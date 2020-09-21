Đàn bà khi ghen thì dễ bày tỏ cảm xúc, thậm chí là sẵn sàng làm lớn chuyện. Cánh mày râu thì ngược lại, đàn ông ghen thì không bao giờ chịu nói ra, dù họ đang thật sự “phát điên” lên được.

Dù rằng sự để ý này của đàn ông chỉ thể hiện bằng những câu hỏi đơn giản, không tỏ thái độ gì đặc biệt. Nhưng đây là dấu hiệu đàn ông đang ghen. Anh ấy cảm thấy bất an khi bạn trở nên xinh đẹp thu hút đàn ông khác. Anh ấy muốn biết bạn có nói chuyện với ai thân thiết hay không.

Thường ngày anh ấy chẳng mấy khi để ý bạn mặc đồ ra sao, tô son màu gì nhưng giờ thì lại đặc biệt chú ý. Nếu bạn mặc đồ ngắn hơn mọi ngày, anh ấy liền hỏi vì sao. Nếu bạn tô màu son gợi cảm hơn trước, anh ấy sẽ để ý ngay. Thậm chí, anh ấy sẽ muốn xem bạn nhắn với ai, gọi điện với ai.

Im lặng khó hiểu

Đàn ông im lặng vì nhiều nguyên nhân. Nhưng khi ghen tuông đàn ông cũng thường im lặng, họ đang ghen “ngầm” đấy!

Dù không nói nửa lời nhưng họ đang rất khó chịu, im lặng ghen tuông nhưng vẫn muốn giữ thể diện đàn ông trong mắt bạn. Anh ấy im lặng khi ghen là vì đang cảm thấy vướng mắc điều gì đó về bạn. Có thể là vì anh ấy nhìn thấy bạn thân thiết với đồng nghiệp nam nào đó, hay thái độ vui vẻ của bạn khi gặp lại bạn cũ. Anh ấy im lặng cũng có thể vì giận hờn, và đang đợi bạn nhận ra để làm dịu sự bất an của anh ấy.

Đăng tải nội dung tâm trạng lên mạng xã hội

Nhưng khi ghen tuông đàn ông cũng thường im lặng, họ đang ghen “ngầm” đấy! - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ phụ nữ thích bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, đàn ông cũng thế. Dù anh ấy là người ít khi sử dụng mạng xã hội nhưng giờ lại đăng một nội dung khá tâm trạng. Đây có thể là tâm trạng thật sự của anh ấy hiện tại.

Tỏ ra khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác

Đây là dấu hiệu dễ nhận ra nhất ở người đàn ông ghen tuông. Anh ấy sẽ không còn im lặng nữa, mà trực tiếp bày tỏ cảm giác khó chịu khi bạn nói chuyện với người đàn ông khác.

Dù rằng bạn chỉ giao tiếp bình thường, không hề có dấu hiệu gì quá đáng thì anh ấy vẫn thấy không vui. Bạn sẽ thấy anh ấy thở dài, mặt mày u ám hay có hành động không như mọi khi. Đây chỉ là vì anh ấy đang ghen tuông mà thôi, bạn đừng cảm thấy quá nghiêm trọng.

Ngay cả khi đối tượng là bạn bè thân thiết của bạn thì anh ấy vẫn thấy không vui. Vì anh ấy thấy nghi ngờ, không an tâm. Đây có thể là hành động rõ ràng nhất của đàn ông khi ghen tuông.

Muốn bạn về nhà càng sớm càng tốt

Hành động này chứng tỏ đàn ông đang ghen vì sợ mất bạn, không muốn người đàn ông khác thấy bạn xinh đẹp mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn ra ngoài đi dự tiệc với dáng vẻ bắt mắt, nổi bật. Người đàn ông yêu bạn đương nhiên sẽ cảm thấy không an tâm, cũng chẳng thể ngăn cản bạn. Anh ấy chỉ có thể muốn bạn về nhà càng nhanh càng tốt. Hành động này chứng tỏ đàn ông đang ghen vì sợ mất bạn, không muốn người đàn ông khác thấy bạn xinh đẹp mà thôi.