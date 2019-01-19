8 việc phụ nữ phải làm bằng được trước năm 37 tuổi mới mong an yên một đời

Nghe có vẻ hơi lạ lùng nhưng điều này hoàn toàn cần thiết cho phụ nữ khi đến tuổi này. Sự an yên trong suy nghĩ và tâm hồn là điều phụ nữ cần có. Nếu bạn thích một điều gì cũng chẳng cần để tâm người khác chê bai. Nếu bạn muốn làm việc gì, cũng chỉ thấy niềm vui mình có được, hơn là nghĩ về ánh nhìn phán xét của người khác. Đây không hẳn là sự ích kỷ, mà chỉ là cố gắng giữ sự yên bình cho cuộc sống của mình.

Khi còn trẻ, bạn có thể không ăn bữa sáng vì dậy muộn, thức thật khuya để vui vẻ với bạn bè, hay thậm chí tự đày đọa mình bằng rượu chè khi buồn phiền. Nhưng khi bạn đã bước sang tuổi trung niên thì đừng nghĩ cơ thể mình vẫn còn dẻo dai. Sức khỏe là điều quý giá nhất khi cơ thể bắt đầu bị thời gian làm bào mòn đi. Vì vậy, nhất định đừng lơ là chăm sóc bản thân mỗi ngày. Đừng để đến lúc cơ thể lên tiếng, sức khỏe đã không còn thì thật sự đã muộn.

Ở tuổi này, liệu đã bao lâu rồi bạn không dùng cơm với cha mẹ? Hay là bao lâu rồi bạn chưa gọi về nhà hỏi han cha mẹ thế nào? Và đã bao lâu rồi bạn không dành thời gian để đi du lịch, hay chuyện trò cùng người thân gia đình?

Hãy học cách không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, bỏ qua hết những gì không đáng. Tháng ngày này của phụ nữ nên là lúc tìm kiếm bình yên cho riêng mình, hơn là lo toan những thị phi bộn bề.

Càng lớn tuổi, con người ta lại càng nhiều bận rộn mà quên dành rảnh rỗi cho những người thật sự quan trọng. Bạn có thể vẫn còn nhiều thời gian để bận rộn nhưng thời gian của cha mẹ sẽ không còn nhiều nữa đâu. Đừng quên yêu thương và dành hết những gì tốt đẹp cho họ. Hãy nhớ, cha mẹ luôn cần thời gian của bạn hơn bất kì ai.

Có một công việc ổn định

Khi đã bước sang độ tuổi này, điều bạn cần nhất là sự ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Đam mê hay ước mơ có đôi khi đã trở thành một sở thích khi bạn đã sang tuổi trung niên. Bởi không phải ai cũng giữ được những mong muốn tuổi trẻ khi đã thực tế đi làm và trải nghiệm. Và thật may nếu công việc bạn đang làm cũng từng là đam mê thuở trẻ của bạn. Nhưng nếu bạn không có được một công việc nhiều hứng thú cũng hãy có một việc làm ổn định nhất có thể. Khi đã bước sang độ tuổi này, điều bạn cần nhất là sự ổn định.

Đến những nơi mình từng mơ ước

Khi đã đến độ tuổi có gia đình, và công việc ổn định, hãy nghĩ về những nơi bạn muốn đi. Bạn từng mơ đến thành phố nào, bạn từng muốn tìm hiểu thêm về nền văn hóa của nơi đâu? Ngay cả khi đó là một thành phố châu Âu xa xôi, cũng đừng xem đó là ước mơ phù phiếm. Hãy thử cố gắng để đi, để nhìn ngắm và trải nghiệm. Cuộc sống thật sự không ngắn, nếu bạn còn sức đừng chần chừ đi để ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này.

Có một ngày cuối tuần bung xõa

Đó sẽ là một ngày cuối tuần không có những việc bạn đều làm trong tuần. Bạn có thể để bọn trẻ cho ông bà chăm, thu xếp việc nhà ít lại, và ra ngoài nếu bạn muốn. Nếu trong tuần bạn đã làm hết mọi việc một người phụ nữ có gia đình phải làm thì đến cuối tuần hãy để mình tận hưởng chút ít thời gian tự do như thuở độc thân. Bạn có thể hẹn hò bạn bè, đi xem một bộ phim mình thích, hay chỉ là chọn một quán cà phê yên tĩnh để đọc cuốn sách mình thích. Đơn giản là hãy để bản thân bạn có thể nạp năng lượng tích cực vào cuối tuần.

Đơn giản là hãy để bản thân bạn có thể nạp năng lượng tích cực vào cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Viết thư cho chính mình

Khi bước sang tuổi trung niên có khi bạn sẽ gặp những chuyện khó khăn. Nhưng bạn cứ ngồi xuống và viết hết ra sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nếu đứng trước một việc khó giải quyết, hãy liệt kê những gì được và mất để chọn lựa. Hay những lúc không vui vẻ, hãy viết về những niềm vui mình từng có. Khi tâm trạng được xoa dịu bằng một cách nhẹ nhàng, mọi việc tự khắc đơn giản hơn.

Giữ cho mình một tình yêu đậm sâu

Phụ nữ dù ở tuổi nào cũng hãy giữ cho mình một tình yêu đủ thiết tha và đậm sâu. Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương, hãy cứ thương như chỉ mới gặp nhau hôm qua. Phụ nữ đều có quyền yêu, điên rồ và đầy cảm tính. Có hạnh phúc thì cũng có thể có đớn đau, chỉ là đừng để con tim mình già cỗi theo số tuổi mình đang có.

Phụ nữ, không quan trọng là yêu ở bao nhiêu tuổi, mà là yêu với một trái tim bao nhiêu tuổi. Hãy sống và yêu bằng một con tim không tuổi, đó mới là điều đàn bà nên hướng tới. Bởi đời người đều hữu hạn, tiếc làm gì yêu thương để ấm lòng hơn!