Dấu hiệu nhận biết đàn ông chung thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên

Không phải cứ tỏ ra xa cách, không hòa đồng với người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ thì mới là một người đàn ông một lòng một dạ. Có nhiều người đàn ông rõ ràng luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, nhưng lại tiềm tàng khả năng ngoại tình cao hơn người khác. Vì phong thái xa cách “sắc giới” chỉ là tấm màn họ tạo ra để vợ hay người yêu không nghi ngờ.

Người đàn ông tốt không có thói quen ngó tới ngó lui phụ nữ lạ khi ra ngoài. Dù rằng, họ vẫn bị hút mắt bởi những người phụ nữ quá nổi bật, nhưng chỉ trong phút chốc. Ngược lại, đàn ông trăng hoa lại luôn tìm cơ hội để nhìn phụ nữ hấp dẫn trên đường. Dù là bất cứ đâu, đôi mắt và tâm trí họ đều không yên phận.

Một người đàn ông cởi mở, thật tình và rộng lượng với người xung quanh lại có xu hướng chung thủy trong tình yêu hơn. Họ không dễ dãi, sự thân thiện của họ bộc lộ từ bản chất tử tế, lịch thiệp. Kiểu đàn ông này được nhiều người yêu quý, và trong tình yêu cũng rất nghiêm túc.

Xem gia đình là quan trọng nhất

Gia đình là nơi chứa đựng tình cảm lớn nhất trong lòng bất cứ ai. Một người đàn ông tốt thường coi trọng gia đình, như việc xem hôn nhân, việc nuôi dạy con luôn xếp hàng đầu. Nếu bạn muốn biết một người đàn ông có sống tình cảm, chung thủy không, hãy xem cách anh ấy quan tâm đến gia đình. Nếu anh ấy coi trọng cha mẹ, quý trọng tình cảm gia đình, thì cũng sẽ trở thành người chồng thương yêu vợ con sau này.

Có thói quen thích những điều quen thuộc

Đàn ông chung thủy lại thích những điều quen thuộc, dù là cũ kỹ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường vì thích cái mới, sự thay đổi. Ngược lại, đàn ông chung thủy lại thích những điều quen thuộc, dù là cũ kỹ. Điều này bạn có thể thấy trong những thói quen hằng ngày của họ. Họ ít thay đổi, trong ăn mặc, sử dụng đồ vật, hay những mối quan hệ thân thiết. Từ đó, trong tình yêu, hôn nhân họ cũng không thích sự thay đổi, đã chọn rồi sẽ không muốn chọn lại hay có thêm.

Ân cần và tôn trọng

Biểu hiện rõ nhất của một người đàn ông tốt là biết chăm sóc và tôn trọng phụ nữ. Người thế này sẽ không bao giờ làm tổn thương bạn đời. Anh ấy yêu chân tình, một lòng chung thủy với đối phương. Anh ấy quan tâm đến suy nghĩ của bạn, luôn để ý bạn nghĩ gì, mong muốn gì.

Đây cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, vì họ muốn chăm sóc người phụ nữ của mình. Vì có trách nhiệm nên anh ấy cũng biết chừng mực với các mối quan hệ khác.

Bạn bè anh ấy không lăng nhăng

Bạn có thể nhìn qua bạn bè, người thân của đàn ông để phần nào đánh giá lòng chung thủy của anh ấy trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Sự thật là đàn ông dễ ngoại tình khi xung quanh anh ấy có người từng ngoại tình. Bạn bè, người thân ngoại tình sẽ tác động đến suy nghĩ, quan điểm của đàn ông về sự chung thủy trong tình yêu.

Bởi thế, bạn có thể nhìn qua bạn bè, người thân của đàn ông để phần nào đánh giá lòng chung thủy của anh ấy trong tình yêu.

Thú vị nhưng không bí ẩn

Một người đàn ông thú vị sẽ cho bạn nhiều trải nghiệm vui vẻ khi cả hai ở cạnh nhau. Nhưng một người đàn ông bí ẩn thu hút phụ nữ lại không phải là một lựa chọn tốt. Đàn ông có quá nhiều bí mật sẽ dễ làm tổn thương phụ nữ. Vì bạn không hiểu rõ, nắm bắt được anh ta nên khả năng bị phản bội sẽ cao hơn. Một người đàn ông chung thủy đơn giản hơn trong mắt bạn và cũng dễ khiến bạn hạnh phúc hơn.