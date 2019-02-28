Cách khiến chồng ngoại tình quay đầu ngay lập tức mà vợ không cần tốn một giọt nước mắt nào

Phụ nữ yêu 28/02/2019 15:59

Không cần tốn quá nhiều nước mắt hay công sức, vợ chỉ cần làm những điều này chồng lập tức quay đầu không còn tơ tưởng đến bất cứ người đàn bà nào khác.

Khi biết chồng ngoại tình, các bà vợ thường khóc lóc hoặc kéo nhau đi đánh ghen. Tuy nhiên đó là những cách khiến bạn tổn thương chất chồng. Thế nên hãy thử dùng những cách này để kéo chồng về ngay lập tức mà không cần tốn một giọt nước mắt nào.

Cách khiến chồng ngoại tình quay đầu ngay lập tức mà vợ không cần tốn một giọt nước mắt nào - Ảnh 1
Có nhiều cách trị chồng ngoại tình không cần tốn quá nhiều thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Khiến chồng ghen ngược

Có lẽ bạn sẽ khá e dè khi mới nghe câu này. Bởi đàn bà ngoại tình sẽ đánh mất danh dự, thậm chí còn mất luôn mái ấm của mình. Tuy nhiên bạn không cần phải hẹn hò, cặp kè với người khác mà chỉ cần xinh đẹp hơn.

Cách khiến chồng ngoại tình quay đầu ngay lập tức mà vợ không cần tốn một giọt nước mắt nào - Ảnh 2
Chỉ cần xinh đẹp hơn, chồng ắt sẽ phải lo giữ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi xinh đẹp hơn, bạn sẽ trở thành trung tâm chú ý. Khi đó có rất nhiều đàn ông vây quanh muốn trò chuyện và làm quen với bạn. Thấy được cảnh tượng này, chồng bạn chắc chắn sẽ cảm thấy ghen tuông và thế nào cũng quay về giữ vợ.

Đàn ông vốn có tính chiếm hữu khá cao. Khi cảm nhận được thứ gì đó của mình mất đi, họ sẽ vội vàng tìm cách níu giữ. Thế nên vợ hãy khôn ngoan dùng chiêu này để chồng ghen ngược, thay vì cứ mãi đi đánh ghen giành chồng.

Làm phong phú cuộc sống của mình

Nếu biết chồng ngoại tình, bạn hãy tìm niềm hạnh phúc bên con cái hoặc những mối quan hệ khác. Hoặc nếu ngày xưa bạn không có thói quen tán gẫu, cà phê với bạn bè, thì bây giờ hãy làm điều đó.

Cách khiến chồng ngoại tình quay đầu ngay lập tức mà vợ không cần tốn một giọt nước mắt nào - Ảnh 3
Phụ nữ hãy làm mới cuộc sống của mình, đừng khóc lóc van xin tình yêu của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn bà không cần cứ quanh quẩn bên một người đàn ông. Không cần phải cứ sống vì chồng. Bạn cũng có cuộc sống riêng của mình, hãy sống đúng với những gì mình muốn và suy nghĩ.

Cuộc sống này có rất nhiều điều thú vị, hãy bước ra ngoài và khám phá, đừng mãi ru rú trong nhà bên căn bếp đầy dầu mỡ. Khi thấy vợ có cuộc sống thoải mái như vậy, đàn ông sẽ cảm thấy bị tổn thương vì vợ không muốn níu kéo mình. Sau đó họ sẽ tìm cách để quay về.

Gợi cảm và quyến rũ hơn khi ở trên giường

Nếu đã có sẵn một cô vợ đẹp, quyến rũ trên giường thì đàn ông sẽ không tốn sức, tốn tiền đi tìm những mối quan hệ khác. Thế nên phụ nữ hãy tự trang bị cho mình những kiến thức về chuyện chăn gối. 

Cách khiến chồng ngoại tình quay đầu ngay lập tức mà vợ không cần tốn một giọt nước mắt nào - Ảnh 4
Phụ nữ hãy tự trang bị cho mình những tuyệt chiêu khi ở trên giường để chồng say mê - Ảnh minh họa: Internet

Nắm giữ được trái tim của đàn ông khi ở trên giường là cách giữ chồng khôn ngoan nhất. Phụ nữ nên nhớ chẳng có ai xấu, chỉ có những người không biết điểm tốt của mình để thể hiện mà thôi.

Thế nên hãy nâng niu, chiều chuộng bản thân một chút để xinh đẹp và quyến rũ hơn mỗi ngày. Khi đó, bạn nhất định sẽ chiếm được trái tim lạc lối của người đàn ông ngay lập tức mà không cần phải tốn giọt nước mắt nào.

Nắm trong tay những ‘điều vàng’ này, phụ nữ chắc chắn giữ được trái tim đàn ông

Nắm trong tay những ‘điều vàng’ này, phụ nữ chắc chắn giữ được trái tim đàn ông

Không cần đánh ghen, cũng chẳng cần nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ, đàn bà chỉ cần nắm trong tay những “điều vàng” này, chắc chắn không có người đàn ông nào thoát được.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị chồng ngoại tình chồng ngoại tình cách khiến chồng quay về

TIN MỚI NHẤT

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 27 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 28 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 41 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này