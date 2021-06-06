9 hành động 'chuẩn men' của đàn ông khiến phụ nữ đê mê tâm trí

Phụ nữ yêu 06/06/2021 14:01

Đàn ông đích thực có 9 dấu hiệu sau để bạn nhận biết. Hãy thử kiểm tra xem người yêu của mình có được bao nhiêu dấu hiệu trong các dấu hiệu này nhé.

Một người đàn ông đích thực, xứng đáng để bạn trao gửi tình cảm sẽ có 9 hành động này.

Anh ấy giữ cửa cho bạn

Người đàn ông lịch lãm từ trong bản chất thường có những thói quen ga lăng, lịch thiệp. Chẳng hạn như anh ấy thường để bạn đi phía trước, kéo cửa cho bạn hay giữ cửa để bạn vào. Hành động này chứng tỏ đây là người đàn ông có nền tảng cư xử tốt với phụ nữ. Không chỉ vậy, anh ấy còn tỏ ý quan tâm, dịu dàng muốn chở che cho bạn.

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Người đàn ông lịch lãm từ trong bản chất thường có những thói quen ga lăng, lịch thiệp - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đã nói sẽ gọi cho bạn thì anh ấy sẽ gọi

Câu nói “Anh bận lắm” của đàn ông chỉ là lời ngụy biện cho việc họ không quan tâm đến bạn. Người đàn ông đích thực thì đã nói thì sẽ làm, không tìm lý do, không thoái thác. Một khi anh ấy đã có tình cảm hay xác định mối quan hệ với bạn thì sẽ luôn dành thời gian cho bạn, dù có bận rộn thế nào. Vì đàn ông một khi si mê bạn rồi thì sẽ luôn ưu tiên bạn.

Anh ấy không bao giờ đùa giỡn trong tình cảm

Đây là tính cách nghiêm túc của đàn ông đích thực khi yêu. Một khi xác định yêu ai họ sẽ chân thành hết lòng, không bao giờ đùa giỡn hời hợt. Họ biết rõ mình thích ai, muốn ở bên cạnh ai. Họ không tơ tưởng đến người khác, càng không khiến bạn phải ghen tuông, nghi ngờ.

Anh ấy muốn gặp bạn bè, gia đình của bạn

Chỉ vì anh ấy muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Anh ấy muốn tìm hiểu mọi thứ về bạn, từ những điều nhỏ nhặt đến những gì lớn lao nhất. Thậm chí, anh ấy còn muốn làm thân với bạn bè, người thân của bạn để biết nhiều hơn vì bạn. Và anh ấy thấy tự hào, hài lòng khi trở thành một trong số những người thân thiết nhất với bạn.

Anh ấy công khai những cử chỉ quan tâm, yêu đương dành cho bạn

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Đồng thời, đây cũng là người đàn ông bản lĩnh không ngại thể hiện tình cảm với bạn ở đám đông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu tóc bạn rối, anh ấy liền vuốt cho bạn. Nếu môi bạn dính kem, anh ấy cũng không ngại lau cho bạn. Anh ấy nếu thấy thích thú sẽ vuốt má bạn ngay cả khi đang ở chỗ đông người. Dù là ở cạnh người thân, anh ấy cũng dành cho bạn ánh mắt dịu dàng, trìu mến không e ngại. Đây là dấu hiệu người đàn ông không thể rời mắt khỏi bạn, chẳng thể che giấu tình cảm chân thành dành cho bạn. Đồng thời, đây cũng là người đàn ông bản lĩnh không ngại thể hiện tình cảm với bạn ở đám đông.

Anh ấy luôn muốn biết bạn đã về nhà an toàn

Dù khi yêu hay đã kết hôn, anh ấy luôn muốn chắc chắn rằng bạn đã về nhà an toàn. Vì bạn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy nên bạn phải an toàn để anh ấy yên tâm. Nếu không ở bên bạn, không thể đưa bạn về nhà, anh ấy sẽ gọi điện hay nhắn tin để chắc chắn.

Anh ấy đưa áo khoác cho bạn khi trời lạnh

Đây là cử chỉ thể hiện sự lịch thiệp, quan tâm của người đàn ông đích thực khi có tình cảm với bạn. Anh ấy muốn bảo vệ cho bạn, không muốn bạn bị cảm lạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh ấy luôn xuất hiện giúp bạn trong những lúc khó khăn

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Mỗi khi bạn gặp phải khó khăn, trở ngại, thậm chí là tình huống bẽ mặt… anh ấy đều xuất hiện để giúp đỡ, bênh vực bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi bạn gặp phải khó khăn, trở ngại, thậm chí là tình huống bẽ mặt… anh ấy đều xuất hiện để giúp đỡ, bênh vực bạn. Dù bạn đúng hay sai, anh ấy đều đứng về phía bạn. Nếu bạn đúng, anh ấy không để ai ăn hiếp bạn. Nếu bạn sai, anh ấy sẽ kiên nhẫn sửa sai cùng bạn.

Anh ấy luôn tôn trọng và để ý đến ý kiến của bạn

Dù trong bất kì vấn đề gì, anh ấy luôn hỏi ý kiến, lời khuyên của bạn. Dù là chuyện chung hay riêng, anh ấy đều tôn trọng ý kiến của bạn. Đây là dấu hiệu đàn ông nghiêm túc trong tình cảm, tôn trọng đối phương.

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