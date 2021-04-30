9 'đòi hỏi' đàn bà càng 'cho' đàn ông càng nguyện cả đời bị trói buộc

Một người đàn ông đích thực sẽ luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm gia đình. Chỉ cần bạn luôn tin tưởng và yêu thương, luôn tình nguyện cùng chồng qua thăng trầm, thì anh ấy cũng có thể vì vợ con mà hy sinh không tiếc. Thậm chí đó là việc anh ấy chưa từng nghĩ sẽ làm được, nhưng vì được bạn tin tưởng nên anh ấy mới can đảm hơn.

Trong tình yêu, đàn ông cũng có những đòi hỏi riêng của mình. Muốn giữ đàn ông , hãy lấy lòng họ bằng những điều đơn giản.

Với đàn ông, gia đình là nơi dừng chân, là tổ ấm bình yên nhất sau những cơn bão lớn trong đời. Đàn ông có thể buộc phải là người cứng rắn, không được lộ khuyết điểm, không thể thất bại khi ra ngoài. Nhưng lúc trở về nhà, anh ấy chỉ muốn là chính mình, được vợ nhìn thấu bản thân chưa hoàn hảo và thất bại.

Nếu đàn ông không có lòng tin và yêu thương từ vợ như mong muốn thì anh ấy sẽ thấy mệt mỏi, thậm chí là bất lực trước khó khăn, trách nhiệm. Cách giữ chồng hiệu quả nhất của một người vợ khôn ngoan là đừng sợ “mất giá” khi dành cho chồng những hành động thể hiện tin tưởng và yêu thương.

Vì thế, dù thế nào cũng hãy chào đón người đàn ông của bạn về nhà bằng những gì bình yên nhất. Mái ấm là nơi để tiếp thêm năng lượng để phấn đấu và nỗ lực. Với đàn ông, năng lượng họ cần nhất là sự cảm thông, đồng cảm của vợ.

Phụ nữ luôn phải sạch sẽ

Đàn ông có thể yêu chiều những lúc bạn lười biếng, nhưng đừng tới mức trở thành một người phụ nữ đầu tóc bù xù, cơ thể không sạch sẽ. Với đàn ông, phụ nữ nhất định phải thơm và gọn gàng. Vì trong gia đình, nhìn vào người phụ nữ sẽ biết ngôi nhà đó có gọn gàng, ấm cúng hay không. Đàn ông không muốn có một người phụ nữ bị người khác chê cười. Bản thân họ cũng không muốn ở gần người vợ không biết chăm sóc bản thân.

Đàn ông cần vị trí người làm chủ gia đình

Đàn ông có sĩ diện làm người đàn ông trụ cột trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có sĩ diện làm người đàn ông trụ cột trong gia đình. Họ không muốn tranh với phụ nữ vị trí này. Một người vợ thông minh sẽ luôn cho chồng danh phận là người làm chủ gia đình. Vì đàn ông chỉ cần vài hành động khéo léo của vợ để khẳng định vị trí của anh ấy trong gia đình, chứ không hề muốn kiểm soát hay gia trưởng. Đó là nhu cầu được nhìn nhận, tôn trọng của đàn ông trong mắt vợ con.

Đừng mong đàn ông ở nhà cũng như khi ra ngoài

Nhiều người vợ than thở rằng đàn ông ở nhà và ra ngoài hoàn toàn khác nhau. Vì sao ra ngoài anh ấy lại lịch thiệp, ga lăng như thế, còn về nhà lại đôi lúc “khó ưa”?

Dù vậy, vợ hãy hiểu rằng đàn ông cần sự lịch lãm đó không chỉ là để giao tiếp, mà còn để tạo nhiều mối quan hệ, lợi ích cho bản thân và gia đình. Và đó chỉ là sự khách sáo cần thiết, mà trong gia đình thì không nên có điều đó. Một người chồng quá khách khí sẽ tạo khoảng cách trong tình cảm.

Đừng “đối đầu” với đàn ông khi tranh cãi

Mỗi người đàn ông luôn có những áp lực, gánh nặng mà không phải người vợ nào cũng có thể hiểu hết. Và có khi vì không thể giải quyết triệt để, họ đành đem tâm trạng không vui về nhà. Anh ấy có thể vì vậy mà bắt bẻ bạn những lỗi nhỏ. Hoặc đôi khi vì không kiểm soát được mà nổi nóng với bạn. Dù vậy, đây không phải là vì anh ấy không còn thương bạn. Anh ấy chỉ đang cố gắng giải tỏa một chút gì đó khó chịu trong lòng, nhưng đã sai cách.

Những lúc cãi nhau như thế, tuyệt đối đừng đối đầu với đàn ông. Hãy mềm mỏng hơn, chăm sóc anh ấy bằng những việc làm quan tâm. Hoặc bạn cứ cho anh ấy thời gian để suy nghĩ, đó cũng là cách thấu hiểu và cảm thông hiệu quả nhất.

Đàn ông cũng đố kỵ

Một người vợ khôn ngoan thật sự yêu chồng sẽ tôn trọng tự tôn, thậm chí là khi anh ấy có nghi ngờ hay ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Một người vợ khôn ngoan thật sự yêu chồng sẽ tôn trọng tự tôn, thậm chí là khi anh ấy có nghi ngờ hay ghen tuông.

Đàn ông sẽ thấy không vui khi bạn thân thiết với người khác giới. Vì thế, hãy chủ động giải thích với anh ấy, đừng để anh ấy nghi ngờ quá sâu.

Không đem chuyện trong nhà kể ra ngoài

Nếu bạn đem chuyện gia đình kể ra bên ngoài, thị phi sẽ biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, đến tai chồng bạn có khi sẽ khiến anh ấy thấy tổn thương.

Những vấn đề gia đình chỉ nên giải quyết giữa vợ chồng, đừng nên để người bên ngoài biết. Và nguyên tắc của đàn ông là không để người khác có cơ hội ngó nghiêng tới chuyện nhà mình.

Không so sánh chồng với người khác

Đây là đại kỵ với đàn ông. Đàn ông sẽ cảm thấy tổn thương, như bị phản bội nếu nghe vợ so sánh mình với người khác. Đàn ông sẽ không hiểu đó là cách phụ nữ thể hiện mong muốn của mình, anh ấy chỉ thấy vợ đang bất mãn.

Cách giữ đàn ông hiệu quả nhất là tôn trọng và cho họ những điều họ cần. Họ cũng sẽ đáp lại bằng sự yêu thương và thực hiện mong muốn của bạn.