7 điều đàn ông ghét cay ghét đắng ở phụ nữ nhưng chẳng bao giờ nói ra

Phụ nữ đừng nghĩ đàn ông thích đàn bà hy sinh quá nhiều cho họ. Trong mắt đàn ông, đó chỉ là những người phụ nữ quá yếu đuối và lụy tình. Họ sẽ vì sự hy sinh vô bờ bến đó của phụ nữ mà trở nên vô tâm.

Đây là những điều đàn ông ghét cực kỳ ở phụ nữ nhưng lại chẳng mấy khi nói ra.

Bản tính của đàn ông là muốn làm người đàn ông “lớn” trong gia đình, là chỗ dựa cho phụ nữ. Vì thế khi gặp một người phụ nữ giỏi hơn, “trên cơ” thì họ có cảm giác kém cỏi, từ đó mà thấy khó chịu.

Phụ nữ đừng cho đàn ông cảm giác bí bách, áp lực vì sự hy sinh của mình. Dù bạn có tình nguyện cho đi nhiều thì đàn ông cũng chỉ có hai phản ứng. Một là họ thấy căng thẳng vì không biết phải đáp lại thế nào cho xứng đáp. Và hai vì quá được “chiều” mà họ trở nên “hư hỏng”.

Phụ nữ dù giỏi giang, ưu tú đến đâu cũng hãy giữ một chút yếu thế khi ở cạnh đàn ông. Đừng tỏ ra quá thông minh hơn đàn ông, phụ nữ chỉ chịu thiệt thôi.

Nước mắt của phụ nữ

Đàn ông không thích nước mắt của phụ nữ, thậm chí có người còn cực kỳ ghét - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích nước mắt của phụ nữ, thậm chí có người còn cực kỳ ghét. Họ cho rằng khi phụ nữ khóc thì mọi tội lỗi đều thuộc về họ. Họ sẽ cảm thấy không biết làm gì, tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì, và băn khoăn làm sao để phụ nữ ngừng khóc.

Phụ nữ kiểm soát

Đàn ông ghét sự kiểm soát, vì họ là sinh vật yêu thích tự do. Dù là trong tình yêu hay hôn nhân, họ cũng muốn phụ nữ tôn trọng họ bằng cách cho họ chút tự do riêng. Đừng giám sát họ như kẻ sẵn sàng gây lỗi, hay thiếu tin tưởng khi luôn nghi ngờ họ.

Phụ nữ dễ dãi trong chuyện yêu

Đàn ông có thể không quá quan trọng chuyện trinh tiết của phụ nữ. Nhưng điều này không có nghĩa là họ thích phụ nữ dễ dãi trong chuyện chăn gối. Đàn ông trân trọng quá khứ của phụ nữ, nhưng đừng cho họ cảm giác bạn quá dễ dàng trao thân khi chưa đủ thấu hiểu nhau. Nếu không, đàn ông sẽ đánh giá thấp nhân phẩm và lòng chung thủy của bạn.

Phụ nữ lười nhác

Đàn ông không thích phụ nữ ghen tuông không có lý do - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ lười nhác trong mắt đàn ông thường xuất hiện với dáng vẻ tinh tươm khi ra ngoài nhưng lại cực kì nhếch nhác khi ở nhà. Đàn ông thích một người phụ nữ sạch sẽ, ngăn nắp, tinh tươm dù là lúc ở nhà hay khi ra ngoài. Đây cũng là hình mẫu người vợ biết vun vén, chăm sóc gia đình mà đàn ông muốn tìm kiếm.

Ghen tuông vô cớ

Đàn ông không thích phụ nữ ghen tuông không có lý do. Họ cho rằng đó là vì phụ nữ không tin tưởng, không tôn trọng họ. Đàn ông cũng thấy khi ghen tuông vô lý là lúc phụ nữ thiếu tự tin và độc lập nhất.

Đây là những điều đàn ông ghét ở phụ nữ nhưng chẳng mấy khi nói ra. Dù vậy, nếu bạn phạm phải 2 trong số những điều này thì rất có thể sẽ cho đàn ông cảm giác chán ghén, thậm chí là “xa lánh" bạn.