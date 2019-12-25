4 đặc điểm tính cách của đàn ông mà phụ nữ hiểu sai hoàn toàn

Mỗi người đàn ông đều có một không gian cố định mà chỉ riêng anh ấy mới có thể bước vào. Ở nơi đó, anh ấy sẽ tự giải quyết những rắc rối của bản thân. Với những vấn đề muốn chia sẻ, anh ấy sẽ chủ động tìm đến bạn. Còn lại, anh ấy sẽ chọn tìm đến không gian riêng của mình để suy nghĩ thấu đáo.

Để hiểu hơn về phái mạnh, phụ nữ hãy chú ý đến 4 đặc điểm tính cách của đàn ông . Từ sự thấu hiểu sâu sắc về đàn ông, bạn có thể dễ dàng nắm giữ trái tim của họ.

Bởi vậy, hãy cho đàn ông không gian riêng. Anh ấy cần điều đó để tìm lại cân bằng hay giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó. Đừng nghĩ rằng anh ấy giấu giếm bạn, chỉ là anh ấy chưa chia sẻ cùng bạn.

Và nếu vẫn chưa thể tìm được giải pháp tốt nhất, anh ấy sẽ chọn xem phim, chơi game… để giải tỏa. Đến khi có thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề, bạn sẽ không còn nhìn thấy anh ấy một mình với những việc như thế nữa.

Đàn ông sẽ “chết dần” khi không có ai cần họ

Đàn ông luôn có nhu cầu được cần đến, đặc biệt là với người phụ nữ của mình. Nhu cầu đó ở mỗi người đàn ông sẽ khác nhau. Chẳng hạn như, anh ấy có thể cần bạn nhờ anh ấy giúp đỡ, cần bạn bày tỏ rằng anh ấy quan trọng với bạn, hay cần bạn cho anh ấy cơ hội để thể hiện ưu điểm của mình… Đàn ông sẽ xem đó là động lực, là sự tin tưởng để ngày một hăng hái thể hiện và được công nhận.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của đàn ông là cảm giác không đủ tốt với bạn đời. Đó là cảm giác khi bạn không cần anh ấy giúp đỡ, bảo vệ, chăm sóc, chia sẻ… Đàn ông sẽ vừa thấy tổn thương vừa thấy bất lực.

Vì vậy, nếu bạn muốn chinh phục đàn ông, nắm giữ trái tim anh ấy thì hãy đáp ứng nhu cầu được cần tới, được ưu tiên, được ghi nhận.

Hãy hiểu cho sự im lặng của đàn ông

Thử thách lớn nhất với phụ nữ trong hôn nhân là hiểu đúng và cảm thông với sự im lặng của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thử thách lớn nhất với phụ nữ trong hôn nhân là hiểu đúng và cảm thông với sự im lặng của chồng. Nhiều khi, phụ nữ sẽ hiểu lầm về sự im lặng của đàn ông. Họ có thể đột nhiên không nói chuyện, im ắng hơn mọi ngày. Phụ nữ lại nghĩ đó là vì đàn ông đang không tập trung vào họ.

Dù vậy, đàn ông thường có cách suy nghĩ và giữ yên lặng khác phụ nữ. Họ thường im lặng để nghĩ về vài vấn đề, hoặc chỉ là không lên tiếng sau một ngày mệt mỏi. Và đàn ông sẽ rất khó chịu nếu phụ nữ vì sự im lặng đó mà nghĩ sai về họ.

Vì thế, nếu đàn ông nói rằng “Không có gì” hoặc “Anh ổn” khi im lặng thì phụ nữ hãy tin đó là sự thật.

Đàn ông cần sự thu hút từ những “khoảng cách”

Nhiều phụ nữ cho rằng sau giai đoạn đầu yêu đương mặn nồng, đàn ông dần lạnh nhạt hơn. Họ bắt đầu “giãn ra” trong tình cảm, dành nhiều thời gian cho công việc hay các mối quan hệ khác. Nhưng đây hoàn toàn không phải là dấu hiệu đàn ông hết yêu hay chán nản như phụ nữ vẫn nghĩ.

Những đặc điểm tính cách của đàn ông vốn không khó để phụ nữ nhìn thấu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là sinh vật thích chinh phục, ham cảm giác thu hút. Khi đã có sự chắc chắn trong tình cảm, họ muốn có một khoảng cách vừa đủ để thấy được sức hút khi cả hai gần gũi. Và khi khoảng cách này đủ để anh ấy nhung nhớ cảm giác gần gũi bên bạn, anh ấy sẽ tự khắc trở về. Đàn ông cần tự do và độc lập, đó là bản chất của đàn ông. Nhưng nếu phụ nữ có thể nhìn thấu bản chất này, thì đàn ông luôn biết quay về đúng lúc, lại càng say đắm hơn.

Những đặc điểm tính cách của đàn ông vốn không khó để phụ nữ nhìn thấu. Vì đàn ông vẫn là sinh vật đơn giản và dễ nắm bắt. Nếu đàn bà khôn khéo, tinh tế một chút thì chẳng cần quá nhiều công sức, đàn ông vẫn tự nguyện ở bên cả đời.