồng cơ hội ngoại tình với người mà tôi tin tưởng và coi như chị em tốt!

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Từ khóa:   vợ ngoại tình hôn nhân

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