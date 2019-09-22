3 sự thật nghiệt ngã về tình yêu, phụ nữ phải tự thức tỉnh trước khi quá muộn!

Phụ nữ nào cũng muốn lấy được một người đàn ông tốt, giàu có, phong độ… Nhưng nếu bạn chỉ là một người phụ nữ không biết chăm sóc ngoại hình, học thức kém, chẳng có được một công việc ổn định… thì liệu có hoàng tử nào có thể để mắt đến bạn?

Và những nữ hoàng đó, chỉ cần ngồi yên vẫn có những đức vua, hoàng tử đến tìm họ. Nếu bạn luôn khiến mình giá trị, mỗi ngày đều giá trị hơn thì bạn mới có thể tìm được người đàn ông xứng tầm với sự đắt giá của chính mình. Bởi thế, mỗi ngày phụ nữ đều phải cố gắng làm mình tốt hơn, đẹp hơn và giỏi hơn. Đó mới là cách giúp bạn có thể tìm thấy một người đàn ông tốt hơn, cho dù bạn bao nhiêu tuổi.

Đàn bà thông minh sẽ hiểu nếu bạn muốn lấy hoàng tử thì bạn phải là một nàng công chúa trước đã. Không hẳn là bạn phải sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt mới có thể được mệnh danh là công chúa. Có những người phụ nữ chẳng cần là công chúa, khi họ đã là nữ hoàng trong thế giới của chính mình. Họ không ngừng cố gắng hoàn thiện mình, không ngừng trau dồi giá trị của bản thân. Họ không cần một vị vua để mình trở thành hoàng hậu, họ đủ sức là nữ hoàng rực rỡ độc thân.

Tình yêu không thể thiếu tiền bạc

Tiền bạc, giàu sang không thể mua được tình yêu nhưng không có tiền thì tình yêu không thể bền vững được. Tiền bạc là một trong những nền tảng để duy trì tình yêu. Một cuộc hôn nhân sẽ dễ dàng chết yểu vì không có tài chính vững chắc.

Bởi thế, phụ nữ hãy dẹp bỏ suy nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ. Nếu không có tiền, vợ chồng có lúc sẽ nhìn mặt nhau là thấy mệt mỏi, áp lực. Nếu không có tiền, muốn phụng dưỡng cha mẹ cũng không thể có. Nếu không có tiền, lo cho con sữa, tã cũng khó.

Phụ nữ khôn sẽ không chọn cuộc hôn nhân nghèo khó, hoặc là không để mình chịu đựng việc túng thiếu khi lấy chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn sẽ không chọn cuộc hôn nhân nghèo khó, hoặc là không để mình chịu đựng việc túng thiếu khi lấy chồng. Họ không thực dụng, nhưng thực tế. Họ không ưu tiên đồng tiền, nhưng sẽ cố gắng để mình không khổ vì tiền.

Nếu không biết quý trọng bản thân thì sẽ chẳng thể yêu thương bất kì ai

Phụ nữ trước khi yêu ai đó, phải biết quý trọng mình trước. Chỉ khi biết yêu quý bản thân đúng cách, bạn mới có thể thấu hiểu và yêu thương đối phương đúng cách.

Thay vì luôn chạy theo để giữ đàn ông, phụ nữ khôn sẽ giữ bản thân và cuộc sống của mình trước. Họ giữ mình xinh đẹp, giữ cuộc sống của bản thân độc lập và phong phú. Khi quý trọng những gì thuộc về mình, đàn ông sẽ muốn sở hữu những gì họ có.

Phụ nữ khôn luôn quý trọng bản thân đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, đàn bà khôn hiểu đàn ông càng giữ sẽ càng dễ đánh mất. Thay vì buộc cuộc sống của mình vào đàn ông, họ lại học cách tự lập để đàn ông phải giữ lấy họ. Đó là cách quý trọng mình trước, cũng khiến đàn ông quý trọng họ hơn.

3 sự thật trên có vẻ khó nghe nhưng không bao giờ là sai với phụ nữ. Hạnh phúc không phải là thứ bày ra trước mắt phụ nữ, ngôn tình cũng chẳng có thật ở cuộc sống này. Nếu bạn không thực tế, không nỗ lực, không quý trọng bản thân thì tổn thương chỉ là chuyện sớm muộn!