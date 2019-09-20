Phụ nữ hạnh phúc, bản lĩnh trong hôn nhân sẽ không bao giờ quan tâm đến 4 điều này

Phụ nữ yêu 20/09/2019 05:20

Phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân là vì không để tâm hay suy nghĩ quá nhiều. Có những lúc, phụ nữ hạnh phúc nhất chính là giả vờ “ngu ngốc” nhất.

Phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân sẽ không bao giờ quan tâm đến 4 điều này.

Điện thoại của chồng

Người đàn bà hạnh phúc không cần biết trong điện thoại của chồng có những gì. Vì họ biết điện thoại là nơi chứa nhiều bí mật nhất của đàn ông, nhưng cũng là thứ riêng tư đàn ông muốn giữ cho mình. Nhưng thay vì thấp thỏm lo sợ, nghi ngờ kiểm soát, họ lại bày tỏ sự tôn trọng và tin tưởng chồng trước. Bản thân họ cũng sẽ thấy thoải mái hơn.

phu nu hanh phuc 3
Người phụ nữ hạnh phúc không cần biết trong điện thoại của chồng có những gì - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này không ngu ngốc để bị lừa dối, nhưng trước hết họ vẫn muốn cho chồng lòng tin. Nếu có ngày chồng phản bội lòng tin của họ, thì họ cũng không tiếc cạn tình, vì đã từng tôn trọng và tin tưởng chồng.

Ví tiền của chồng

Nhiều người vợ cho rằng ví tiền, tài khoản ngân hàng là trái tim của đàn ông, vì thế họ quyết liệt giữ thật chặt, kiểm soát thật kỹ. Nhưng một người vợ hạnh phúc, tự tin sẽ không cần phải kiểm tra ví tiền của chồng để biết anh ta có chung thủy hay không. Họ không khắt khe chi tiêu với chồng, tôn trọng việc chồng tiêu xài khi ra ngoài. Nhưng điều họ đòi hỏi ngược lại ở chồng là nên thống nhất những khoản chi tiêu nhất định. Tự do chi tiêu trong hôn nhân là cần thiết, nhưng cũng cần ranh giới nhất định để tôn trọng nhau.

phu nu hanh phuc 2
 Người phụ nữ hạnh phúc, tự tin sẽ không cần phải kiểm tra ví tiền của chồng để biết anh ta có chung thủy hay không - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bè của chồng

Không ít phụ nữ thường để tâm quá nhiều đến bạn bè của chồng, sợ chồng “hư hỏng” theo bạn. Dù vậy, đây là điều một người vợ khôn ngoan không nên can thiệp quá sâu. Những mối quan hệ thân thiết luôn có những ý nghĩa đặc biệt với chồng. Thay vì lên án, chỉ trích, một người vợ hạnh phúc sẽ chỉ góp ý, thể hiện sự quan tâm với chồng. Họ tin tưởng chồng sẽ có chính kiến và suy nghĩ thấu đáo riêng.

Thời gian và công việc của chồng

Khi phụ nữ hạnh phúc và tự tin trong hôn nhân, họ sẽ không quá để tâm đến những gì chồng làm, chồng gặp ai. Thay vì điều tra, hỏi dò, họ sẽ có cách để chồng chia sẻ, muốn họ lắng nghe. Sự tự nguyện để nhau biết về một ngày của mình thế nào sẽ giúp vợ chồng gần gũi, thấu hiểu và tin tưởng nhau hơn.

Nhiều cặp vợ chồng giữ được hạnh phúc hôn nhân lâu dài là vì họ luôn giữ một khoảng cách nhất định để tôn trọng và thấu hiểu dành cho nhau. Càng gần gũi, thân mật với nhau lâu thì càng phải không quan tâm những điều không cần thiết.

phu nu hanh phuc 1
Khi phụ nữ hạnh phúc và tự tin trong hôn nhân, họ sẽ không quá để tâm đến những gì chồng làm, chồng gặp ai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn khéo không phải là người chuyện gì cũng quản, có ý kiến, mà là người việc gì cũng biết nhưng biết tỏ ra không quan tâm, biết cho vợ chồng những giới hạn nhất định. Không phải là ngu ngốc để có ngày bị lừa, mà là đặt lòng tin trước, cho đi trước, biết bỏ qua những gì không quan trọng, và thấu đáo những gì cốt lõi của hôn nhân.

Phụ nữ có thể làm được như thế không dễ, phải cần tình yêu, bao dung, thấu hiểu và tâm sức dành cho chồng. Đây cũng là kiểu phụ nữ bản lĩnh trong hôn nhân, dám tin, dám yêu, vì thế mà khi bị phản bội cũng không tiếc buông tay dứt khoát.

Phụ nữ tuổi 40: 7 'không' nên nhớ giúp cuộc sống luôn an yên, hạnh phúc

Phụ nữ tuổi 40: 7 'không' nên nhớ giúp cuộc sống luôn an yên, hạnh phúc

Bước sang tuổi 40, phụ nữ có nhiều thay đổi về cả ngoại hình và tâm, sinh lí. Vì vậy, để có một cuộc sống nhẹ nhàng, an yên thì cần phải ghi nhớ những điều sau.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hạnh phúc phụ nữ bản lĩnh hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 42 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này