3 kiểu phụ nữ có sức hút mãnh liệt, khiến đàn ông đứng ngồi không yên cả đời

Phụ nữ yêu 20/12/2019 05:17

Vì sao có những người phụ nữ trông thì bình thường mà lại có sức hút mãnh liệt với đàn ông? Đó là những kiểu phụ nữ hấp dẫn như thế này…

Với đàn ông, có những kiểu phụ nữ hấp dẫn mãnh liệt, khiến họ dù qua bao năm tháng vẫn không thể ngừng say mê.

Phụ nữ thông minh

Theo các nhà nghiên cứu, đây là mẫu phụ nữ mà đàn ông thường yêu thích và say mê nhất. Đặc biệt là khi phụ nữ thông minh với những chiêu trò hài hước lại càng khiến đàn ông khó rời mắt.

Người đàn bà thông minh luôn biết cách thu hút sự chú ý từ người khác ngay cả khi không nổi bật về ngoại hình. Họ tinh tế làm đẹp lòng người khác, khôn khéo khi giải quyết vấn đề, bản lĩnh để chiếm giữ lòng tin và sự nể trọng từ đối phương. Và cốt lõi nhất là phụ nữ thông minh có đủ kiến thức để dễ dàng bắt chuyện, duy trì mối quan hệ thoải mái với nhiều người ở những lĩnh vực khác nhau.

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Đàn bà thông minh là kiểu phụ nữ hấp dẫn trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh luôn không ngừng học hỏi, cố gắng. Họ biết điểm mạnh yếu của mình, nên càng hoàn thiện bản thân theo thời gian. Cùng với sự khôn khéo trong cách cư xử, kiểu phụ nữ này giữ được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. "Quý nhân" của người phụ nữ này thật ra đều là do họ tự tìm kiếm và giữ gìn.

Đàn ông càng tài giỏi lại càng thích phụ nữ vừa thông minh vừa hài hước. Bởi dù là ai, chỉ cần ở cạnh người phụ nữ vui vẻ đều sẽ thấy thoải mái, mệt mỏi đều tan biến. Phụ nữ thông minh luôn biết cách làm người khác vui vẻ, cũng giỏi lắng nghe.

Người phụ nữ duy trì được cá tính riêng biệt

Đây là kiểu phụ nữ như cành hoa có hương sắc riêng biệt, ngày qua ngày đều duy trì cá tính không giống bất kì ai. Họ không bị người khác ảnh hưởng, cũng không chịu để người khác thay đổi bản thân. Thông thường, chỉ người phụ nữ bản lĩnh mới giữ được cá tính riêng dù phải trải qua môi trường nào, gặp qua bao nhiêu người.

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Chỉ người phụ nữ bản lĩnh mới giữ được cá tính riêng dù phải trải qua môi trường nào, gặp qua bao nhiêu người - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này thường để lại ấn tượng mạnh với đàn ông. Vì họ đặc biệt duy nhất ở một khía cạnh nào đó, trong tính cách, quan niệm sống, hay sở thích… Đàn ông ban đầu sẽ tò mò vì họ đặc biệt, sau đó càng tìm hiểu lâu dài lại càng thấy hứng thú.

Lương thiện

Cốt cách lương thiện là nét đẹp “chìm” nhưng lại “nổi” của một người phụ nữ. So với nhan sắc, đây là nét đẹp mà đàn ông khó thấy ở phụ nữ. Nhưng nếu được đặt trong nhiều hoàn cảnh, trong một thời gian đủ dài, tố chất này sẽ là thứ đánh gục trái tim của đàn ông. Một khi đã biết qua sự ấm áp, chân thành và gần gũi của một người phụ nữ lương thiện, đàn ông sẽ xem đó là nét quyến rũ đặc biệt và khó cưỡng lại nhất.

Khi trò chuyện với một người phụ nữ có cốt cách lương hiện, đàn ông sẽ luôn có cảm giác được tiếp thêm sức mạnh. Ở người phụ nữ lương thiện có sự an toàn, nhẹ nhàng, giúp đàn ông cởi bỏ hết suy tư, không ngần ngại phô bày tâm tình của bản thân.

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Cốt cách lương thiện là nét đẹp “chìm” nhưng lại “nổi” của một người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, đàn bà lương thiện thường có ngoại hình ưa nhìn trong mắt người khác. Vì “tâm sinh tướng” mà phụ nữ càng lương thiện lại càng có dung mạo thanh tao, nhẹ nhàng. Dù họ không xinh đẹp nổi bật nhưng lại có khí chất nổi bật xuất phát từ tâm hồn đẹp đẽ. Đây luôn là kiểu phụ nữ hấp dẫn mà đàn ông càng nhìn càng thấy đẹp, càng tiếp xúc càng say như điếu đổ.

Điều gì khiến phụ nữ tìm đến im lặng?

Điều gì khiến phụ nữ tìm đến im lặng?

Đàn ông hãy cẩn thận với một người phụ nữ im lặng. Bởi không chừng đến lúc biết được lý do họ im lặng, đàn ông sẽ phải hối hận vì không biết sớm hơn...

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