‘Bắt mạch’ 5 dấu hiệu đàn ông đang ghen ‘phát điên’ nhưng sống chết không chịu nói ra

Phụ nữ yêu 21/09/2020 05:00

Khi đàn ông ghen, vì sĩ diện nên họ sống chết không chịu nói ra, nhưng thật sự là đang rất khó chịu, thậm chí là “phát điên” lên được.

Đàn bà khi ghen thì dễ bày tỏ cảm xúc, thậm chí là sẵn sàng làm lớn chuyện. Cánh mày râu thì ngược lại, đàn ông ghen thì không bao giờ chịu nói ra, dù họ đang thật sự “phát điên” lên được.

Một người vợ thông minh sẽ “bắt mạch” đúng lúc nào chồng ghen tuông.

Anh ấy chú ý đến bạn nhiều hơn

Thường ngày anh ấy chẳng mấy khi để ý bạn mặc đồ ra sao, tô son màu gì nhưng giờ thì lại đặc biệt chú ý. Nếu bạn mặc đồ ngắn hơn mọi ngày, anh ấy liền hỏi vì sao. Nếu bạn tô màu son gợi cảm hơn trước, anh ấy sẽ để ý ngay. Thậm chí, anh ấy sẽ muốn xem bạn nhắn với ai, gọi điện với ai.

dan ong ghen 1
Cánh mày râu thì ngược lại, đàn ông ghen thì không bao giờ chịu nói ra, dù họ đang thật sự “phát điên” lên được - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng sự để ý này của đàn ông chỉ thể hiện bằng những câu hỏi đơn giản, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Nhưng đây là dấu hiệu đàn ông đang ghen. Anh ấy cảm thấy bất an khi bạn trở nên xinh đẹp thu hút đàn ông khác. Anh ấy muốn biết bạn có nói chuyện với ai thân thiết hay không.

Im lặng khó hiểu

Đàn ông im lặng vì nhiều nguyên nhân. Nhưng khi ghen tuông đàn ông cũng thường im lặng, họ đang ghen “ngầm” đấy!

Dù không nói nửa lời nhưng họ đang rất khó chịu, im lặng ghen tuông nhưng vẫn muốn giữ thể diện đàn ông trong mắt bạn. Anh ấy im lặng khi ghen là vì đang cảm thấy vướng mắc điều gì đó về bạn. Có thể là vì anh ấy nhìn thấy bạn thân thiết với đồng nghiệp nam nào đó, hay thái độ vui vẻ của bạn khi gặp lại bạn cũ. Anh ấy im lặng cũng có thể vì giận hờn, và đang đợi bạn nhận ra để làm dịu sự bất an của anh ấy.

Đăng tải nội dung tâm trạng lên mạng xã hội

dan ong ghen 2
Nhưng khi ghen tuông đàn ông cũng thường im lặng, họ đang ghen “ngầm” đấy! - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ phụ nữ thích bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, đàn ông cũng thế. Dù anh ấy là người ít khi sử dụng mạng xã hội nhưng giờ lại đăng một nội dung khá tâm trạng. Đây có thể là tâm trạng thật sự của anh ấy hiện tại.

Tỏ ra khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác

Đây là dấu hiệu dễ nhận ra nhất ở người đàn ông ghen tuông. Anh ấy sẽ không còn im lặng nữa, mà trực tiếp bày tỏ cảm giác khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác.

Dù rằng bạn chỉ giao tiếp bình thường, không hề có dấu hiệu gì quá đáng thì anh ấy vẫn thấy không vui. Bạn sẽ thấy anh ấy thở dài, mặt mày u ám hay có hành động không như mọi khi. Đây chỉ là vì anh ấy đang ghen tuông mà thôi, bạn đừng cảm thấy quá nghiêm trọng.

Ngay cả khi đối tượng là bạn bè thân thiết của bạn thì anh ấy vẫn thấy không vui. Vì anh ấy thấy nghi ngờ, không an tâm. Đây có thể là hành động rõ ràng nhất của đàn ông khi ghen tuông.

Muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt

dan ong ghen 3
Hành động này chứng tỏ đàn ông đang ghen vì sợ mất bạn, không muốn người đàn ông khác thấy bạn xinh đẹp mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ra ngoài đi dự tiệc với dáng vẻ bắt mắt, nổi bật. Người đàn ông yêu bạn đương nhiên sẽ cảm thấy không an tâm, cũng chẳng thể ngăn cản bạn. Anh ấy chỉ có thể muốn bạn về nhà càng nhanh càng tốt. Hành động này chứng tỏ đàn ông đang ghen vì sợ mất bạn, không muốn người đàn ông khác thấy bạn xinh đẹp mà thôi.

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

3 nơi 'kín' đàn ông yêu thật lòng không bao giờ để bạn động tay vào

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ để vợ động tay vào những “nơi” đặc biệt này. Bởi họ luôn muốn giữ bình yên, niềm vui và hạnh phúc cho vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ thông minh chồng ghen tuông bí quyết giữ hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này