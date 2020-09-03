9 cách sống từ Phật giúp bạn đẹp quyến rũ từ tâm hồn đến dung mạo

Đời này, chẳng có con đường thành công nào dọn sẵn dễ dàng đi. Tiền chẳng bao giờ từ trên trời rơi xuống. Có những vận may nếu bạn không cố gắng thì chẳng bao giờ tới. Người thành công luôn cố gắng từng ngày hoàn thiện những điều nhỏ nhặt, kiên nhẫn không cúi đầu trước khó khăn, thất bại.

Biển cả có lớn thế nào cũng được tạo từ nhiều giọt nước bé nhỏ. Một người khôn ngoan luôn biết hoàn thiện bản thân từ những điều nhỏ nhặt, chắt góp mỗi ngày sống tốt hơn.

Tâm tình của con người dễ thay đổi. Nếu gặp chuyện như ý thì tâm trạng của ta càng vui vẻ, hào hứng. Nếu gặp chuyện không hài lòng, tâm trạng của ta liền gợn sóng khó chịu nặng nề, cơn buồn bực kéo tới. Nhưng những người xung quanh không phải lúc nào cũng bao dung, dễ chịu với ta.

Theo lời Phật dạy , thành công càng đến dễ dàng thì con người dễ trở nên kiêu căng, tự phụ. Chỉ khi trải qua khó khăn trắc trở, ý chí của con người càng kiên cường, trưởng thành. Bước qua khó khăn, con người sẽ không còn tham sân si ở đời.

Theo lời Phật dạy, cuộc sống phải trải qua thử thách thì mới tới ngày thành công. Rèn luyện tâm yên ổn, sáng trong thì hành động cũng dứt khoát, vững vàng, làm gì cũng dễ thành công.

Cho đi và không cần nhận lại

Sống ở đời, cho đi nên là niềm thỏa mãn với bản thân ta đầu tiên. Nếu được nhận lại thì đó là may mắn, là niềm vui có thêm. Người sống tích cực giúp đỡ người khác vì cái tâm thiện lành, vì chính mình vui vẻ đầu tiên, chứ không mong được đền đáp.

Học cách tha thứ

Tha thứ không chỉ cho người khác mà còn là cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn hận thù người khác thì cũng chính là đang tự giam lấy chính mình. Sự căm tức, hận thù sẽ làm chủ bạn. Nuôi hận thù chính là đang đào hố chôn chính mình. Chỉ khi học được cách tha thứ, xóa bỏ hận thù thì con người mới giải thoát được mình. Tha thứ không chỉ cho người khác mà còn là cho chính mình.

Thái độ là tiên quyết

Nếu bạn muốn làm điều gì, hãy làm với cả trái tim và nhiệt huyết của mình. Khi không có trái tim khao khát bạn làm gì cũng không thể thành công. Thứ thúc đẩy con người vươn qua nghịch cảnh, chuyển bại thành thắng chính là một trái tim tràn đầy đam mê và nghị lực.

Rèn luyện trở thành người hiểu biết

Người ta thường nói: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết”. Chuyện gì cũng vậy, phải biết qua thì có sai còn sửa được, đã không biết thì ngay từ đầu chỉ có thể chịu thất bại. Sự hiểu biết còn nằm ở việc bạn thấu hiểu người khác. Học cách lắng nghe, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu là một bài học khó nhưng người thông minh luôn rành rọt nhất.

Cố gắng phát triển sự nghiệp

Hãy cố gắng giỏi thứ bạn đang làm thì khi làm việc bạn sẽ luôn thấy hào hứng và có nhiều niềm vui - Ảnh minh họa: Internet

Có hai cách để hạnh phúc với công việc, một là làm công việc mình thích thì bạn sẽ không còn thấy mệt mỏi vì đó chỉ là một nghề mưu sinh. Và hai là hãy cố gắng giỏi thứ bạn đang làm thì khi làm việc bạn sẽ luôn thấy hào hứng và có nhiều niềm vui.

Dành thời gian ở bên những người hạnh phúc

Môi trường xung quanh sẽ tác động nhiều đến bạn. Nếu bạn ở gần những người tích cực, yêu đời thì bạn cũng sẽ có nhiều năng lượng tích cực, trở nên hạnh phúc.

Biết ơn người khác

Học được cách biết ơn người khác thì mỗi ngày bạn đều thấy nhiều hy vọng và yêu thương. Bạn sẽ thấy mình may mắn hơn nhiều người, có thể khỏe mạnh, không khổ đau vì bệnh tật.

Hãy biết ơn những người giúp đỡ bạn, gia đình và bạn bè. Vì cuộc sống của bạn được tạo nên tốt đẹp hơn nhờ họ. Không có họ, bạn chỉ là một cá thể cô độc và thiếu sức sống.