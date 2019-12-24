Trong 5 phút đầu tiên gặp mặt, đây là những điểm đàn ông chú ý nhất ở phụ nữ

Muốn chinh phục đàn ông từ ánh nhìn đầu, phụ nữ hãy nhớ những điểm đàn ông luôn chú ý này.

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng đàn ông luôn chú ý đến vòng một hay vòng ba của phụ nữ khi vừa gặp mặt. Thật ra không hẳn là thế, vì trong 5 phút đầu tiên gặp mặt đây mới là điều đàn ông để mắt tới.

Một mái tóc mềm mại, gọn gàng sẽ cho đàn ông đánh giá rằng bạn là người biết chăm sóc, yêu thương bản thân. Theo một số nghiên cứu, hầu hết đàn ông đều cho rằng một mái tóc đẹp của phụ nữ chứng tỏ rằng chủ nhân có sức khỏe tốt và luôn có nguồn năng lượng tích cực mà trẻ trung hơn.

Sự thật là đàn ông thường thích phụ nữ chân dài. Chân dài là đặc điểm cơ thể của đàn bà thu hút đàn ông đầu tiên. Nhưng đây chỉ là sức hút giới tính ban đầu từ thị giác, không thể nuôi cảm xúc lâu dài cho một mối quan hệ. Cũng như sức quyến rũ của phụ nữ ở đàn ông không chỉ từ một đôi chân dài, lâu dài hay sâu đậm còn cần nhiều yếu tố khác.

Vòng một

Nhiều người nhầm tưởng rằng đàn ông luôn nhìn vòng một của phụ nữ từ ánh mắt đầu tiên. Kỳ thực, vòng một luôn thu hút đàn ông, và nhiều người đàn ông xem đây là bộ phận thể hiện khả năng làm mẹ, cùng sức trẻ của phụ nữ. Và như sức hút của phái mạnh và phái yếu, nhìn vào vòng một của phụ nữ là bản năng của đàn ông.

Đôi mắt

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của phụ nữ. Có người từng nói “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời”. Đàn ông có thể vì va phải một ánh mắt của phụ nữ mà dễ dàng rung động. Có thể nói đôi mắt tiết lộ nhiều điều về phụ nữ, cũng là nơi dễ khiến đàn ông say mê nhanh chóng nhất.

Nụ cười

Theo các nhà tư vấn tâm lý, trong 5 phút đầu gặp mặt, yếu tố ngoại hình tạo ấn tượng mạnh với đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nhà tư vấn tâm lý, trong 5 phút đầu gặp mặt, yếu tố ngoại hình tạo ấn tượng mạnh với đàn ông. Một nụ cười tươi tắn và đầy duyên dáng có thể “đánh gục” trái tim của đàn ông ngay tức thì.

Sẽ không ai thích một người phụ nữ quá “tiết kiệm” nụ cười với đối phương. Vì nụ cười là phương thức giao tiếp và thể hiện bản thân tinh tế nhưng hiệu quả nhất. Một nụ cười có thể thu ngắn khoảng cách xa lạ, tạo cảm giác gần gũi, hay hứng thú. Không ít đàn ông thừa nhận rằng nụ cười của phụ nữ có sức “sát thương” họ ngay từ những giây đầu gặp mặt.

Nếu muốn chinh phục đàn ông, phụ nữ hãy chăm sóc nụ cười của mình nhiều hơn. Từ làn môi tươi tắn đến hàm răng trắng, cùng việc chọn thời điểm và kiểu cách khi cười.

Làn da

Làn da thường được phụ nữ chăm sóc nhiều nhất, cũng là đặc điểm đàn ông chú ý. Nhìn qua làn da, đàn ông có thể đánh giá về sức khỏe và độ tươi trẻ của bạn. Một làn da trắng hồng cho đàn ông cảm giác tươi mới. Một làn da rám nắng khỏe mạnh cho đàn ông cảm giác chinh phục, hứng thú.

Vì thế, phụ nữ nên dành thời gian để chăm sóc da dẻ cũng như sức khỏe của mình. Có một sức khỏe tốt từ bên trong thì da dẻ của bạn cũng trẻ trung và thu hút hơn.

Phong cách thời trang

Ăn mặc, phong cách thời trang sẽ nói lên nhiều về tính cách của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc, phong cách thời trang sẽ nói lên nhiều về tính cách của phụ nữ. Đàn ông thường âm thầm đánh giá qua những gì phụ nữ khoác lên người. Vì thế, hãy chú ý đến trang phục khi ra ngoài, đặc biệt là lúc tiếp xúc với đàn ông. Qua những gì bạn khoác lên người sẽ truyền đến đàn ông mọi thứ về con người của bạn.

Chẳng hạn như bạn khoác một bộ đồ kín đáo nhưng duyên dáng, sẽ cho họ suy nghĩ rằng bạn truyền thống nhưng riêng biệt. Hay bạn mặc những bộ váy gợi cảm nhưng không quá đà, sẽ cho đàn ông ấn tượng bạn quyến rũ nhưng vẫn tinh tế, nữ tính.