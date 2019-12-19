Điều gì khiến phụ nữ tìm đến im lặng?

Phụ nữ yêu 19/12/2019 05:12

Đàn ông hãy cẩn thận với một người phụ nữ im lặng. Bởi không chừng đến lúc biết được lý do họ im lặng, đàn ông sẽ phải hối hận vì không biết sớm hơn...

Điều gì khiến phụ nữ im lặng? Có thể là vì những lý do này…

Mối quan hệ này là một sai lầm

Khi tình yêu không còn một màu hồng đơn thuần, nỗi thất vọng, đau buồn sẽ dần chiếm lấy phụ nữ. Phụ nữ thường là người cam chịu khi tình yêu phai nhạt, họ cố gắng để xoa dịu cảm xúc mất mát, tổn thương. Vì họ vẫn nuôi hy vọng đàn ông sẽ thay đổi, sẽ lại như trước kia. Nhưng khi mọi thứ dần vượt qua ranh giới chịu đựng, phụ nữ chọn im lặng để nói lên rằng đây đã là một mối quan hệ sai lầm.

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Điều gì khiến phụ nữ im lặng?  - Ảnh minh họa: Internet

Sự im lặng lúc này của phụ nữ có thể sẽ là mở màn cho một cuộc ra đi không ngày báo trước. Khi tình yêu đã trở nên vô nghĩa với họ, phụ nữ chọn im lặng để từng bước rời đi.

Khi đối phương đã không muốn nghe thì nói cũng vô ích

Nếu có lúc phụ nữ không còn muốn lên tiếng, dù là đòi hỏi hay giải thích, thì chính là vì lời nói của họ đã không được đối phương tôn trọng. Nếu được tôn trọng, phụ nữ sẽ không thấy lời nói của mình dư thừa. Phụ nữ chọn im lặng chính là chấp nhận rằng đối phương đã không coi trọng họ.

Lúc này, đàn ông tinh tế sẽ hiểu phải làm thế nào với người phụ nữ bên cạnh. Đàn ông ích kỹ sẽ chỉ thích đối đầu, gan lỳ với sự im lặng của người bên cạnh. Đó cũng là cách phụ nữ cho đàn ông lựa chọn, một cơ hội để nhìn lại bản thân, để tìm cách giữ họ lại trước khi quá muộn.

Tại sao anh ấy không thể hiểu cho mình?

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Phụ nữ im lặng vì không được đàn ông lắng nghe - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường là người nghĩ nhiều hơn đàn ông. Nhưng những gì họ mong muốn đều sẽ thể hiện để người đàn ông của mình biết. Đến một lúc phụ nữ phát hiện đàn ông chẳng còn đoái hoài đến nỗi lòng của họ, thì họ sẽ chọn im lặng. Vì có lẽ họ đã nói quá nhiều tới mức nhàm chán, hay có lẽ đàn ông vẫn một mực không muốn hiểu họ đang nghĩ gì, muốn gì.

Sự im lặng của phụ nữ lúc này chính là mất kiên nhẫn với nỗi thất vọng mà đàn ông gây ra.

Băn khoăn rằng có nên lên tiếng không ?

Nếu có một ngày phụ nữ bỗng im lặng thì đàn ông có thể đặt câu hỏi rằng liệu cô ấy có đang muốn nói ra điều gì? Có thể đó là một điều khó nghe, một chuyện ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai… Nếu thế, thì hãy từ tốn cho cô ấy thời gian, để cô ấy đủ suy nghĩ và cân nhắc. Phụ nữ ít khi im lặng, nhưng nếu đã im lặng thì đó không phải là vấn đề nhỏ. Hãy thấu hiểu, chủ động gợi mở, cô ấy sẽ dễ dàng chia sẻ hơn.

Chúng ta đã không còn gì để nói với nhau

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Phụ nữ chọn im lặng để rời đi, để kết thúc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lý do tệ nhất khi đàn bà im lặng. Không còn cố gắng, không còn chịu đựng, cũng không còn bao dung, phụ nữ chỉ cảm thấy quá mỏi mệt để tiếp tục, dù là nói chuyện cũng không còn đủ sức. Họ chọn im lặng để rời đi, để kết thúc.

Thật ra, phụ nữ nói nhiều mới thật sự là bình yên với đàn ông. Bởi phụ nữ khi im lặng thường là vì đàn ông đã làm sai điều gì đó, tới mức họ không còn muốn lên tiếng nữa. Và nếu không thể giải quyết được sự im lặng này của phụ nữ thì đàn ông sẽ không ngờ được phụ nữ sẽ làm gì sau đó. Vì thế, hãy cẩn thận với một người phụ nữ bất chợt im lặng vẫn tốt hơn, đàn ông à!

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