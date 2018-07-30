Nguyên nhân nào khiến phụ nữ ngoại tình khó có con đường để “quay đầu”? Điều này chắc hẳn không phải ai cũng nhận thức và thấu hiểu được.

Tình cảm là chuyện rất khó kiểm soát. Đặc biệt, phụ nữ ngoại tình đa số là vì chính sự mách bảo của tình yêu, của cảm xúc. Cũng chính vì thế, một khi đã có mối quan hệ ngoài luồng, họ thường không dễ dàng để có thể hàn gắn gia đình như ban đầu. Nguyên nhân 1: Phụ nữ thường vì yêu mà ngoại tình Xã hội hiện đại, tuy địa vị của người phụ nữ đã được nâng lên và quan niệm nam nữ bình quyền càng được mở rộng hơn, nhưng trên thực tế, rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống, phái yếu vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi. Không hiếm những tổ ấm mà trong đó người chồng tự cho mình cái quyền ở vị trí cao hơn, hoặc vì lý do phải kiếm tiền nuôi gia đình mà họ “bỏ quên” người đầu ấp tay gối của mình.

Phụ nữ ngoại tình thường do cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ muôn đời vẫn là động vật của cảm tính. Họ thường thiếu cảm giác an toàn và luôn mong được quan tâm, che chở. Khi người chồng lạnh nhạt, dù cố ý hay vô tình thì cũng khiến người vợ tủi thân, hụt hẫng. Trong những lúc này, nếu có người đàn ông khác tỏ ra quý mến, tôn trọng và dành cho họ những lời nói, cử chỉ quan tâm, chăm sóc, chắc chắn tình cảm sẽ lớn dần lên trong trái tim yếu ớt ấy. Có thể thấy, phụ nữ ngoại tình đa phần xuất phát từ chính cảm xúc của mình, dần dần họ rất khó để dừng lại. Nguyên nhân 2: Đàn ông gần như không thể chấp nhận chuyện phụ nữ ngoại tình Tuy có những người vì quá yêu thương vợ mà có thể “cắn răng” tha thứ chuyện quan hệ ngoài luồng của phụ nữ, nhưng kỳ thực con số này không quá nhiều trong cuộc sống. Đa số đàn ông rất khó để “xem như không có gì” khi biết mình bị phản bội. Một số người chọn cách im lặng nhưng thật ra trong lòng họ vẫn rất giận dữ và “cái gai” ấy cứ âm thầm giết chết hôn nhân từng ngày dù họ không thừa nhận.

Đàn ông rất khó chấp nhận phụ nữ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Một số người bình tĩnh và lý trí hơn, họ sẵn sàng chọn cách “đường ai nấy đi” vì không thể chấp nhận được sự thật. Quyết định chia tay của họ vô cùng dứt khoát và gần như người phụ nữ không có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Có thể thấy, bất luận đàn ông lựa chọn cách giải quyết nào thì tận sâu trong lòng họ, việc phụ nữ ngoại tình đã là một vết thương sâu hoắm, thậm chí còn giày vò họ cả cuộc đời. Nguyên nhân 3: Phụ nữ vốn đã không thể có cảm giác thỏa mãn trong hôn nhân Con người khi có mối quan hệ khác ngoài vợ ngoài chồng, họ thường đã tìm thấy kích thích mới lạ và cảm giác thỏa mãn hơn. Nói cách khác, khi phụ nữ ngoại tình thì họ đối với cuộc sống hôn nhân ban đầu đã không còn “hứng thú” nữa. Chính vì vậy, cho dù có thể quay về tổ ấm thì gần như họ luôn cảm thấy người đàn ông của mình không thể đáp ứng được mọi nhu cầu của họ. Nếu người chồng cũng vì chuyện vợ ngoại tình mà cảm thấy khó cư xử yêu thương như lúc đầu thì cuộc sống hôn nhân có duy trì cũng không thể hài hòa, bền vững được. Phụ nữ ngoại tình thường quen cảm giác được chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân 4: Phụ nữ luôn thiếu đi lý trí Chúng ta đã nói phụ nữ ngoại tình thường là vì cảm xúc, tình cảm. Chính vì thế, khi họ đã chấp nhận ở bên người đàn ông khác cũng có nghĩa là họ trao trọn cả tâm hồn lẫn thể xác cho người đó. Cho dù có cảm giác tội lỗi hoặc vì con cái mà muốn duy trì tổ ấm, phụ nữ cũng rất khó chấm dứt hoàn toàn với người đàn ông đã cho họ cảm giác nâng niu và yêu thương. Những khi yếu lòng hay bất mãn với chồng, họ rất dễ quay lại con đường cũ, dù lý trí bảo rằng điều đó không được chấp nhận.

Lối nào cho phụ nữ ngoại tình quay về Đàn ông ngoại tình thì là trăng hoa, còn phụ nữ ngoại tình thì là mất nết. Đàn ông ngoại tình dễ dàng được tha thứ, bởi đó là là “cơn say nắng”, phút yếu lòng, còn đàn bà ngoại tình muốn quay lại sao mà quá khó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-nguyen-nhan-khien-phu-nu-ngoai-tinh-rat-kho-de-quay-dau-291165.html