Biệt tài của phụ nữ ‘hư’ khiến chồng quấn vợ không buông

Phụ nữ yêu 27/09/2019 05:03

Phụ nữ ngoan chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng phụ nữ hư ắt sẽ khiến đàn ông một khắc cũng không muốn rời. Biệt tài của vợ hư là khiến chồng quấn không buông.

Biết nói “không” với chồng

Phụ nữ hư luôn biết cách từ chối đàn ông. Thứ nhất, là vì họ có cá tính riêng, nếu là điều bản thân không thích hay không muốn thì họ sẽ không làm. Thứ hai, là vì họ hiểu tâm lý của đàn ông, càng dễ có được càng mau chán. Bởi thế, đàn bà hư trông thì khó chiều hơn đàn bà ngoan, thậm chí có lúc còn bị xem là không biết điều. Nhưng đàn ông lại dễ say mê mà không ngừng theo đuổi, chiều chuộng họ hơn.

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Phụ nữ hư luôn biết cách từ chối đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Sự khôn ngoan ở đàn bà hư là không xem đàn ông là cuộc sống. Họ cho đàn ông cảm giác phải theo đuổi, phải thuyết phục họ. Và bản thân họ cũng muốn giữ lại cốt lõi những gì thuộc về mình, không đánh mất bản thân vì đàn ông. 

Luôn tìm mới mẻ trong tình yêu và tình dục

Đàn bà hư thường là những người phụ nữ không thích sự cũ kỹ. Họ vẫn chung thủy với chồng, nhưng luôn muốn đổi mới tình yêu và tình dục trong hôn nhân. Đàn ông thường “đầu hàng” trước sự phá cách ở kiểu đàn bà này. Họ có thể thường ngày trông điềm đạm, nhưng sẽ có lúc trở nên mãnh liệt thể hiện tình yêu. Họ có thể trông ngoan hiền, nhưng lên giường với chồng lại vô cùng nóng bỏng. Họ dễ dàng tạo nên cái mới, từ trong hành động, cách thể hiện tình yêu, trong lúc thân mật với đàn ông.

Đàn bà hư thích sự thay đổi là vì muốn bản thân không cũ kỹ trong mắt chồng, cũng là muốn trải nghiệm cuộc sống nhiều màu sắc. Đây cũng có thể là niềm vui đàn bà ngoan khó có được.

Biết chăm chồng, nhưng biết làm đẹp hơn

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Phụ nữ hư luôn chăm chút bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hư cũng biết chăm chồng con. Dù rằng, có lúc họ không khéo bằng đàn bà ngoan. Nhưng chồng luôn rất yêu chiều họ, vì họ biết làm đẹp, biết khiến mình trở nên quyến rũ hơn dù là bao nhiêu tuổi.

Người ta có thể nói, đàn bà ngoan mỗi ngày cơm bưng nước rót để chồng vừa lòng, còn đàn bà hư một tuần vào bếp vài bữa, còn những hôm khác đều được chồng dẫn đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Khác biệt ở đàn bà ngoan và hư chính là một người ưu tiên chồng con, còn một người ưu tiên chính mình.

Đàn ông cần một người vợ biết chăm lo bếp núc, nhưng họ sẽ say mê không dứt một người vợ luôn tràn đầy sức hút. Giữa điều bản thân cần và muốn, thì đàn ông vẫn sẽ thiên về điều khơi dậy ham muốn của họ nhiều hơn. Và đương nhiên, một người đàn bà khôn ngoan sẽ cho chồng cả điều anh ta cần và muốn, chỉ là trọng cái nào hơn để chồng không ngừng say mê họ.

Không cho chồng nắm vài “vật báu” của mình

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Bí ẩn làm nên sức quyến rũ ở một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Vật báu của đàn bà hư có thể là một tài khoản ngân hàng mà chồng không biết, hay vài điểm quyến rũ khiến chồng phải tò mò, hoặc một cuộc sống phong phú mà chồng không thể nắm bắt hết.

Bí ẩn làm nên sức quyến rũ ở một người phụ nữ. Dù bí ẩn đó là một đường lùi dự trù cho đàn bà khi khó khăn, hay sự đa dạng và phong phú trong cuộc sống của họ đều sẽ tạo nên sức hút với đàn ông. Phụ nữ nên có bí mật với chồng, để cho mình một khoảng cách an toàn, cũng là khiến đàn ông cả đời đều phải tìm kiếm mải miết.

Không lả lơi, chỉ khiến chồng tự hào

Đàn bà hư khôn ngoan sẽ khiến những người đàn ông xung quanh chồng đều mong muốn có được họ. Họ không lả lơi, nhưng họ biết khiến mình trở nên có sức hút với đàn ông. Họ hiểu tâm lý đàn ông thích phụ nữ thế nào, từ đó khiến mình tỏa sáng trong mắt người khác. Họ không cần phải có được người đàn ông nào khác ngoài chồng, nhưng muốn khơi gợi khả năng chiếm hữu và tự tôn của đàn ông. Vì nếu có một người vợ mà bạn bè hay đồng nghiệp nhìn vào đều mong muốn sở hữu, thì sao lại không tự hào, sao lại không giữ kỹ càng hơn?

Đó cũng là cách phụ nữ hư không cần giữ chồng, lại khiến chồng ngày đêm phải giữ lấy mình!

3 sự thật nghiệt ngã về tình yêu, phụ nữ phải tự thức tỉnh trước khi quá muộn!

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