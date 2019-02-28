Nắm trong tay những ‘điều vàng’ này, phụ nữ chắc chắn giữ được trái tim đàn ông

Phụ nữ yêu 28/02/2019 10:56

Không cần đánh ghen, cũng chẳng cần nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ, đàn bà chỉ cần nắm trong tay những “điều vàng” này, chắc chắn không có người đàn ông nào thoát được.

Dưới đây là những điều quý giá phụ nữ nên biết để đàn ông nguyện ở bên cả đời, không bao giờ rời xa.

Biết mục tiêu và tự định hướng cuộc đời mình

Đàn bà thông minh phải nắm trong tay vận mệnh của cuộc đời mình. Dù có lấy chồng cũng phải giữ được những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Đừng bao giờ từ bỏ những điều mình thích vì một người. Đừng nghĩ bổn phận của đàn bà là ở nhà chăm con.

Nắm trong tay những ‘điều vàng’ này, phụ nữ chắc chắn giữ được trái tim đàn ông - Ảnh 1
Phụ nữ phải biết cách định hướng cho cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chỉ có cuộc sống sung sướng khi biết bản thân muốn gì. Và chỉ được đàn ông tôn trọng khi biết tự định hướng cho cuộc đời mình. Thế nên phụ nữ yêu thì yêu cũng đừng từ bỏ ước mơ, mục tiêu của bản thân. Vì nếu sau này cuộc sống không như ý, bạn cũng có cái để bấu víu, nương tựa. 

Cười nhiều hơn

Món quà lớn mà ông trời ban cho phụ nữ là nụ cười. Chỉ cần bạn mỉm cười, đàn ông sẽ tự đổ gục dưới chân, chẳng cần phải nói nhiều. Đây là thứ vũ khí lợi hại để giải tỏa hết những mâu thuẫn của cả hai.

Nắm trong tay những ‘điều vàng’ này, phụ nữ chắc chắn giữ được trái tim đàn ông - Ảnh 2
Hãy giữ nụ cười tươi để đốn tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Khi cãi nhau hoặc anh ấy giận dỗi, chỉ cần bạn cười, mọi chuyện sẽ dịu đi. Đàn ông vốn dĩ có tính nóng nảy, không kiềm chế được cảm xúc. Họ cần một người phụ nữ biết cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Ăn nói đúng mực

Là phụ nữ thì phải biết chuyện gì nên nói, điều gì tốt nhất nên im lặng. Trong một mối quan hệ, lắng nghe nhiều hơn nói là điều vô cùng quan trọng. Việc ăn nói đúng mực là chìa khóa để giữ hòa khí.

Nắm trong tay những ‘điều vàng’ này, phụ nữ chắc chắn giữ được trái tim đàn ông - Ảnh 3
Phụ nữ phải biết cách ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

Trở về nhà, ai cũng muốn được nghỉ ngơi và thư giãn, chẳng ai muốn phải nghe lời “dạy đời” của người kia. Thế nên phụ nữ phải khôn ngoan để biết được những giới hạn trong mối quan hệ này. Đừng bao giờ để đàn ông cảm thấy áp lực và mệt mỏi vì những điều bạn nói hằng ngày.

Không dựa dẫm, làm khổ đàn ông

Đàn ông thích và trân trọng nhất là kiểu phụ nữ không dựa dẫm. Họ cảm thấy tự hào khi đi bên cạnh một người biết cách tự chủ cuộc sống của mình. Bởi chính bản thân họ cũng đã có quá nhiều áp lực. Vì vậy họ khao khát người phụ nữ bên cạnh cũng phải tự biết lo cho mình.

Nắm trong tay những ‘điều vàng’ này, phụ nữ chắc chắn giữ được trái tim đàn ông - Ảnh 4
Đàn bà phải tự lập, không dựa vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tuy đàn ông thích những cô nàng dịu dàng, thích làm nũng nhưng lại cần một người tự lập. Họ thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ, để khi có chuyện buồn, họ cũng có nơi để nương tựa và san sẻ tâm sự. 

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Từ khóa:   bí quyết giữ chồng

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