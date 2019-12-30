9 cử chỉ của phụ nữ mà đàn ông cực kỳ để ý

Phụ nữ yêu 30/12/2019 05:14

Có những biểu hiện của phụ nữ tuy nhỏ, không hề khoa trương nhưng lại lọt vào mắt của đàn ông. Đàn ông cực kỳ để ý những điều này ở phụ nữ.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, những cử chỉ nhỏ của phụ nữ cũng có thể khiến đàn ông luôn để ý. Không chỉ vậy, thông qua những điểm này, càng quen biết đàn ông sẽ càng có những đánh giá phụ nữ. Nếu bạn muốn chinh phục đàn ông, hay giữ trái tim của họ thì hãy để ý những cử chỉ, biểu hiện này của mình.

Cách trả lời tin nhắn

Một người đàn bà quyến rũ trong mắt đàn ông luôn có cách nói chuyện tinh tế, khôn khéo, dù là trong tin nhắn. Dù đây là cách giao tiếp không nhìn thấy mặt nhau, nhưng đàn ông lại rất để ý. Họ sẽ nghĩ bạn đang xem thường họ, nếu câu trả lời của bạn chỉ vài từ quá ngắn. Họ sẽ nghĩ rằng bạn không hứng thú, thậm chí là chán ghét nếu bạn trả lời trống không. Tốt nhất là bạn nên nhắn tin với họ như là cách bạn đang nói chuyện trực tiếp.

Cách đối xử với người khác

chinh phuc dan ong 1
Đàn ông muốn đánh giá một người phụ nữ thường sẽ để ý xem cô ấy cư xử với mọi người thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Đây là suy nghĩ của đa số mọi người, nếu muốn biết một người thế nào thì cứ xem cách họ cư xử với người khác. Đàn ông muốn đánh giá một người phụ nữ thường sẽ để ý xem cô ấy cư xử với mọi người thế nào. Đương nhiên, họ luôn muốn có một người yêu hay vợ biết đối nhân xử thế, tinh tế trong giao tiếp. Và ngay khi đã bên nhau, cách cư xử của bạn với người khác cũng sẽ để lại suy nghĩ, đánh giá của đàn ông.

Nhưng cũng đừng nghĩ thái quá về cách cư xử của mình, những gì từ thật tâm của bạn sẽ đều thông qua hành động, cử chỉ mà đến với mắt của đàn ông. Chân thành sẽ là điều quan trọng nhất.

Cách ăn mặc

Đây luôn là điều lọt vào mắt đàn ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cách ăn mặc của một người phụ nữ sẽ nói lên một phần tính cách của người đó. Mỗi người đàn ông sẽ có một “gu” riêng. Có người thích bạn gái giản dị, có người lại thích phụ nữ ăn mặc “chất”. Nhưng dù là “gu” nào thì cũng không muốn bạn gái hay vợ ăn mặc quá phản cảm.

Lý tưởng và đam mê

chinh phuc dan ong 2
Một người phụ nữ có lý tưởng, theo đuổi đam mê luôn thu hút trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ có lý tưởng, theo đuổi đam mê luôn thu hút trong mắt đàn ông. Đàn ông rất “ngại” những người phụ nữ không có định hướng tương lai rõ ràng. Họ luôn bị quyến rũ bởi kiểu phụ nữ có chí hướng, thể hiện đam mê với những gì mình yêu thích.

Cách ăn uống

Đã là phụ nữ thì cách ăn uống không thể tùy tiện, đặc biệt là trong mắt đàn ông. Nếu ăn phát ra tiếng quá to, hay không tế nhị khi dùng bữa cùng người khác, đàn ông sẽ đánh giá bạn bất lịch sự. Dù đàn ông dễ tính nhiều việc, nhưng với những chuyện thế này họ lại rất để ý.

Suy nghĩ về hôn nhân

Nhiều phụ nữ chỉ thích yêu và không muốn cưới. Và với những người đàn ông yêu đương nghiêm túc, họ sẽ không chấp nhận được việc này. Họ muốn tìm một người đi đến hôn nhân cũng họ. Hơn hết, quan điểm hôn nhân sẽ quyết định vợ chồng có thể hạnh phúc lâu dài không.

Cách tiêu tiền

chinh phuc dan ong 3
Một người phụ nữ có thể không quá thông minh, giỏi giang nhưng nếu có chút tài lẻ thì hoàn toàn có thể chinh phục đàn ông dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều phụ nữ không làm ra nhiều tiền nhưng lại chi không tiếc vào quần áo, son phấn, thậm chí nếu thiếu sẽ đi vay. Đây là những người phụ nữ không được đàn ông đánh giá cao, và không có ý muốn lấy làm vợ.

Trong mắt đàn ông, người vợ khôn ngoan sẽ không tiêu xài hoang phí, ngược lại còn biết tiết kiệm để chi tiêu cho gia đình.

Trí tuệ

Đàn ông hôm nay không còn thích những người phụ nữ “chân dài não ngắn”. Họ thích nét đẹp trí tuệ của phụ nữ, hơn là chỉ có vóc dáng mà không có tâm hồn.

Tài năng

Một người phụ nữ có thể không quá thông minh, giỏi giang nhưng nếu có chút tài lẻ thì hoàn toàn có thể chinh phục đàn ông dễ dàng. Dù chỉ là những tài lẻ như đàn, hát hay hội họa vẫn là điểm giúp bạn nổi bật trong mắt đàn ông.

7 điều đàn ông ghét cay ghét đắng ở phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nói ra

7 điều đàn ông ghét cay ghét đắng ở phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nói ra

Có những điều phụ nữ nghĩ là rất bình thường nhưng lại là điều đàn ông ghét cực kỳ. Nếu không muốn bị đàn ông “xa lánh” phụ nữ nên biết những điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn khéo đàn bà quyến rũ đàn bà thu hút

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này